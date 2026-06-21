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BRAZILSKA LEGENDA

Ronaldinho šokirao sve: Vraća se kao igrač i suvlasnik kluba

Piše Bruno Lukas,
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Ronaldinho šokirao sve: Vraća se kao igrač i suvlasnik kluba
Foto: Jakub Porzycki/REUTERS

Brazilska legenda Ronaldinho u 46. godini potpisuje ugovor s talijanskim trećeligašem Ravennom. Igrat će barem jednu utakmicu i postati manjinski vlasnik kluba.

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Ronaldinho (46) se vraća nogometu na potpuno neočekivan način. Bivši igrač Barcelone, Milana i brazilske reprezentacije potpisao je ugovor s Ravennom, klubom koji novu sezonu igra u trećoj talijanskoj ligi.

Prelazak su potvrdili sam Ronaldinho, predsjednik kluba Ignazio Cipriani i potpredsjednik Ariedo Braida, koji je Brazilca 2008. doveo upravo u Milan.

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Talijanski mediji prenose da Ronaldinho neće biti pravi član momčadi i neće putovati na gostujuće utakmice. Ipak, ostat će povezan s klubom, a odigrat će barem jednu utakmicu i postati manjinski vlasnik kluba. Dres Ravenne nosit će i njegov poznati znak 'R10'.

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Ideja dolazi od predsjednika Ciprianija, koji je Ronaldinhov prijatelj. Prvi kontakt dogodio se prošlog prosinca, kad je Brazilac nosio šal kluba. Ronaldinho je pristao uložiti novac i biti prijavljen kao igrač, no na terenu će igrati samo jednom.

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Foto: RONALD PENA/EPA

- Nove boje, isti osmijeh. Jedva čekam ponovno zaigrati s loptom i napisati novu priču s obitelji Cipriani. Nogomet mi je oduvijek bio radost i taj duh želim donijeti u Ravennu - rekao je Ronaldinho.

Cipriani je oduševljen dolaskom svog idola.

- Proveo sam 24 godine u Americi, ali Ravennu i dalje smatram svojim domom. Dovesti Ronaldinha izvanredan je potez za klub. Bio je moj idol, a njegov utjecaj nadilazi ono što je napravio na terenu - objasnio je.

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Ronaldinho će biti predstavljen u Miamiju 23. lipnja, a u Ravennu stiže oko 20. kolovoza. Klub dolazi iz istoimenog grada na sjeveru Italije, blizu Bologne i Jadranskog mora. Najbolje dane klub je imao devedesetih, kad je igrao u drugoj ligi.

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