DRUGA JUTTINA MEDALJA

Nevjerojatna Jutta Leerdam još jednom oduševila! Nizozemka osvojila srebro, pao je i rekord

Piše Issa Kralj,
Nevjerojatna Jutta Leerdam još jednom oduševila! Nizozemka osvojila srebro, pao je i rekord
Foto: Piroschka Van De Wouw

Jutta Leerdam osvojila je srebrnu medalju u utrci na 500 metara, a zlato je pripalo njezinoj sunarodnjaci Femke Kok koja je oborila olimpijski rekord. Brončanu medalju osvojila je Miho Takagi

Nevjerojatna Jutta Leerdam osvojila je drugu olimpijsku medalju na ovim Zimskim olimpijskim igrama! Jutta se ovog puta morala zadovoljiti srebrom u dramatičnoj završnici utrke na 500 metara.

Nakon što je nekoliko dana ranije ispisala povijest osvajanjem zlata i postavljanjem olimpijskog rekorda na 1000 metara, 27-godišnja klizačica je u novom nizozemskom obračunu za dlaku ostala iza sunarodnjakinje Femke Kok.

Speed Skating - Women's 500m
Foto: Guglielmo Mangiapane

Leerdam, koju s tribina ponovno bodrio zaručnik, poznati influencer i boksač Jake Paul, odradila je sjajnu utrku. S vremenom od 37,15 sekundi preuzela je vodeću poziciju i činilo se da juriša prema drugom zlatu. No, kako je klizala u dvanaestoj od petnaest skupina, uslijedila je napeta završnica. Sve oči bile su uprte u posljednji par na ledu: njezinu veliku rivalku i Femke Kok te braniteljicu naslova, Amerikanku Erin Jackson.

Kok je otklizala utrku života i zaustavila štopericu na 36,49 sekundi, čime je postavila novi olimpijski rekord i uzela zlato svojoj timskoj kolegici. Leerdam je bez trunke zavisti odmah sportski čestitala sunarodnjakinji. Brončanu medalju osvojila je iskusna Japanka Miho Takagi.

Speed Skating - Women's 500m Victory Ceremony
Foto: Guglielmo Mangiapane

