Nevjerojatna Jutta Leerdam još jednom oduševila! Nizozemka osvojila srebro, pao je i rekord

Nevjerojatna Jutta Leerdam osvojila je drugu olimpijsku medalju na ovim Zimskim olimpijskim igrama! Jutta se ovog puta morala zadovoljiti srebrom u dramatičnoj završnici utrke na 500 metara.

Nakon što je nekoliko dana ranije ispisala povijest osvajanjem zlata i postavljanjem olimpijskog rekorda na 1000 metara, 27-godišnja klizačica je u novom nizozemskom obračunu za dlaku ostala iza sunarodnjakinje Femke Kok.

Foto: Guglielmo Mangiapane

Leerdam, koju s tribina ponovno bodrio zaručnik, poznati influencer i boksač Jake Paul, odradila je sjajnu utrku. S vremenom od 37,15 sekundi preuzela je vodeću poziciju i činilo se da juriša prema drugom zlatu. No, kako je klizala u dvanaestoj od petnaest skupina, uslijedila je napeta završnica. Sve oči bile su uprte u posljednji par na ledu: njezinu veliku rivalku i Femke Kok te braniteljicu naslova, Amerikanku Erin Jackson.

Kok je otklizala utrku života i zaustavila štopericu na 36,49 sekundi, čime je postavila novi olimpijski rekord i uzela zlato svojoj timskoj kolegici. Leerdam je bez trunke zavisti odmah sportski čestitala sunarodnjakinji. Brončanu medalju osvojila je iskusna Japanka Miho Takagi.

Foto: Guglielmo Mangiapane