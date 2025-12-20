VIDEO Hrvatski borac u KSW-u brutalno nokautirao opasnog Poljaka i utišao cijeli Lodz!

Pomalo u sjeni FNC 26 eventa ostao je nastup Stipe Bekavca (20-12-0 po MMA pravilima) na KSW 113 priredbi, posljednjem ovogodišnjem događaju vodeće poljske MMA organizacije. Bekavac je rukavice ukrstio s jednim od najpopularnijih domaćih boraca - Marcinom Rozalskim (7-4-0 MMA, 22-10 u kikboksu).

KSW je ovaj meč potvrdio na društvenim mrežama svega četiri dana prije eventa, a borba je ugovorena prema posebnim pravilima. Borci su nastupili u kavezu, koristili male rukavice, ali su se borili po kikboksačkim pravilima.

Meč između Rozalskog i Bekavca potrajao je samo dvije minute i 59 sekundi. Iskusni hrvatski borac pogodio je Poljaka razornim lijevim overhandom i brutalno ga nokautirao pred njegovim navijačima. Rozalski je pao kao pokošen, a sudac nije imao što brojati - bilo je jasno da povratka u meč nema.

Za Bekavca je ovo prva pobjeda u KSW-u i ukupno treći nastup u toj organizaciji. Lukasz Jurkowski i Przemyslaw Mysiala svladali su ga 2019. i 2020. godine (po MMA pravilima), no pet godina kasnije Stipe se vratio i napokon upisao pobjedu u vjerojatno najvećoj europskoj MMA organizaciji.

Četrdesetdvogodišnji Bekavac pokazao je da u njemu još itekako ima vatre, a ovakvim spektakularnim nokautom sigurno je osvojio i KSW-ove fanove i čelnike. Ipak, u kavezu ga više nećemo gledati, ovom velikom pobjedom Bekavac je zaključio svoju bogatu borilačku karijeru.

S druge strane, 47-godišnji Rozalski vratio se u KSW-ov kavez nakon tri i pol godine pauze. Sredinom 2022. odradio je kikboksački meč protiv Errola Zimmermana i izgubio prekidom u drugoj rundi. Bio je to njegov drugi uzastopni poraz u KSW-u, a večeras je upisao i treći.

Rozalski slast pobjede nije osjetio još od travnja 2018. godine, kad je u kikboksačkom meču svladao Petera Grahama. Najveću popularnost među KSW-ovim fanovima stekao je 2016., kada je "giljotinom" u drugoj rundi svladao Mariusza Pudzianowskog.