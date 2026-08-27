VIDEO Hrgović i Itauma, oči u oči. Pogledajte sučeljavanje!

Pred hrvatskim boksačem Filipom Hrgovićem (34) je u subotu borba karijere. "El animal" će u londonskoj O2 areni odmjeriti snage s velikom engleskom nadom, Mosesom Itaumom (21), neporaženim britanskim nokauterom kojeg su već na Otoku proglasili "novim Tysonom" i budućnosti teške kategorije. Kao da se Hrgovića tu ništa ne pita, a hrvatski borac je krupniji i znatno iskusniji od 21-godišnjeg Britanca.

Borba Hrgovića i Itaume bit će glavna na priredbi, a ekskluzivna prava prijenosa ima DAZN. Više detalja o tome kako i gdje gledati borbu pročitajte OVDJE. Inače, Hrgović i Itauma u srijedu su odradili prvo sučeljavanje u tjednu borbe, a snimku je objavio Ring Magazine na društvenim mrežama.

Foto: Ed Sykes/REUTERS

Mnogi su odmah primijetili da "El Animal” izgleda sjajno. Mišići su mu izraženiji nego u ranijim nastupima, a jasno je da je u pripremama ozbiljno radio na fizičkoj spremi.

Hrgović dobro zna da će s druge strane ringa stajati borac koji je 13 godina mlađi, brži i opasniji u ranim izmjenama. No Itaumina mladost i eksplozivnost nisu jedina strana priče. Hrgović iza sebe ima znatno više velikih mečeva, rundi i iskustva pod pritiskom, što se u borbi ove razine može pokazati presudnim.

Naravno, Hrgovićeva "poker" faca postala je njegov zaštitni znak u sučeljavanjima. Nije ni trznuo licem, dok je Itauma djelovao nešto nemirnije, povremeno se premještao na nogama, a u jednom se trenutku i nasmijao. Naravno, teško je iz nekoliko sekundi gledanja licem u lice izvlačiti velike zaključke, ali hrvatski boksač još je jednom ostavio dojam čovjeka kojega uoči velikog ispita nije lako pročitati.

Moses Itauma and Filip Hrgovic face off for the first time during fight week ahead of their IBF heavyweight title this Saturday on DAZN 🔥 pic.twitter.com/nJ5a4f21eH — Ring Magazine (@ringmagazine) August 26, 2026