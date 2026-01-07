Raić-Sudar o prijelaznom roku Rijeke: Dogovorili smo dvojicu, s nekima raskidamo ugovor...

Nogometaši Rijeke u srijedu su započeli pripreme za novu sezonu. Uoči prvog treninga javnosti su se obratili trener Víctor Sánchez i sportski direktor Darko Raić-Sudar. Prvi je riječ dobio trener Rijeke.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka - Vukovar

Pokretanje videa... 02:00 Rijeka-Vukovar 3:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Sanchez: Važniji mi je mentalitet od broja igrača

- Pauza je dobro došla i brzo je prošla. Bila je to prilika da provedemo malo vremena s obitelji i prijateljima te se odmorimo. Ipak, radili smo svakog dana analizirajući tržište. Čeka nas veliki posao, klubovi moraju biti spremni reagirati i povlačiti kvalitetne poteze. Sada energiju usmjeravamo na rad i pripreme - rekao je Španjolac.

Bijele je na početku priprema na Rujevici dočekao snježni pokrivač.

- Igrači su se pridržavali uputa koje smo im dali. Nekoliko tjedana nije velika pauza, nastavili su trenirati individualno, sve smo dogovorili i sigurni smo da će biti u dobrom stanju. Dočekao nas je snijeg, jučer smo se malo šalili, nogomet se vraća, a s nogometom se vraćaju i problemi. To je mali problem za ove prve dane, ali očekujemo da ćemo plan provesti bez većih poteškoća. Danas, a možda i sutra, trenirat ćemo na umjetnoj travi. Nadamo se da će nam vrijeme dopustiti da očistimo prirodnu travu i da ćemo je u sljedećim danima ponovno koristiti. Uživamo u ovom okruženju. Vrijeme za opuštanje završilo je onog trenutka kad se nogomet vrati. Hladnoća nam nije problem, vjetar nam nije problem, kiša nam nije problem. To sam naučio prije mnogo godina igrajući na sjeverozapadu Španjolske, u La Coruñi, vrijeme je tamo vrlo slično ovome ovdje.

U redovima Rijeke u prijelaznom će roku sigurno biti i odlazaka i dolazaka.

- Za mene je važniji idealan mentalitet momčadi, nego broj igrača. Možete imati bilo koji broj igrača. Možda mislite da je optimalno imati oko dvadeset igrača, no najvažniji je mentalitet. Ako 30 igrača ima jasan, pozitivan i fokusiran način razmišljanja, to je savršeno. Ako 20 igrača nema pravi mentalitet, to nije dobro. Zato mi je važnije raditi na tome. Broj je ionako teško kontrolirati jer ovisimo o pravilima i kretanjima na tržištu. Nogometni kalendar je uvijek zahtjevan. Iza nas je razdoblje koje je bilo izuzetno teško od samog početka sezone: pripreme, Europa, odmah domaće prvenstvo, pa Kup, bez odmora i bez ijednog punog tjedna u mnogim mjesecima. Kraj godine donio nam je devet utakmica u četiri tjedna u prosincu. Uz probleme s gripom i poteškoće na nekim pozicijama, nismo mogli dati odmor pojedinim igračima. Ali to je nogomet, to je naš život. Moramo se prilagoditi. Idemo utakmicu po utakmicu, puni energije i samopouzdanja. Imam osjećaj da sada, ulaskom u 2026., pred nama stoji veliki izazov jer je 2025. možda bila najbolja godina u povijesti Rijeke - zaključio je Sánchez.

Raić-Sudar: S nekima raskidamo

Nakon gruzijskog krilnog napadača Tornikea Morčiladzea, Rijeka je sve dogovorila i s novim lijevim bekom. Iz finskog Intera stiže Bjelokošćanin Dimitri Legbo (24). Trenutačno je u Maroku i čeka vizu za Hrvatsku. Kvarnerski klub raskinuo je s veznjakom Silviom Ilinkovićem (23). On će u Varaždin. O mercatu je govorio Raić-Sudar.

- Prijelazni rok još službeno nije počeo, ali mi radimo svaki dan. Vidjet ćemo što će se događati u nadolazećem razdoblju jer vremena nema puno. Stvari će se rješavati u hodu, a puno ovisi i o potencijalnim odlascima. Silvio Ilinković bi karijeru trebao nastaviti u Varaždinu, razgovaramo s Rukavinom, Sijarićem, Jankovom (oko raskida, op. a.)… Vidjet ćemo i kakva je situacija sa Škorićem, koji je bio ozlijeđen. Dogovorili smo dva igrača, ali dok se ugovor ne potpiše, ništa nije gotovo. Gruzijac Morčiladze je na liječničkom pregledu, Legbo je u fazi dobivanja vize, no taj posao još nije finaliziran. Ima još nekoliko igrača s kojima razgovaramo, ali vidjet ćemo. U dogovoru s trenerom, nakon analize polusezone, znamo koje pozicije želimo pojačati, neovisno o odlascima. Prošle sezone nekoliko nam je igrača otišlo već kad su utakmice krenule, pa će se još puno toga događati. Volio bih kad bismo mogli postići dogovor sa svim igračima kojima ističu ugovori, razgovarat ćemo još sa svima - rekao je Raić-Sudar.