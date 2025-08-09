Pripreme su jedno, HNL drugo: Valinčić i Lisica pokazali moć, lijeva strana mora biti opasnija

Dinamo je u 2. kolu HNL-a svladao Vukovar 3-0, nogometaši Marija Kovačevića bili su dojmljivi u drugom poluvremenu. Da, "modri" su i u prvom poluvremenu imali ozbiljne šanse, ali u tom je periodu prilično opasan bio i Vukovar. Nastavak susreta bio je igra "mačke i miša", bilo je samo pitanje koliko će puta gosti kapitulirati.

Pokretanje videa... 02:00 Dinamovi igrači pozdravljaju Boyse nakon pobjede protiv Vukovara | Video: Fabijan Hrnčić/24sata

Zanimljivo, još smo tijekom ljetnih priprema često pisali, nagoviještali kako će hrvatski prvoligaši imati velikih problema s lijevom stranom Dinama - Matteom Perez Vinlöfom i Gabrielom Vidovićem. Ti su dečki dominirali na pripremama, letjeli po toj strani, praktički u svakoj utakmici bili najbolje karike "plavih". Ali, kako to svi znaju reći, to su bile tek pripreme...

U slovenskom dijelu priprema dužnici su ostali igrači koji prodiru zdesna, u tom periodu nitko nije oduševio. Niti Valinčić (kasnije se priključio pripremama), niti Lisica, ali niti Pierre-Gabriel. I najbolje je partije na toj strani pružao Pierre-Gabriel, francuski internacionalac kojeg danas nema "na mapi".

Mario Kovačević je otpočetka sezone malo drugačije zamiješao karte, RPG je završio na klupi, desno priliku dobili Valinčić i Lisica. Perez Vinlöf i Vidović su doista oduševljavali lijevo, ali njihova se forma ipak nije prelila i na početak sezone. Bez obzira na to što je Vidović jučer otvorio Vukovar, u najboljem trenutku zabio za 1-0.

Zagrepčani su u prve dvije utakmice (Osijek 2-0 i Vukovar 3-0) uglavnom napadali zdesna, vjerojatno je 80 % Dinamovih napada dolazilo zdesna. Preko Valinčića i Lisice. Valinčić je bio uvjerljivo najbolji pojedinac Dinama na Opus Areni, Lisica se istakao u oba dvoboja, oba puta upisao po jednu asistenciju. A moglo ih je biti više, kao i golova, da je u mat-situacijama bio malo precizniji.

Zagreb: GNK Dinamo i HNK Vukovar 1991 u drugom kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Valinčić je isto bio dojmljiv, na Opus Areni je sudjelovao u akciji kod gola Kulenovića, asistirao za Stojkovića, jučer je sudjelovao u akciji za pogodak Belje. Lisica "leti" po desnoj strani, u dvije je utakmice napravio veliki nered suparnicima, na svom kontu mogao već imati puno više asistencija, ali i dva pogotka.

Veliko je pitanje, što se događa - lijevo? Perez Vinlöf više nije tako probojan kao na pripremama, mladog Šveđanina u obje je utakmice zamijenio i Goda. Vidović se u Osijeku "nije pojavio", nije briljirao niti jučer protiv Vukovara, ali je prvim pogotkom trasirao "modrima" put do pobjede. I pokazao da zna, da može. Da je ozbiljna kvaliteta.

Lijeva strana još je dužna navijačima Dinama, desno je to sve dosta drugačije. Valinčić i Lisica se dobro slažu, međusobno se nadopunjavaju, osjećaju jedan drugoga. I to je bitno, tako to i treba biti. Desna strana već radi "punom parom", lijeva je još u "leru". A ako Kovačević dobije Perez Vinlöfa i Vidovića kao na pripremama, ovo će za sve dinamovce biti jako dobra sezona...

O dosadašnjem učinku (u samo dva kola) dovoljno govori i minutaža Dinamove lijeve i desne strane. Perez Vinlöf i Vidović u prva su dva kola zajedno skupili 266 odigranih minuta, na desnoj strani ih Valinčić i Lisica ukupno imaju čak 349. Ili gotovo sto više odigranih minuta. U samo dva kola!? Pametnom dosta...