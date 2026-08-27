Obavijesti

Sport

Komentari 3
RASPISALI SE

Srbi likuju nakon Dinamovog poraza: 'Žestoka bruka Hrvata, sad mogu ići na Crvenu zvezdu'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Srbi likuju nakon Dinamovog poraza: 'Žestoka bruka Hrvata, sad mogu ići na Crvenu zvezdu'
2
Zagreb: Održana skupština GNK Dinamo | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dinamo je ispao iz Lige prvaka i završio u Europskoj ligi, a poraz u Norveškoj izazvao je podsmijeh u srpskim medijima koji pišu da su se modri žestoko obrukali

Admiral

Nogometaši Dinama plasirali su se u Europsku ligu nastupom u doigravanju kvalifikacija za Ligu prvaka. Nakon remija od 2-2 na Maksimiru, "modri" su u Norveškoj izgubili 3-1 i time ostali bez prvorazrednog europskog klupskog natjecanja i silnih milijuna koje donosi. Iako zagrebački klub i dalje može računati na solidnu zaradu od Europske lige, uoči sezone bilo je jasno kako je LP bio cilj na Maksimiru.

STROG U ANALIZI Ivković: Poklon Dinama, sam je sebe ubio i napravio harakiri!
Ivković: Poklon Dinama, sam je sebe ubio i napravio harakiri!

Poraz Dinama odjeknuo je u regiji, a posebno su entuzijastično o njemu pisali srpski mediji. Kurir je objavio tekst s naslovom "hrvatski klub žestoko se obrukao", a podsjetimo kako su Srbi također ostali bez predstavnika u LP-u nakon što se Crvena zvezda loše provela u trećem kolu kvalifikacija te izgubila od izraelskog Hapoela Be'er Sheve, protiv kojih je bila favorit.

Stavanger: Uzvratna utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka
Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Isti portal dodaje kako bi bilo "zanimljivo kada bi Zvezda opravdala očekivanja i prošla u Europsku ligu" i ako bi "nakon 35 godina došlo do novog epskog duela Dinama i Zvezde".

TEŽAK (FINANCIJSKI) UDARAC Viking potvrdio brojne slabosti Dinama. Uz takve krive poteze ne može se napasti Liga prvaka!
Viking potvrdio brojne slabosti Dinama. Uz takve krive poteze ne može se napasti Liga prvaka!

Blic je napisao: "Viking je uspio pokazati što nogomet sve može režirati. Najprije su u Zagrebu stigli od 0-2 do 2-2, a onda su na svojem terenu okrenuli 0-1 u 3-1. A ponovno, baš kao ni u Zagrebu, ništa nije slutilo da će Dinamo ostati bez Lige prvaka. Posebno nakon što su poveli nakon 10 minuta igre."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Transferi: Bivši trener Dinama ima novi angažman, u 'plavi' tabor sletio Urugvajac...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši trener Dinama ima novi angažman, u 'plavi' tabor sletio Urugvajac...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka
MEKSIČKA VODITELJICA

FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka

Miroslava Montemayer bila je Miss Meksika 2013. godine, a godinu dana kasnije započela je svoj put u sportskom novinarstvu. Danas je voditeljica i gledatelji rado gledaju njezine emisije
Pavlek se skriva u Kazahstanu, a nju je skrivao od javnosti. 'Ne pitaju me više kad ću se ženiti'
FOTO: LJUBAV IZA KAMERA

Pavlek se skriva u Kazahstanu, a nju je skrivao od javnosti. 'Ne pitaju me više kad ću se ženiti'

Bjegunac Vedran Pavlek, bivši skijaški guru, skrivao je ljubav s Roxanom, Talijankom rumunjskih korijena. No, istraga o pronevjeri baca novo svjetlo na njegov stil života i trošenje na luksuz

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026