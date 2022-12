Sve što trebate znati o ključnoj utakmici 'vatrenih': Tko sudi, koji nam je međusobni omjer...

Hrvatska u četvrtak od 16 sati igra posljednju utakmicu grupne faze Svjetskog prvenstva. Protivnik je Belgija i nama je računica jasna. Za osminu finala dovoljan nam je i bod, dok nas u nekim scenarijima tamo može poslati i poraz. Naš stožer iz Katra zadnjih dana najavljuje da Hrvatska neće kalkulirati.

S druge strane, Belgija mora igrati na pobjedu, a iz njihovog tabora zadnjih dana dolaze informacije o sukobima igrača, otrovnoj atmosferi, izdajicama...

Krenimo s pregledom svih stvari koje trebate znati uoči odlučujućeg dvoboja za Hrvatsku...

Što kažu izbornici?

Martinez je puno toga napravio u ove četiri godine, odveo do prvog mjesta Fifine ljestvice, sjajan je trener i znat će kako se postaviti protiv Hrvatske. Ali mi imamo svoju kvalitetu i od toga ne smijemo odustajati. Ako igrate protiv De Bruynea, Lukakua, Hazarda, ne smije vas zavarati ni priča o krizi. To je pila naopako, idemo sutra spremni u rat, poručio je naš izbornik Dalić uoči dvoboja s Belgijom. Što je još rekao PROČITAJTE OVDJE.

Foto: Paul Childs/REUTERS

Džentlmen, dijelim vrijednosti koje njeguje, kad je došao, došao je u kaotičnom trenutku kad se Hrvatska borila za SP. Imao je jasne smjernice za igrače, nastavi je tako... Svi govore o toj momčadi, Perišić, Kramarić, ima novih igrača koji dolaze, ne mogu ga dovoljno nahvaliti, nemam dovoljno dobrih riječi. Hrvatska ima veliku generaciju, a tako malu naciju, rekao je Roberto Martinez. Što je još rekao PROČITAJTE OVDJE

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Koga očekujemo u prvih 11 Hrvatske?

Odigrali smo dobro i oni koji su počeli i ušli dali su doprinos. Vidjet ćemo tijekom treninga i sutra što ćemo napraviti. Nemamo puno razloga bilo što mijenjati, ali imamo još trening pa ćemo analizirati i donijeti najbolju odluku, poručuje Zlatko Dalić.

Mogući sastav (4-3-3): Livaković - Juranović, Lovren, Gvardiol, Sosa - Brozović, Modrić, Kovačić - Kramarić, Livaja, Perišić.

Što je još rekao na presici PROČITAJTE OVDJE.

Foto: Carl Recine/REUTERS

Tko sudi utakmicu?

Anthony Taylor (44) sudit će utakmicu Hrvatska - Belgija! Radi se o ponajboljem engleskom sucu, uz Michaela Olivera jedinog iz Premier lige na ovom Svjetskom prvenstvu.

Tayloru je ovo Svjetsko prvenstvo prvo u sudačkoj karijeri, a ujedno će i prvi put uopće suditi hrvatskoj reprezentaciji, u ključnoj utakmici za prolazak skupine u četvrtak od 16 sati. Prošle godine na velikim natjecanjima debitirao je na Europskom prvenstvu.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

- On je uniformiran sudac, od deset utakmica svih deset odsudit će na identičan način - rekao je HRT-ov sudački stručnjak Marijo Strahonja.

Tayloru će asistirati sunarodnjaci Gary Beswick i Adam Nunn, a četvrti sudac bit će Istvan Kovacs. Marco Fritz, Tomasz Kwiatkovski, Rafael Foltyn i Benoit Milot bit će u VAR sobi. Više o sucima PROČITAJTE OVDJE.

A što kažu stručnjaci?

Hrvatskoj dajem prednost, veliku prednost. Mi smo maestralno odradili utakmicu s Kanadom, dok se Belgijanci muče. Nisu pravi, to se vidi. OK, ne smijemo ih podcijeniti, to može biti "pila naopako", ali pouzdano znam kako su odnosi u njihovom kampu loši. Nema tu tučnjava kao što se piše po raznim medijima, ali odnosi nisu idilični, o tome mi svakodnevno pričaju i belgijski novinari i moji tamošnji prijatelji - kaže nam Branko Strupar.

Što nam je još rekao legendarni napadač PROČITAJTE OVDJE.

Gromada. Jedva je prošao kroz vrata. Kao da guraš zid, kaže Jurica Buljat, a Hrvoje Vejić je naglasio: 'Da se ponovno rodim, uzor bi mi bio Joško Gvardiol! Volio bih igrati kao on. Joško može zaustaviti Lukakua'

Što su još bivši hajdukovci ispričali PROČITAJTE OVDJE.

U kojim dresovima nastupamo?

U Katru će Hrvatska sve tri utakmice grupne faze odigrati u kvadratićima. Razlog je, između ostalog, i taj što na novim dresovima, koje su naši reprezentativci predstavili protiv Danske prije dva mjeseca, prevladava bijela boja pa mogu igrati protiv reprezentacija koje imaju crvene dresove. A to su upravo Maroko, Kanada i Belgija.

Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Kako smo prolazili u 3. utakmici skupina na SP-u?

Na premijernom nastupu na SP-u u Francuskoj, u za nas 'nebitnoj' utakmici, u 3. kolu poraženi smo od Argentine 1-0. Zabio je Pineda.

Ni na idućem SP-u, onom u Japanu i Koreji, nismo prošli ništa bolje u 3. utakmici po skupinama. Opušteni Ekvador izbacio je Vatrene sa SP-a golom Mendeza...

SP 2006 u Njemačkoj u 3. kolu opet nam donosi razočaranje. Samo 2-2 protiv Australije značilo je da se vraćamo kući prije drugog kruga. Pamtimo tri žuta Josipu Šimuniću.

Skačemo na 2014. godinu. U zadnjem kolu idemo na Meksiko i pobjeda nas vodi u 2. krug. Ali do nje nismo došli. Meksikanci su nas slomili pred kraj utakmice, završilo je njihovom pobjedom 3-1.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ali 2018. godine, eto pobjede u 3. utakmici po skupinama! Badelj i Perišić srušili su simpatične Islanđane...

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Povijest dvoboja Hrvatske i Belgije

Hrvatska i Belgija do sada su osam puta igrale međusobno, a svaka reprezentacija ima po tri pobjede, dok su dva susreta završila bez pobjednika.

U četvrtak će na stadionu Ahmad bin Ali prvi put odmjeriti snage i na nekom velikom natjecanju, a dodajmo kako Hrvatska u službenoj utakmici nije pobijedila Belgiju 19 godina.

Posljednji put "Vatreni" i "Crveni vragovi" su igrali u lipnju prošle godine u Bruxellesu. Bila je to generalna proba uoči EURO-a, a domaćin je slavio s 1-0 golom Romelua Lukakua u 38. minuti.

Prvi dvoboj igran je u Bruxellesu 2. rujna 2000. godine u kvalifikacijama za SP u Japanu i Južnoj Koreji. Susret je završio bez pogodaka, a hrvatsku vrstu je vodio Miroslav Blažević.

Uzvrat je bio 6. listopada iduće godine na stadionu Maksimir. Ćiro nije dočekao uzvrat, dobio je otkaz nakon remija protiv Škotske, a reprezentaciju je preuzeo Mirko Jozić. Hrvatska je slavila s 1-0 golom Alena Bokšića u 82. minuti, a "Vatreni" su tom pobjedom izborili plasman na SP.

Slijedile su dvije utakmice u kvalifikacijama za EP u Portugalu 2004. godine, a Hrvatsku je vodio Otto Barić.

U prvom susretu, u ožujku 2003. u Zagrebu, Hrvatska je deklasirala suparnika s 4-0. Na toj se utakmici zlatnim slovima u povijest hrvatskog nogometa upisao Dado Pršo. Zadranin je debitirao za "Vatrene" i zabio gol. Strijelci su bili i Darijo Srna, Tomislav Marić i Jerko Leko.

Foto: Zeljko Hladika/HISTORY I/C

U uzvratu u Bruxellesu Belgija je pobijedila s 2-1. Dvostruki strijelac za "Crvene vragove" bio je Wesley Sonck (34, 42), a za Hrvatsku je pogodio Dario Šimić (36).

Slijedio je prijateljski susret u ožujku 2010. godine, a Hrvatska je u Bruxellesu pobijedila 1-0 golom Nike Kranjčara u 63. minuti, a momčad je vodio Slaven Bilić.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Uslijedila su još dva ogleda u kvalifikacijama za SP 2014. godine. U Bruxellesu je u rujnu 2012. bilo 1-1. Poveli smo pogotkom Ivana Perišića, a izjednačio je Guillaume Gillet koncem prvog dijela.

U uzvratu u Zagrebu Belgija je pobijedila 2-1. Romelu Lukaku je zabio dva gola (15, 38), dok je za Hrvatsku strijelac bio Niko Kranjčar (83).

Belgija je tom pobjedom osigurala prvo mjesto, a hrvatska vrsta je put prema Brazilu tražila u dodatnim kvalifikacijama protiv Islanda. Igor Štimac je vodio obje utakmice protiv Belgije, no nakon remija protiv Škotske je dobio otkaz, a momčad je preuzeo Niko Kovač.

2. rujna 2000.: Belgija - Hrvatska 0-0 (kvalifikacije za SP)

6. listopada 2001.: Hrvatska - Belgija 1-0 (kvalifikacije za SP)

29. ožujka 2003.: Hrvatska - Belgija 4-0 (kvalifikacije za EP)

10. rujna 2003: Belgija - Hrvatska 2-1 (kvalifikacije za EP)

3. ožujka 2010: Belgija - Hrvatska 0-1 (prijateljska)

11. rujna 2012: Belgija - Hrvatska 1-1 (kvalifikacije za SP)

11. listopada 2013: Hrvatska - Belgija 1-2 (kvalifikacije za SP)

6. lipnja 2021: Belgija - Hrvatska 1-0 (prijateljska)

Gdje gledati utakmicu?

Prijenos utakmice je 1. prosinca od 16 sati na HRT2. Emisija počinje sat vremena ranije, dok će susret Maroka i Kanade biti dostupan na platformi HRTi.

Idemo li u osminu finala i s kojeg mjesta, doznat ćemo u četvrtak. Ako budemo drugi, igrat ćemo 5. prosinca, a ako osvojimo skupinu, igramo dan kasnije. Oba dana u onom terminu od 16 sati.

Gdje se igra utakmica?

Protiv Belgije igramo na stadionu Ahmad Bin Ali u Al Rayyanu.

Stadion Ahmed bin Ali na kojem ćemo snage odmjeriti s Belgijom već je bio izgrađen, ali doživio je “sitne” promjene. Kapacitet mu se s 21.282 mjesta povećao na 44.740, a obavija ga multimedijalna fasada, na kojoj će 24 sata na dan trajati program vezan uz SP.

