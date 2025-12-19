Rakitić za 24sata: Moje se riječi krivo prenose, ne napuštam Hajduk, Split je postao moj dom

Ivan Rakitić jedan je od najboljih hrvatskih nogometaša u povijesti i kao takav je oduvijek bio u fokusu domaćih medija, a od kad je stigao u Hajduk taj se fokus dodatno povećao. Sve što Ivan radi, sve što objavljuje na društvenim mrežama, sve što izjavi u inozemstvu... vrlo brzo pronalazi put do hrvatskih medija željnih novih informacija, vrlo često i senzacija. Ali, u nekoliko navrata do sada dogodilo se da su Ivanove riječi krivo protumačene, svjesno ili ne, a svaki put kad se to dogodilo, bilo je upereno protiv njega i njegove ljubavi prema Hajduku, na koncu i želje da i nakon karijere ostane živjeti u Splitu...

Naše novine i portal bile su jedne od rijetkih koje su imale i imaju priliku intervjuirati Ivana, koji je uvijek otvoreno pričao o svemu, pa i o ljubavi koju on i njegova obitelj gaje prema Splitu i Hajduku, kome se stavio na raspolaganje odmah nakon završetka igračke karijere. No, unatoč svemu što je Ivan do sada napravio i kazao, neki ga i dalje pokušavaju prikazati proračunatim tipom koji je ostao u Splitu iz interesa, bez obzira je li u pitanju staž koji mora odraditi ili nepostojanje drugih ponuda i koji će na prvom prilikom dići sidro i vratiti se u Španjolsku.

Tako je bilo i prije nekoliko dana, kada se jedna njegova benigna izjava o tome kako je Sevilli uvijek na raspolaganju te kako je "spreman uskočiti u prvi avion ako im zatreba pomoći", u dijelu hrvatskih medija izvrnuta i pretvorena u nešto što Ivan nije rekao. Dakle, zamislite na trenutak da jedan Slaven Bilić, Igor Tudor ili Ivan Jurić izjave u talijanskim ili engleskim medijima da su Hajduku uvijek na raspolaganju te da su spremni uskočiti u prvi avion i pomoći ako im pomoć zatreba. Vjerojatno bismo svi spremno pohvalili njihovu odanost klubu koji ih je stvorio, što bi bilo i normalno. Pa zašto bi onda bilo drugačije s Ivanom, kojeg je Sevilla lansirala u elitu svjetskog nogometa, zašto on ne bi smio izjaviti nešto slično. Zašto uopće tumačiti njegove riječi, kad su one same po sebi dovoljno jasne?

S obzirom na posao koji trenutno obavlja u Hajduku, edukaciju koju redovito pohađa pri UEFA-i te brojne obiteljske i poslovne obaveze, Ivan nema puno vremena za medije, stoga ga rijetko kontaktiramo i za intervjue, a kamo li za pojašnjenja nekih izjava koje je dao stranim medijima, a koje su kod nas prenesene. Ali, ovoga puta nismo mogli zaobići...

- Ne znam što bih vam rekao osim da se iznenadim gotovo svaki put kad dam neki intervju u inozemstvu kako se to prenese u Hrvatskoj. Ne znam je li u pitanju jezična barijera ili nešto drugo, ali moje se riječi doslovno izvrću ili krivo prenose i to stvara jako ružnu i pogrešnu sliku o meni. Onaj tko me poznaje zna da sam čovjek od riječi i da nikad ne bih napravio nešto nažao ljudima koji su me u Splitu jako lijepo primili, meni i mojoj obitelji otvorili srca i duše. Tu sam, u Splitu i Hajduku, pomažem kako najbolje znam i mogu, i tu se baš ništa nije promijenilo, a i neće. Tvrditi da sam spreman sutra otići iz Splita je besmislica. Uostalom, kao što znate i kao što ste već u više navrata pisali, u završnoj sam fazi organizacije oproštajne utakmice koju namjeravam odigrati na Poljudu krajem ožujka, tako da nema govora o odlasku. Pa tko bi bilo lud organizirati tako nešto i par mjeseci prije utakmice otići... - kazao nam je Rakitić i dodao:

- Split je danas moj dom i dom moje obitelji, kao što je to i Sevilla, za koju nas veže puno toga, pa i najljepše uspomene. Sevilla je neka druga priča koja će se možda jednom opet dogoditi u budućnosti, ali sada smo u Splitu i tu planiramo i ostati. Što se mene i Hajduka tiče, tu sam da pomognem, dajem sve što mogu za Hajduk i nadam se najboljem ishodu na kraju sezone. Sve ostalo je nebitno. Ja ću za Hajduk i Split ostati vezan čak i ako jednoga dana ne budem imao neku konkretnu funkciju u klubu, uvijek ću biti na raspolaganju za bilo kakvu pomoć, baš kao što sam izjavio da sam spreman u svakom trenutku pomoći i Sevilli - zaključio je.

