'Borit ću se na revanšu Joshue i Ruiza. Eddie, daj mi najjačeg!'

Nije bilo lako. Očekivao sam njegov jaki start, tako je i bilo. Krenuo je jako prvih par rundi, ali znao sam da će se ispucati, rekao je Filip Hrgović (27) nakon što je nokautirao Meksikanca Marija Herediju (26) i ostvario devetu pobjedu u devetom profesionalnom meču.

Hrvatski boksač u meksičkom je gradu Hermosillu u nedjelju rano ujutro po hrvatskom vremenu slavio nad 15 kilograma težim protivnikom tehničkim nokautom u 43. sekundi treće runde.

- Te prve dvije runde sam malo lošije odradio, noge su bile mrtve. Ali nekako sam znao da mu dolazi kraj. Odradio sam koliko je trebalo za pobjedu, znao sam da ide dolje u trećoj rundi - kazao je Zagrepčanin za RTL.

Heredia se u ranoj fazi meča žalio sucu na nedozvoljene udarce u potiljak, ali Filipa to nije dekoncentriralo.

- To je dopušten udarac, nije iza, nego sa strane. Radio je to i prije nego što nas je sudac upozorio. To je jedan znak slabosti i sve je išlo ka tome da završi na podu u trećoj rundi - kaže Hrgović.

Lijeva ruka bila mu je načeta, glavninu posla odradio je desnom, kao što je bio i završetak meča kad je s dva direkta bacio "Chabela" na pod i prisilio suca na prekid.

- Lijeva ruka bila mi je u dosta lošem stanju. S lijevom sam samo namještao, praktički je nisam uopće bacao. Kad bih je bacio, dosta me boljelo. Mislim da je neka ozljedica, ali rekao sam, pobijedit ću ga desnom.

Prvi čovjek promotorske kuće Matchroom Eddie Hearn, koji s Kalleom Sauerlandom brine o Hrginoj karijeri i koji je menadžer i Anthonyja Joshue, obećao je Filipu da će se boriti u spektakularnom eventu u Saudijskoj Arabiji 7. prosinca, gdje će glavna borba večeri biti revanš između Joshue i Andyja Ruiza.

- Rekao mi je da će me staviti na undercard Joshua - Ruiz i jako se veselim ako će to ispuniti. Rekao sam mu "Daj mi najjačeg na svijetu! Daj mi neko ime, daj mi nekog opasnog. Potegni malo dublje u džep i daj mi nešto najbolje na svijetu. Tad ću ja biti najbolji".

Raspoloženi Filip "El Animal" Hrgović za kraj je poručio:

- Spreman za sve i svakog, kad god. Sad, poslije meča: come on, baby!