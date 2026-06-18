Težak je dan za hrvatsku nogometnu reprezentaciju nakon poraza od Engleske 4-2 u Dallasu. "Vatreni" su pomaknuli planirani raspored s jutarnjeg regeneracijskog treninga na večernji
PRIJENOS IZ ALEXANDRIJE
USKORO UŽIVO Izbornik Dalić komentira poraz od Engleske i najavljuje dvoboj s Panamom...
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Zlatko Dalić ne može biti previše zadovoljan porazom od Engleske 4-2 na startu Svjetskog prvenstva u Dallasu, puno toga nije bilo dobro, ali slijede utakmice u kojima su "vatreni" favoriti i u kojima bi trebalo biti lakše. Pogotovo ona iduća protiv Paname (noć s utorka na srijedu u 1 sat) u Torontu. Što i kako dalje, izbornik će otkriti u kampu u Alexandriji, i to sedam sati kasnije nego što je prvotno najavljeno, umjesto jutarnjeg regeneracijskog treninga termin su pomaknuli na uobičajenih 18 sati lokalno, odnosno ponoć kod nas.
Press konferenciju izbornika od 23 sata pratite u ovom članku.
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