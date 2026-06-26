Ovo je izgledni sastav 'vatrenih' za Ganu: Pongračić opet unutra, neki važni aduti ostaju na klupi

Hrvatska je stigla i do posljednjeg dvoboja skupine, "vatreni" će u subotu u Philadelphiji odmjeriti snage s Ganom. Zlatko Dalić sa svojim je stožerom tri dana analizirao sve što je Hrvatska napravila u uvodnih 180 minuta Mundijala, u našoj ekspediciji vlada zadovoljstvo s tri osvojena boda, ali ne i prezentacijama protiv Engleske i Paname.

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Pokretanje videa... VIDEO Zadnji trening 'vatrenih' u Alexandriji prije Gane | Video: Igor Kralj/PIXSELL

'Vatreni' neće 'grlom u jagode'

Opći je dojam kako su "vatreni" za sada odradili jedno kvalitetno poluvrijeme (prvo protiv Engleza), jedno solidno (drugih 45 minuta protiv Paname), dok su u preostala dva poluvremena ozbiljno podbacili. Nije to bilo na našoj razini, niti blizu onoga što igrači, pa i Dalić očekuju od Hrvatske.

Srećom, sve se to sad briše, u subotu nas čeka nova utakmica, čeka nas Gana. Još jedna atletski i fizički moćna reprezentacija, družina koja stoji čvrsto pred svojim vratima, a onda prijeti iz brzih kontranapada. Najčešće preko hitronogih Semenya i Williamsa. Opet, Gana je već dohvatila četiri boda, pa će njihov izbornik možda i nešto mijenjati. Tko zna...

Ali, kako će se u Philadelphiji postaviti Hrvatska? Čini se kako ni "vatreni" neće ići "grlom u jagode", u subotu je ipak najvažnije - ne izgubiti. Remi bi nam (prilično izvjesno) osigurao nokaut fazu još jednog Svjetskog prvenstva, a onda Hrvatska postaje "dark horse", reprezentacija koju baš svatko želi izbjeći.

Ostajemo u 4-2-3-1

Zlatko Dalić već je poručio kako će "vatreni" ostati vjerni svom sistemu s četvoricom braniča, ali i kako će u odnosu na Panamu početni sastav doživjeti određene promjene. I to se čini kako će izbornik napraviti po jednu promjenu u svakoj liniji. Hrvatska mora nešto promijeniti u sredini terena, tu biti čvršća, žešća, agresivnija i trkački konkurentnija.

Livaković je naš najbolji igrač cijeli Mundijal, on će i dalje biti "jedinica", tu nema nikakve dvojbe. Stanišić će i dalje biti na svom desnom boku, Gvardiol bi trebao dobiti nove minute na lijevoj strani. Svi su svjesni kako naš najskuplji igrač nije odradio prve dvije utakmice na svojoj razini, ali svi su uvjereni kako će sad biti bolji. Puno bolji.

Šutalo se čini kao zicer na jednoj stoperskoj poziciji, druga je pak potpuno otvorena. I tu bi se izbornik mogao odlučiti za neku promjenu, iako Hrvatska s Pongračićem protiv Paname nije kapitulirala. Opcije za drugu stopersku poziciju su i Ćaleta-Car i Vušković, tu je sve otvoreno. Erlić je propustio trening u četvrtak zbog ozljede pete, teško da će biti u prvom planu za Ganu.

Modrić i Kovačić u sredini

Prilično smo sigurni kako Dalić u utakmicu protiv trkački moćnih Ganaca neće ući bez Modrića i Kovačića u sredini terena. No tom tehnički dotjeranom dvojcu treba dodati malo siline i malo trke, pa bi u vezni red trebao upasti i Petar Sučić. Taj bi trokut trebao "vatrenima" omogućiti kontrolu sredine i posjed lopte, ali to smo mislili i protiv Engleske ili Paname.

Perišić bi u ovoj priči trebao biti sigurna opcija na lijevoj strani, Baturina zaigrati nešto više na desnoj strani, Budimir si je pobjedničkim golom protiv Paname ipak osigurao startnu poziciju za dvoboj s Ganom. Hrvatska bi mogla započeti nešto opreznije, više paziti na prostore ispred svog šesnaesterca, a naprijed prijetiti najviše preko Baturine, Perišića i Budimira.

Dalić će tako i na klupi imati dovoljno prostora za rotacije, igrače koji su u stanju donijeti dodatni impuls našoj reprezentaciji. Tu bi priliku čekala oba Pašalića, Vlašić, Luka Sučić, Musa, Matanović... Izbornik je za sada koristio 19 igrača, minute nisu dobili vratari Kotarski i Pandur, te Erlić, Ćaleta-Car, Moro, Jakić i Fruk.

HRVATSKA (4-2-3-1): Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol - P. Sučić, Modrić, Kovačić - Baturina, Budimir, Perišić