Tko je Lovro Pavčec, naša nova boksačka zvijezda? 'Nadimak mi je smislio Filip Hrgović...'

Lovro Pavčec, 20-godišnji boksač iz Velike Gorice, postao je mlađi seniorski svjetski prvak u bridger kategoriji prema WBC-u. Član BK Nokaut pred svojom je publikom u subotu na zagrebačkom Velesajmu pobijedio Javiera Contrerasa tehničkim nokautom u petoj rundi i osvojio prestižni pojas.

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Razbio Venezuelanca

Pavčec je u meč ušao kao neporaženi profesionalac s devet pobjeda, dok je tri godine stariji Venezuelanac u Zagreb stigao sa savršenih 12-0. No od prve sekunde bilo je jasno tko će voditi glavnu riječ.

Uz podršku publike i Marina Ivanovića Stoke, koji je iz gledališta bodrio mladoga boksača, Pavčec je odmah zauzeo centar ringa. Oštrim direktima otvarao je prostor za snažne krošee, a Contreras se već u prvoj rundi našao pod velikim pritiskom. Zagrepčanin je nastavio dominirati i u drugoj rundi, precizno pogađajući protivnika u tijelo i glavu.

Contreras je pokazao veliku izdržljivost i preživio teške trenutke, ali je nakon treće runde imao vidljivu štetu i posjekline ispod oba oka. U četvrtoj je Pavčec dodatno pojačao pritisak, stisnuo Venezuelanca u kut i prisilio suca da mu broji nakon serije teških udaraca.

Rasplet je stigao u petoj rundi. Pavčec je krenuo silovito, a jedan lijevi kroše poslao je Contrerasa na pod. Venezuelanac se više nije uspio ustati i meč je bio gotov. Uslijedilo je veliko slavlje u prepunoj dvorani.

'Babiću, jesi li spreman za mirovinu?'

Nakon što je primio pojas, Pavčec je uzeo mikrofon i prozvao Alena Babića, koji je bio u gledalištu.

- Ajmo vidjeti tko je bolji! Jesi li konačno spreman za mirovinu?

Pavčec je dugogodišnji član Nokauta, čiji je predsjednik Filip Hrgović. Upravo mu je Hrgović dao nadimak "Sudnji dan", nakon što je primijetio da mladi Lovro u sparinzima nikad ne prestaje napadati.

- Znamo se Filip i ja već nekoliko godina. Naravno da mi u početku nije bilo svejedno, bilo je strahopoštovanja. Filip u sparinzima sa mnom nije išao sto posto, ali je bilo dovoljno da mi napravi problem. Nakon sparinga s njim, natjecati se s boksačima sličnih godina bilo je kao pjesma - govorio nam je Lovro.

Počeo je boksati s devet godina.

- Nije baš uobičajeno početi tako rano. Prije boksa trenirao sam nogomet u akademiji K-7, ali bio sam bucko i nisam volio baš trčati - smije se Pavčec.