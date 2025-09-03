Poznato kada se Filip Hrgović može vratiti u ring! Sve ovisi o ozljedama, evo kako izgleda...

Hrvatski boksač Filip Hrgović (33) opet kotira kao jedno od najboljih imena u teškoj kategoriji. Podsjetimo, Hrvat je u kolovozu jednoglasnom odlukom pobijedio Engleza Davida Adeleyea, a u travnju je pobijedio i Joea Joycea. Hrgović je nakon zadnje pobjede prozvao 20-godišnjeg Mosesa Itaumu, koji slovi kao najtalentiraniji mladi boksač današnjice.

Štoviše, Itaumi se predviđa blistava budućnost i mnogi smatraju kako će ispisati novu eru u boksu. Riječ je o mladom nokauteru koji je neporažen u 13 profesionalnih borbi s 11 nokautova. Neki ga što prije žele vidjeti u borbi za titulu, ali ipak mladi Englez ne može preskočiti stepenice.

Foto: Ed Sykes/REUTERS

Čeka ga meč protiv etabliranog, iskusnog imena u teškoj kategoriji kako bi se zaista pokazao, a mnogi smatraju kako je Hrgović savršena provjera za njega. S druge strane, imao bi i Hrgović koristi od moguće pobjede. Pokazao bi kako je spreman za novi napad na titulu nakon što ga je Daniel Dubois pobijedio tehničkim nokautom u lipnju 2024. u borbi za IBF-ov pojas svjetskog prvaka.

Postoji konkretan interes za borbu Hrgovića i Itaume, a to je potvrdio i poznati promotor Frank Warren, koji je dao izjavu za Box Nation.

- Naravno, pristao bih da se Itauma bori za naslov. Vidjet ćemo ga u ringu 13. prosinca u Manchesteru, to će biti velika borba. Protivnik će mu biti netko iz top 10 - rekao je Warren te dodao...

- Ako Hrgoviću do tada zarastu posjekotine, dogovorit ćemo borbu.

Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Iako je Hrgović bio prilično dominantan u pobjedi protiv Adeleyea, pobjeda nije došla bez cijene. Englez mu je rasjekao arkadu u drugoj rundi, zbog čega su Hrgovića pregledavali doktori. Nekako je sanirao ozljedu i sjajno izgledao u ostatku borbe, ali potrebno je vrijeme kako bi takva ozljeda pošteno zacijelila.

Hrgović uživa u zasluženom odmoru u društvu najbližih nakon borbe u Rijadu sredinom kolovoza. Objavio je nekoliko fotografija u društvu majke, sestre i supruge, s kojima je u Dubrovniku.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Sudeći prema objavljenim fotografijama, Hrgovićevo lice dobro se oporavlja i moguće je kako će ''El animal'' biti spreman za borbu u prosincu.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Hrgović je i sam izrazio želju da se što prije vrati u ring, pun je želje za dokazivanjem nakon što je doživio prvi profesionalni poraz u karijeri.

Konkretno je komentirao i potencijalnu borbu protiv Itaume.

- Naravno da bih volio taj meč. On je buduća zvijezda, a ja sam najtvrđi je**ni borac u kategoriji. To bi bio odličan test da vidimo je li on novi Mike Tyson ili sam ja novi George Foreman. Volio bih se boriti, ali sve ovisi o Franku Warrenu i koliko će platiti - rekao je Hrgović, a Itauma je potvrdio kako je interes obostran...

- Hrgović je ozbiljna priča. Vjerujem da i moj tim želi tu borbu, žele me vidjeti u borbi na 10 rundi - rekao je mladi Englez.