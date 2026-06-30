Poljak je doveo 'pun bus' novih igrača na Poljud: Žilina uskoro stiže, evo gdje je situacija tanka

Autobus igrača napustio je Poljud, još nekolicina njih je 'na stanici', čekaju svoj autobus za odlazak, na drugoj stanici iskrcava se autobus pun novih igrača... Takva je, da se slikovito izrazimo, ovih dana situacija na Poljudu.

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Nema u klubu više Ante Rebića, Ikera Almene, Anthonyja Kalika, Ismaela Dialla, Bruna Durdova... Zvonimiru Šarliji, Filipu Krovinoviću i Hugu Guillamónu poručeno da je potraže novu sredinu, na Poljudu na njih više ne računaju, a onda se dogodio i 'slučaj Livaja', kapetan je nakon protjerivanja s priprema blizu odlaska...

Sportski direktor Robert Graf u intervjuu za službenu stranicu Hajduka ranije je najavio dolazak osam novih igrača, a dobar dio tog obećanja već je ispunio, novih šest imena sletjelo je na Poljud. Sad samo treba vidjeti tko će se od njih pokazati kao pojačanje, tko kao promašaj...

A vremena nema puno, Hajduk već 9. srpnja, dakle za manje od deset dana, čeka dvoboj 1. pretkola Europske lige protiv Žiline.

Na golu bi neupitan trebao biti Toni SIlić, dok je Ivica Ivušić, doveden prošlo ljeto kao veliko pojačanje, pao u 2. plan.

Na desnom beku Garcia ima Luku Hodaka, novopridošlog beka Madagaskara Mathieua Acapandieja te Frana Karačića, koji, jasno je sad svima, nije baš igrač 'po guštu' urugvajskog trenera. Niko Sigur je s reprezentacijom Kanade na SP-u, ali on svakako nije dugoročno rješenje na Poljudu, tijekom ljeta očekuje se njegov transfer.

'Glavni' stoper trebao bi biti Dario Marešić, tko će biti njegov partner nakon otpisivanja Šarlije, ne bismo se u ovom trenutku usudili kladiti. Jedna opcija je novi igrač koji stiže s iskustvom nizozemske i belgijske lige, Alec Van Hoorenbeeck, tu su i Ron Raci, mladi Marino Skelin, Roko Gabrić je s U-19 reprezentacijom na Europskom prvenstvu i teško da je u ozbiljnim planovima Garcije za Žilinu.

Na lijevom beku situacije je najčišća. Garcia ima Šimuna Hrgovića i Darija Melnjaka, Hrgović je vjerojatno u prednosti, ali svoje minute sigurno će dobiti i Melnjak, pogotovo u slučaju Hrgovićeva transfera, navodno za njega ima više interesenata...

Evo nas u veznoj liniji. Hajduk se tu najviše pojačao, stigli su Etnik Brruti, veliki Dinamov talent Anđelo Šutalo i Španjolac Alberto del Moral. Šutalo je, kao i Gabrić, na EP-u, nije opcija za Žilinu.

Hugo Guillamón i Filip Krovinović su otpisani, od opcija iz prošle sezone tu su tek Adrion Pajaziti, Noa Skoko i Rokas Pukštas, ali sjajni mladi Amerikanac ušao je u zadnju godinu ugovora s klubom, računa se kako će se njegovim transferom napuniti blagajna... Na pripremama s Hajdukom je i 'zaboravljeni' Mihael Žaper, nakon teške ozljede i lutanja po posudbama treba vidjeti računaju li na njega i dalje na Poljudu...

I ostala nam je još ofenzivna linija - krila i špice. Tu je Hajduk najviše oslabio od kraja prošle sezone... Bruno Durdov prodan je u Poljsku, Ante Rebić odbio je produljenje ugovora, a Iker Almena je za 'bile', koliko god ga htjeli zadržati, ipak preskup. Ostao je Hajduk na ovim pozicijama tek na Roku Brajkoviću i Bambi, ali protiv transfera Gambijca s Poljuda nitko nema ništa, navodno postoji interes iz Bugarske i Rumunjske za brzonogo krilo, na zimu mu se nije išlo u hladnu Bjelorusiju...

Kao pojačanje u prednjim linijama došao je Brazilac Dalisson iz španjolske 2. lige, ali jako je to sve tanko, pogotovo kad je sasvim izgledno da klub napušta kapetan Marko Livaja, u 'špici' Hajduk tako ostaje samo na Micheleu Šegi...

Pa kako će Hajduk izgledati protiv Žiline? U slučaju da svi ostanu zdravi, da situacija s Livajom ostane problematična... Opcija zapravo i nema puno za Garciju. Kad bismo danas morali gađati tko će istrčati na Poljudu 9. srpnja protiv Slovaka, kladili bi se na ovaj sastav...

(4-2-3-1) Silić - Hodak - Marešić - Van Hoorenbeeck - Hrgović - Pajaziti - Pukštas - Brajković - Dalisson - Bamba - Šego