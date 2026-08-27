Srbi likuju nakon Dinamovog poraza: 'Žestoka bruka Hrvata, sad mogu ići na Crvenu zvezdu'

Nogometaši Dinama plasirali su se u Europsku ligu nastupom u doigravanju kvalifikacija za Ligu prvaka. Nakon remija od 2-2 na Maksimiru, "modri" su u Norveškoj izgubili 3-1 i time ostali bez prvorazrednog europskog klupskog natjecanja i silnih milijuna koje donosi. Iako zagrebački klub i dalje može računati na solidnu zaradu od Europske lige, uoči sezone bilo je jasno kako je LP bio cilj na Maksimiru.

Poraz Dinama odjeknuo je u regiji, a posebno su entuzijastično o njemu pisali srpski mediji. Kurir je objavio tekst s naslovom "hrvatski klub žestoko se obrukao", a podsjetimo kako su Srbi također ostali bez predstavnika u LP-u nakon što se Crvena zvezda loše provela u trećem kolu kvalifikacija te izgubila od izraelskog Hapoela Be'er Sheve, protiv kojih je bila favorit.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Isti portal dodaje kako bi bilo "zanimljivo kada bi Zvezda opravdala očekivanja i prošla u Europsku ligu" i ako bi "nakon 35 godina došlo do novog epskog duela Dinama i Zvezde".

Blic je napisao: "Viking je uspio pokazati što nogomet sve može režirati. Najprije su u Zagrebu stigli od 0-2 do 2-2, a onda su na svojem terenu okrenuli 0-1 u 3-1. A ponovno, baš kao ni u Zagrebu, ništa nije slutilo da će Dinamo ostati bez Lige prvaka. Posebno nakon što su poveli nakon 10 minuta igre."