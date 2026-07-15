Pogledajte oštro pismo HNS-a Fifi: 'Nema koristi da tehnologiji vjerujemo više nego razumu!'

Još uvijek je, skoro dva tjedna nakon utakmice, teško prihvatiti kako je Hrvatska ispala sa Svjetskog prvenstva zbog dlake na kosi Igora Matanovića. Podsjetimo, sudac Espen Eskas poništio je gol Joška Gvardiola za 2-2 u posljednjim trenucima utakmice šesnaestine finala protiv Portugala, a presudio je čip u lopti koji je navodno nanjušio Matanovićev dodir s loptom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Bilić: Prvo ću popričati s Modrićem. Pokradeni smo! A ako ja nisam dovoljno desno... | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Međutim, taj dodir nije bio jasno vidljiv ni na jednoj kameri i zato mnogi ističu kako je Hrvatska pokradena na utakmici. HNS nije dugo čekao za reakciju, poslao je službeni prigovor Fifi dan nakon utakmice, ali i dalje čeka odgovor.

24sata dobila su pismo kojeg je Hrvatski nogometni savez poslao Fifi, a u nastavku ga objavljujemo:

"Još jednom je ovo izdanje Svjetskog prvenstva pokazalo globalnu snagu i popularnost nogometa, zbog čega je tim važnije da ostanemo predani temeljnim vrijednostima naše igre, pravednosti, fair playu i jednakoj primjeni Pravila nogometne igre prema svim reprezentacijama.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

Upravo zbog nekoliko kontroverznih situacija koje su izazvale snažne reakcije diljem svijeta, među sucima, predstavnicima medija, nogometnim stručnjacima i širom javnošću, smatramo potrebnim obratiti Vam se kako bismo razjasnili okolnosti primjene Pravila nogometne igre i Fifinih protokola pri donošenju sudačkih odluka tijekom utakmice šesnaestine finala Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Portugala, odigrane 2. srpnja 2026. u Torontu.

Tijekom drugog poluvremena te utakmice Hrvatskoj su poništena tri pogotka, sva nakon odgođenih odluka o zaleđu. Nadalje, nakon intervencije VAR-a Portugalu je dosuđen kazneni udarac koji je doveo do izjednačujućeg pogotka, premda se glavni sudac nalazio u neposrednoj blizini igrača, izravno je vidio sporni duel i nije ga smatrao dovoljnim za dosuđivanje kaznenog udarca. Slijedom toga, ta situacija nije predstavljala "ozbiljno propušten incident". S obzirom na to da je riječ o duelu kakav se rutinski viđa unutar kaznenog prostora tijekom gotovo svake utakmice, jednako smo uvjereni da se nije mogla razumno smatrati ni "jasnom i očitom pogreškom" suca. Drugim riječima, nije bio ispunjen nijedan od dvaju temeljnih kriterija za VAR pregled te prema VAR protokolu VAR nije imao ni pravo ni obvezu pozvati suca na pregled snimke uz teren.

Foto: Kevin Sousa/REUTERS

Posebno je kontroverzna bila odluka suca Espena Eskåsa da u 103. minuti poništi pogodak Joška Gvardiola zbog navodnog zaleđa Marija Pašalića. U službenom priopćenju Fife navedeno je da je "Connected Ball Technology, ugrađena u službenu loptu utakmice, registrirala dodir Igora Matanovića, što je omogućilo sucu da ispravno dosudi zaleđe i poništi pogodak Joška Gvardiola“.

Istodobno, u službenom objašnjenju pravila zaleđa na Fifinoj internetskoj stranici stoji:

"Kosa se smatra dijelom tijela samo ako utječe na kretanje ili putanju lopte. To je vjerojatno moguće samo u slučajevima značajnog kontakta s većom količinom kose, primjerice punđom na vrhu glave."

Stoga ostaje nejasno je li sudac poništio hrvatski pogodak isključivo zato što je Matanović možda dotaknuo loptu jednom vlasi kose ili zato što je zaključio da je takav dodir utjecao na kretanje ili putanju lopte, što se ni na koji način ne može zaključiti iz javno dostupnih snimaka.

Foto: Kevin Sousa/REUTERS

Štoviše, sve dostupne snimke jasno pokazuju da lopta nakon prolaska pokraj Matanovićeve glave nije promijenila smjer, putanju, brzinu niti rotaciju. Drugim riječima, nije igrao loptom te stoga nije ni moglo biti govora o zaleđu. Smatramo u temelju pogrešnim da gotovo neprimjetna vibracija koju registrira senzor može odlučiti ishod utakmice ovakve važnosti.

6. LAST MINUTE CROATIA GOAL DISALLOWED (VIDEO)



The ball grazes off a strand of hair of Matanovic and doesn't even change trajectory. VAR releases the spike in the snickometer which doesn't prove anythingpic.twitter.com/RQKrXY9oUY — 🇺🇸🇩🇪🦉 (@jonahcelona) July 3, 2026

Ne vjerujemo da nogometu, njegovim navijačima, igračima, sucima, duhu naše igre ili samoj Fifi koristi to da se tehnologiji vjeruje više nego onome što je jasno vidljivo ljudskom oku. Kao što pokazuju reakcije ljudi diljem svijeta, ne samo hrvatskih navijača, praktički nitko ne vjeruje da je Matanović dotaknuo loptu. Kada tehnologija pokušava uvjeriti javnost u suprotno, sasvim je razumljivo da mnogi takvu odluku nazivaju "očitom pljačkom" ili tvrde da "tehnologija uništava nogomet". Takve raširene negativne reakcije ne koriste ugledu Fife niti potiču povjerenje javnosti u tehnološke inovacije. To je posebno problematično jer čvrsto vjerujemo da tehnologija ima važnu i dobrodošlu ulogu u nogometu, ali ne na ovakav način.

Cijelu situaciju dodatno otežava sljedeće pitanje: ako su podaci senzora nedvojbeno potvrdili dodir, a VAR tim nesporno utvrdio postojanje zaleđa, zašto je sudac uopće bio pozvan pregledati situaciju na monitoru uz teren? U takvim okolnostima radilo bi se o isključivo činjeničnoj odluci koju VAR ima pravo donijeti samostalno. Suprotno tome, ako je sudac ipak bio pozvan na pregled, što je točno pregledavao? Koje su mu konkretne snimke omogućile zaključak da je Matanović dotaknuo loptu ili utjecao na njezino kretanje?

Foto: JOHN E SOKOLOWSKI/REUTERS

Nadalje, dostupna televizijska snimka jasno pokazuje, kroz prikaz podataka pri dnu ekrana, da se "vrh" koji označava navodni dodir pojavljuje znatno prije nego što lopta dolazi do hrvatskog napadača za kojeg se tvrdi da ju je dotaknuo. Takva snimka jednostavno se ne može smatrati dovoljno pouzdanim dokazom za donošenje odluke ovakve važnosti. Stoga molimo Fifu da Hrvatskom nogometnom savezu dostavi odgovarajuću snimku iz VAR sobe kako bismo mogli utvrditi zašto se taj "vrh" pojavljuje prije nego što je lopta uopće došla u blizinu Igora Matanovića.

U potpunosti smo svjesni da nikakvo naknadno tumačenje ovih događaja ne može promijeniti ishod utakmice protiv Portugala, reprezentacije koju poštujemo i kojoj čestitamo na plasmanu u osminu finala.

Međutim, s obzirom na to da nogometne utakmice, a osobito Svjetsko prvenstvo Fife, s golemom strašću i emocijama prati nekoliko milijardi ljudi diljem svijeta, smatramo da je nužno dodatno ojačati povjerenje u suđenje, posebno u pogledu kriterija i metoda primjene moderne tehnologije, kako se ona ne bi mogla pogrešno primjenjivati ili koristiti suprotno svojoj svrsi. Sve što se dogodilo tijekom ove utakmice, a osobito završna odluka o zaleđu, izazvalo je golemo nezadovoljstvo među nogometnim navijačima diljem svijeta, što šteti nogometu tijekom ovog povijesnog Svjetskog prvenstva.

Foto: JEENAH MOON/REUTERS

Stoga smatramo primjerenim da Fifa provede temeljitu analizu svih spornih situacija s ove utakmice te pruži cjelovita objašnjenja sudačkih odluka koje su imale odlučujući utjecaj na ishod ovog susreta šesnaestine finala. Iako takva objašnjenja ne mogu vratiti hrvatskoj reprezentaciji priliku da tijekom izvanredne reprezentativne karijere Luke Modrića još jednom pokuša ostvariti veliki uspjeh na najvećoj nogometnoj pozornici, iskreno se nadamo da će se ubuduće spriječiti slične nepravedne i u svojoj biti nenogometne odluke, u kojima senzor postaje važniji od onoga što je vidljivo ljudskom oku, jasnijim protokolima i unaprijeđenim postupcima.

The same chip that felt Matanović's hair graze the ball in Toronto felt nothing when Nyland's goal kick changed direction near the spidercam wire in Miami. Croatia went home over a follicle. England scored off thin air and advanced. FIFA says the heartbeat of the ball showed no… pic.twitter.com/BQ569IEG44 — Patrick Van Negri (@PatrickVanNegri) July 12, 2026

Nažalost, ovakve odluke izazivaju golemo razočaranje među nogometnim navijačima, od hrvatskih navijača na stadionu do ljubitelja nogometa, predstavnika medija, komentatora i šire javnosti diljem svijeta. Čvrsto vjerujemo da se takve situacije u budućnosti mogu izbjeći i upravo smo se zato odlučili obratiti Vama na ovaj način, potpuno svjesni da nijedno objašnjenje ne može ublažiti suze, tugu i razočaranje naših igrača i navijača.

U svjetlu svih navedenih okolnosti, s poštovanjem Vas molimo da pažljivo razmotrite pitanja i prijedloge koje smo iznijeli," stoji u pismu HNS-a.