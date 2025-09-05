Otkrivamo detalje Dinamova megaposla: Bennacer ipak neće zarađivati koliko se pisalo...

Ono što se činilo kao jedna obična noć u Maksimiru pretvorilo se u neviđen delirij navijača Dinama. U klub je iz Maksimirske 128 na posudbu s pravom otkupa stigao igrač Milana Ismael Bennacer (27). Transfer je odrađen u najvećoj tajnosti. Igrač je jučer u Zagrebu odrađivao liječničke preglede.

POGLEDAJTE VIDEO: Varaždin - Dinamo

Pokretanje videa... 01:41 Sažetak Varaždin - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Alžirski veznjak u Milan je došao 2019. godine iz Empolija za 17,2 milijuna eura. S Milanom je u sezoni 2021/22. osvojio Serie A. Uveo je 2023. golom Napoliju svoj klub u polufinale Lige prvaka, a prošle sezone i superkup.

Za talijanskog velikana odigrao je 178 utakmica uz osam golova i 12 asistencija. Karijeru su mu sputale ozljede. O razlozima njegova dolaska u Dinamo pisala je i Gazzetta dello Sport.

“Bennacer ovog ljeta nije pozvan na Milanovu turneju po Dalekom istoku. Previše je sputavan ozljedama, a možda i previše sličan po ulozi na terenu Modriću, Jashariju i Ricciju, trojici playmakera ovog Milana. Bennacer je povremeno trenirao u Milanellu, imao je i fizičkih problema te je čekao rasplet. Njegova milanska priča tako se približava kraju. Tužan epilog, s obzirom na ono što je značio. Bennacer je stigao iz Empolija 2019. godine i bio je važan dio momčadi tijekom ciklusa Stefana Piolija, s osvojenim Scudettom 2022. i polufinalom Lige prvaka 2023., obilježenim i njegovim vrlo važnim golom protiv Napolija u četvrtfinalu. Prva utakmica polufinala protiv Intera bila je prijelomna. Bennacer se tad ozlijedio i od tada više nije bio isti. Sve se okrenulo, poput bajke: bila mu je potrebna cijela karijera da bi stigao do vrha, a onda jedna večer da bi sve izgubio”, pišu Talijani.

Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-ag

Bennacer je dio prošle sezone proveo na posudbi o Olympique Marseilleu. U Dinamu se želi vratiti u natjecateljsku formu. Neće moći igrati ligašku fazu Europske lige jer je rok za registraciju igrača već prošao, ali moći će nastupati ako Dinamo prođe u nokaut fazu.

Koliko čujemo, ponajveći je razlog njegova dolaska u Dinamo - Zvonimir Boban. Baš ga je Boban doveo iz Empolija u Milan i nešto mu je poput nogometnog oca. Čuli su se često i nakon Bobanova odlaska s mjesta čovjeka zaduženog za sportsku politiku Milana. Često bi ga današnji čelni čovjek Dinama zvao, tješio kad nije igrao i kad su ga mučile ozljede...

Dinamo će preuzeti jednu četvrtinu njegove godišnje plaće. To će s bonusima biti maksimalno milijun eura. Bennacer je vjernik i bilo mu je važno da ode u grad koji ima džamiju. Prema Transfermarktu, Alžirac vrijedi vrtoglavih 15 milijuna eura.

Nije poznato koliko iznosi otkupna klauzula, ali igrač sljedećeg ljeta ulazi u zadnju godinu ugovora s “rossonerima” i to će Dinamo pokušati iskoristiti da ga dobije po diskontnoj cijeni. Jasno, ako se igrač pokaže. Dodatni skonto Dinamo bi trebao dobiti na Bobanovo ime.

Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli