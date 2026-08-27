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VIDEO Hrgović i Itauma, oči u oči. Pogledajte sučeljavanje!

Piše Luka Tunjić,
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VIDEO Hrgović i Itauma, oči u oči. Pogledajte sučeljavanje!
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Foto: Ed Sykes/REUTERS
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Hrgović u Londonu ide na borbu karijere protiv 'novog Tysona' Itaume. Hrvatski div djeluje nabrijano i spremno, a iskustvo bi moglo presuditi u sudaru s mladim nokauterom

Admiral

Pred hrvatskim boksačem Filipom Hrgovićem (34) je u subotu borba karijere. "El animal" će u londonskoj O2 areni odmjeriti snage s velikom engleskom nadom, Mosesom Itaumom (21), neporaženim britanskim nokauterom kojeg su već na Otoku proglasili "novim Tysonom" i budućnosti teške kategorije. Kao da se Hrgovića tu ništa ne pita, a hrvatski borac je krupniji i znatno iskusniji od 21-godišnjeg Britanca.

Borba Hrgovića i Itaume bit će glavna na priredbi, a ekskluzivna prava prijenosa ima DAZN. Više detalja o tome kako i gdje gledati borbu pročitajte OVDJE. Inače, Hrgović i Itauma u srijedu su odradili prvo sučeljavanje u tjednu borbe, a snimku je objavio Ring Magazine na društvenim mrežama.

Joe Joyce v Filip Hrgovic
Foto: Ed Sykes/REUTERS

Mnogi su odmah primijetili da "El Animal” izgleda sjajno. Mišići su mu izraženiji nego u ranijim nastupima, a jasno je da je u pripremama ozbiljno radio na fizičkoj spremi. 

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Hrgović dobro zna da će s druge strane ringa stajati borac koji je 13 godina mlađi, brži i opasniji u ranim izmjenama. No Itaumina mladost i eksplozivnost nisu jedina strana priče. Hrgović iza sebe ima znatno više velikih mečeva, rundi i iskustva pod pritiskom, što se u borbi ove razine može pokazati presudnim.

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Naravno, Hrgovićeva "poker" faca postala je njegov zaštitni znak u sučeljavanjima. Nije ni trznuo licem, dok je Itauma djelovao nešto nemirnije, povremeno se premještao na nogama, a u jednom se trenutku i nasmijao. Naravno, teško je iz nekoliko sekundi gledanja licem u lice izvlačiti velike zaključke, ali hrvatski boksač još je jednom ostavio dojam čovjeka kojega uoči velikog ispita nije lako pročitati.

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