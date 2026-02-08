Samo dvojica iz ere Cannavara danas startaju na Rujevici...

Svi prognostičari, sinoptičari i ostali meteorološki eksperti predviđaju nedjelju na Kvarneru - bez kiše. Bit će sunčano s malo naoblake. Dakle, idealni uvjeti za veliki derbi. Rijeka od 17.45 sati (MAXSport 1) dočekuje prvoplasirani Dinamo u 21. kolu HNL-a. Rujevica je rasprodana i sve je spremno za nogometni spektakl.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka - Vukovar

Pokretanje videa... 02:00 Rijeka-Vukovar 3:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sastav Victora Sancheza, trenera domaćih, gotovo je nemoguće predvidjeti. Rotira gotovo svaku utakmicu. Međutim, ono što je poprilično sigurno, Toni Fruk trebao bi početi utakmicu. U prošlom kolu, u porazu Rijeke kod Osijeka 1-0 ušao je s klupe, a sad je potpuno zaliječio lom prsta na ruci i spreman je za nastup od prve minute.

Kod Dinama je sve jasno. Na golu će biti Dominik Livaković, desno potpuno oporavljeni Moris Valinčić, lijevo Matteo Pérez Vinlöf. Dvojba je samo tko će biti uz Sergija Domingueza u stoperskom paru. Scott McKenna upitan je za Rujevicu zbog lakše ozljede koljena. Ako ne bude mogao, priliku kao zapeta puška čeka Niko Galešić.

Vezu bi trebali držati Josip Mišić, Luka Stojković i Miha Zajc. Ismaëla Bennacera nema zbog ozljede stražnje lože. Mateo Lisica još nije potpuno spreman nakon mononukleoze, pa će na desno krilo Fran Topić, lijevo će biti Arber Hoxha, a u napadu Dion Beljo.

- Kolega Sanchez stvorio je kvalitetnu momčad, imali su dobar kontinuitet igara. Traži posjed, igraju specifičnim načinom s trojicom otraga, mijenjaju sustav tijekom utakmice... Ali mi gledamo sebe, najviše će se pitati nas. Imaju kvalitetne igrače, a jasno je da Fruk radi razliku. Međutim, znamo kako ga zaustaviti - uvjeren je Mario Kovačević, trener Dinama.

Smatra da Beljo u ovakvoj formi može do reprezentacije.

- Ako ovako nastavi, ne da može nego i mora.

Dotaknuo se i Adriana Jagušića, koji je bio Dinamova želja, ali otišao je u Grčku.

- Htjeli smo ga dovesti još ljetos, ali sad kad nismo uspjeli, neću plakati.

Dinamo protiv Rijeke ima tri pobjede u nizu, ali prije malo manje od godinu dana (22. veljače) su Rujevici je doživio jedan od najtežih poraza. Tad je na klupi "modrih" bio Cannavaro, Riječane je vodio Đalović. Bilo je 4-0.

Koliko se promijenila Dinamova momčad, najbolje govori podsjetnik na tadašnjih prvih 11 "modrih": Nevistić - Theophile, Galešić, Mmaee, Franjić - Ademi, Belcar - Hoxha, Baturina, Pjaca - Kanga. A s klupe su ušli Kačavenda, Rog, Kulenović i Sučić. Kao da je bilo u prošlom životu...