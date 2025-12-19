VIDEO Autogol bivšeg zvezdaša bacio Zrinjski u delirij. Štimac: 'Hvala što je to učinio za nas'

HŠK Zrinjski izborio je prolazak u nokaut-fazu Konferencijske lige na dramatičan način. Domaćin u Mostaru loše je otvorio utakmicu i već se u 11. minuti našao u zaostatku protiv Rapida, kada je Furkan Demir asistirao Loisu Schaubu za vodstvo Austrijanaca. Bio je to pravi udarac za Igora Štimca i njegovu momčad jer Rapid nije imao ni teorijske izglede za prolazak, a ulog u ovoj utakmici bio im je samo ugled.

Naime, u prethodnih pet susreta Konferencijske lige Rapid je imao pet poraza i uvjerljivo držao posljednje mjesto na ljestvici. Ipak, Zrinjski se nije predavao te je u trećoj minuti sudačke nadoknade postigao pogodak za izjednačenje i bod koji mu je donio prolazak dalje. Točnije, Rapid je postigao autogol, a nesretni strijelac bio je Nenad Cvetković, bivši igrač Crvene zvezde, koji je loše reagirao na ubačaj s desne strane.

To je bilo dovoljno da Zrinjski sa sedam bodova izbori plasman u nokaut fazu natjecanja s 23. mjesta, što predstavlja najveći uspjeh u povijesti kluba na međunarodnoj sceni.

Foto: HŠK Zrinjski Mostar

- Što reći nego da smo presretni? Imati priliku usrećiti vlastiti narod i to ostvariti na ovakav način je nešto neopisivo. Kad vidiš koliko te malo dijeli, koliko je tanka linija između neuspjeha i uspjeha. Iako je uspjeh već bio što smo imali dvije pobjede u Konferencijskoj ligi, to je već uspjeh bio za Zrinjski, ako smo realni. Međutim, kad dođeš u ovakvu priliku i, ne daj Bože, ne ostvariš ono što svi očekujemo jer smo pred vratima raja bili, pa igraš još briljantnu utakmicu, stvaraš šanse, promašuješ, jednostavno se počneš pitati ima li kraja. Jer nije ovo prva utakmica da igramo dobro i nemamo ništa iz utakmice - rekao je Štimac.

- Mogu samo zahvaliti momcima na strpljenju, upornosti, izdržljivosti, na svemu što su prikazali. Svim ljudima koji su bili uz nas cijelo vrijeme, koji su navijali. I onima koji su malo ranije otišli pa nisu vidjeli što se dogodilo u tim zadnjim sekundama, i njima hvala. Bili smo jači bez njih, haha. Presretan sam, presretan. Prazan sam skroz, potrošio sam se. Dali smo sve, pripremali se i rekli smo: "Idemo poginuti kako treba, izginuti do zadnjega, ali gurati dok ne naguramo!". I tako se i dogodilo. Isključivo zato što su vjerovali do zadnje sekunde da možemo to ostvariti - nastavio je.

- Mentalitet pobjednika je ovdje dokazan. Ali osjetio sam ga već od prve minute. Imaš protiv sebe momčad koja vrijedi 51 milijun eura, koja se tu grčevito brani, koja je tu na konopcima čitavu utakmicu. Da, prodisali su u drugom poluvremenu, napravili neke promjene, pojačali bokove gdje su vidjeli da smo ih probijali pa smo mi tražili kontrarješenja i svježinu na tim stranama. Pa smo pojačavali vezni red kad smo vidjeli da su nam začepljeni bokovi, i tako... Bilo je tu dosta taktiziranja, ali prije svega strpljivosti. Mentalitet pobjednika je bio vidljiv od prve minute i zato nas je nagradilo u zadnjoj.

- Nisam još vidio taj gol, da budem iskren. Prodor Karlov po desnoj strani i ringišpil koji je opalio njihovoj obrani mi je sugerirao da će se nešto lijepo dogoditi. I obično se tako dogodi. Ne pogodiš iz izrazitih šansi i onda dođe neki gol tako, neočekivan. Ali došao je nakon predivnog prodora Abramovića po desnoj strani, nakon nekoliko dobrih driblinga i fino ubačene lopte koja je prisilila njihovog igrača, kao što čujem, da sam pošalje u mrežu. I dobro je, kad već mi sami nismo bili u stanju zakucati loptu u mrežu, da su oni s klupe stavili momka da napravi to za nas. Hvala mu.

- Četiri i pol mjeseca sam s momcima. Popodne sam im, prije polaska na stadion rekao: "Što god bilo, vi ste moji heroji". Navijači su zahtjevni i mi to razumijemo u potpunosti. Ovo je šampionska momčad, ali mi trebamo postati novi šampioni. Ljudi to od nas očekuju uz sve teškoće koje imamo i nije lako. Odigrali smo 30 utakmica u nepuna četiri i po mjeseca, i zato su oni moji heroji. Pobijedili, izgubili, odigrali neriješeno, što god. Oni su ostavili u ova četiri i po mjeseca dušu, tijelo i srce na terenu. Ne želim da im itko išta zamjeri i prigovori radi bilo koje utakmice. Bilo je ponekih koje smo loše odigrali, neke koje smo izgubili, ali svaku su ostavili sve što imaju na terenu i zato su moji heroji - zaključio je Štimac.

Foto: Denis Kapetanovic

Usred Mostara zavladalo je oduševljenje, a nakon utakmice nije ga skrivao ni Nemanja Bilbija, jedan od najiskusnijih igrača Zrinjskog.

- Primili smo pogodak iz njihove prve akcije, ali vjerovali smo do posljednjeg napada. I evo, kada već mi nismo mogli zabiti, oni su sami sebi postigli pogodak. Mislim da smo zaslužili barem neriješen rezultat i prolazak dalje. Znali smo da Rapid ima puno remija i poraza, ali ni mi nismo bili u sjajnoj formi. Dali smo sto posto svojih mogućnosti i izvukli ovo na mišiće - kazao je Bilbija.

Zrinjski je plasmanom među 24 najbolje momčadi osigurao nastavak europske sezone, a potencijalni suparnici Mostaraca u nokaut-fazi su Lausanne i Crystal Palace. Na pitanje koga bi volio vidjeti kao protivnika, kapetan "plemića" nije dvojio.

- Što se mene tiče, može Crystal Palace. Kad smo već došli do ove faze, neka uživamo, kao što smo uživali prije dvije godine protiv Aston Ville - poručio je Bilbija.

Slavlje se s terena preselilo u svlačionicu, gdje se hrvatski trener našao u zagrljaju momčadi, a fotografiju su potom podijelili na društvenim mrežama.