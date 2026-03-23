NBA liga poništila kaznu Luki Dončiću. Protivnik ga optužuje: 'Uzvratio sam mu na srpskom'

Sjajni slovenski košarkaš Luka Dončić (27) ipak neće morati na prisilni odmor. Vodstvo NBA lige odlučilo je poništiti njegovu 16. tehničku pogrešku sezone, koju je zaradio u subotnjoj pobjedi Los Angeles Lakersa protiv Orlando Magica, čime je izbjegao automatsku suspenziju na jednu utakmicu.

Ova odluka stigla je kao veliko olakšanje za Lakerse, koji se nalaze u fantastičnom nizu od devet uzastopnih pobjeda i grčevito se bore za što bolju startnu poziciju uoči doigravanja. Dončić će tako moći nastupiti već u ponedjeljak na gostovanju kod Detroit Pistonsa.

Incident se dogodio u završnici treće četvrtine tijesne utakmice protiv Orlanda, koju su Lakersi na kraju dobili rezultatom 105-104. Dok se Dončić pripremao izvesti slobodna bacanja, ušao je u verbalni sukob s centrom Magica, Gogom Bitadzeom. Suci su obojici igrača dodijelili tehničke pogreške, što je za Dončića bila 16. takva ove sezone. Prema pravilima NBA lige, to automatski znači jednu utakmicu suspenzije bez plaće.

Lakersi su odmah nakon utakmice uložili službenu žalbu, a Dončić je izrazio nadu da će liga imati razumijevanja. Na kraju se upravo to i dogodilo, a disciplinski suci su, nakon pregleda snimke, poništili tehničke pogreške i Dončiću i Bitadzeu.

Dvije strane priče

Nakon utakmice oba igrača ponudila su svoju verziju događaja, a one se drastično razlikuju. Dončić je objasnio da je reagirao jer je gruzijski centar prešao granicu dobrog ukusa.

​- Očito je da sam iznevjerio momčad tom tehničkom. Iskreno, nisam to pokušavao napraviti. Dok sam bio na liniji slobodnih bacanja, rekao je da će mi j... cijelu obitelj. U jednom trenutku, ovo je košarkaški teren, jednostavno to ne mogu trpjeti. Moram se zauzeti za sebe. Znam da moram biti bolji. Znam da mi suigrači čuvaju leđa i iznevjerio sam ih, ali nadam se da će je poništiti - rekao je Dončić.

Bitadze, s druge strane, tvrdi da je Dončić prvi počeo s neprimjerenim rječnikom na srpskom jeziku, za koji Slovenac očito nije znao da ga Bitadze razumije jer je igrao u Srbiji.

​- Izuzetno poštujem Luku i sve što je postigao. Također poštujem svačiju obitelj. Odakle ja dolazim, obitelj je svetinja i nikada to ne bih izravno rekao. On je izgovorio neke neprimjerene stvari na srpskom, a ja sam igrao u Srbiji i razumijem jezik. Ne znam je li bio svjestan da ga razumijem. Samo sam mu uzvratio istim riječima. Nije bilo ništa usmjereno prema njegovoj obitelji - izjavio je Bitadze, dodavši da je Dončić spomenuo njegovu majku.

Dončić igra u životnoj formi i najzaslužniji je za nevjerojatan niz kojim se momčad iz Los Angelesa probila na treće mjesto Zapadne konferencije s omjerom 46-25. Tijekom pobjedničkog niza od devet utakmica, Dončić u prosjeku bilježi čudesnih 40 poena, 8,4 skoka i 7,4 asistencije.

Zanimljivo, ovo nije prvi put da mu je poništena 16. tehnička, to mu se dogodilo već dva puta dok je nosio dres Dallas Mavericksa. Ipak, do kraja regularne sezone ostalo je još 11 utakmica i morat će biti oprezan jer će ga svaka sljedeća tehnička pogreška sigurno koštati suspenzije.