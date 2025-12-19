Obavijesti

Rakitić za 24sata: Moje se riječi krivo prenose, ne napuštam Hajduk, Split je postao moj dom

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 4 min
12
Hajduk i Rijeka sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Tvrditi da sam spreman otići iz Hajduka je besmislica. Pomažem Hajduku koliko mogu, i uvijek ću pomagati, bez obzira na funkciju, a organiziram i oproštajnu utakmicu na Poljudu krajem ožujka, priča nam Rakitić

Ivan Rakitić jedan je od najboljih hrvatskih nogometaša u povijesti i kao takav je oduvijek bio u fokusu domaćih medija, a od kad je stigao u Hajduk taj se fokus dodatno povećao. Sve što Ivan radi, sve što objavljuje na društvenim mrežama, sve što izjavi u inozemstvu... vrlo brzo pronalazi put do hrvatskih medija željnih novih informacija, vrlo često i senzacija. Ali, u nekoliko navrata do sada dogodilo se da su Ivanove riječi krivo protumačene, svjesno ili ne, a svaki put kad se to dogodilo, bilo je upereno protiv njega i njegove ljubavi prema Hajduku, na koncu i želje da i nakon karijere ostane živjeti u Splitu...

ZADNJI PUT NA TERENU EKSKLUZIVNO Rakitić priprema oproštajnu utakmicu, pozvao je ikone Barce na Poljud! Evo kada
EKSKLUZIVNO Rakitić priprema oproštajnu utakmicu, pozvao je ikone Barce na Poljud! Evo kada

Naše novine i portal bile su jedne od rijetkih koje su imale i imaju priliku intervjuirati Ivana, koji je uvijek otvoreno pričao o svemu, pa i o ljubavi koju on i njegova obitelj gaje prema Splitu i Hajduku, kome se stavio na raspolaganje odmah nakon završetka igračke karijere. No, unatoč svemu što je Ivan do sada napravio i kazao, neki ga i dalje pokušavaju prikazati proračunatim tipom koji je ostao u Splitu iz interesa, bez obzira je li u pitanju staž koji mora odraditi ili nepostojanje drugih ponuda i koji će na prvom prilikom dići sidro i vratiti se u Španjolsku. 

Ivan Rakitić stigao u Split i potpisao ugovor s HNK Hajduk
Ivan Rakitić stigao u Split i potpisao ugovor s HNK Hajduk | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
VELIKI INTERVJU Rakitić ekskluzivno za 24sata o Livaji, Hajduku, Laporti: Garcia je najbolji trener HNL-a, a i šire
Rakitić ekskluzivno za 24sata o Livaji, Hajduku, Laporti: Garcia je najbolji trener HNL-a, a i šire

Tako je bilo i prije nekoliko dana, kada se jedna njegova benigna izjava o tome kako je Sevilli uvijek na raspolaganju te kako je "spreman uskočiti u prvi avion ako im zatreba pomoći", u dijelu hrvatskih medija izvrnuta i pretvorena u nešto što Ivan nije rekao. Dakle, zamislite na trenutak da jedan Slaven Bilić, Igor Tudor ili Ivan Jurić izjave u talijanskim ili engleskim medijima da su Hajduku uvijek na raspolaganju te da su spremni uskočiti u prvi avion i pomoći ako im pomoć zatreba. Vjerojatno bismo svi spremno pohvalili njihovu odanost klubu koji ih je stvorio, što bi bilo i normalno. Pa zašto bi onda bilo drugačije s Ivanom, kojeg je Sevilla lansirala u elitu svjetskog nogometa, zašto on ne bi smio izjaviti nešto slično. Zašto uopće tumačiti njegove riječi, kad su one same po sebi dovoljno jasne?

Foto: HNK Hajduk

S obzirom na posao koji trenutno obavlja u Hajduku, edukaciju koju redovito pohađa pri UEFA-i te brojne obiteljske i poslovne obaveze, Ivan nema puno vremena za medije, stoga ga rijetko kontaktiramo i za intervjue, a kamo li za pojašnjenja nekih izjava koje je dao stranim medijima, a koje su kod nas prenesene. Ali, ovoga puta nismo mogli zaobići... 

Foto: HNK Hajduk

- Ne znam što bih vam rekao osim da se iznenadim gotovo svaki put kad dam neki intervju u inozemstvu kako se to prenese u Hrvatskoj. Ne znam je li u pitanju jezična barijera ili nešto drugo, ali moje se riječi doslovno izvrću ili krivo prenose i to stvara jako ružnu i pogrešnu sliku o meni. Onaj tko me poznaje zna da sam čovjek od riječi i da nikad ne bih napravio nešto nažao ljudima koji su me u Splitu jako lijepo primili, meni i mojoj obitelji otvorili srca i duše. Tu sam, u Splitu i Hajduku, pomažem kako najbolje znam i mogu, i tu se baš ništa nije promijenilo, a i neće. Tvrditi da sam spreman sutra otići iz Splita je besmislica. Uostalom, kao što znate i kao što ste već u više navrata pisali, u završnoj sam fazi organizacije oproštajne utakmice koju namjeravam odigrati na Poljudu krajem ožujka, tako da nema govora o odlasku. Pa tko bi bilo lud organizirati tako nešto i par mjeseci prije utakmice otići... - kazao nam je Rakitić i dodao: 

Foto: Instagram/
PA GDJE SI, PRIJATELJU Manuel Neuer posjetio Rakitića u Splitu i dobio Hajdukov dres
Manuel Neuer posjetio Rakitića u Splitu i dobio Hajdukov dres

- Split je danas moj dom i dom moje obitelji, kao što je to i Sevilla, za koju nas veže puno toga, pa i najljepše uspomene. Sevilla je neka druga priča koja će se možda jednom opet dogoditi u budućnosti, ali sada smo u Splitu i tu planiramo i ostati. Što se mene i Hajduka tiče, tu sam da pomognem, dajem sve što mogu za Hajduk i nadam se najboljem ishodu na kraju sezone. Sve ostalo je nebitno. Ja ću za Hajduk i Split ostati vezan čak i ako jednoga dana ne budem imao neku konkretnu funkciju u klubu, uvijek ću biti na raspolaganju za bilo kakvu pomoć, baš kao što sam izjavio da sam spreman u svakom trenutku pomoći i Sevilli - zaključio je. 

Foto: Instagram
ODRIČE SE MILIJUNA Španjolac iz Arabije na pragu Hajduka! Rakitić želi mladog asa koji je 18 mjeseci bez gola
Španjolac iz Arabije na pragu Hajduka! Rakitić želi mladog asa koji je 18 mjeseci bez gola

