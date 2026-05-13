Iz SAD-a optužuju Netflix da špijunira djecu i dijeli podatke

Država Teksas objavila je u ponedjeljak da je podigla tužbu protiv streaming diva Netflixa, optužujući tvrtku za špijuniranje djece i drugih potrošača prikupljanjem njihovih podataka bez pristanka te za svjesno dizajniranje platforme na način da stvara ovisnost. U tužbi se navodi da je Netflix lažno predstavljao kako ne prikuplja i ne dijeli korisničke podatke, dok je istovremeno pratio i prodavao navike i preferencije gledatelja komercijalnim posrednicima podataka i tvrtkama za oglašivačku tehnologiju.

Glavni teksaški državni odvjetnik Ken Paxton, koji je podnio tužbu, tvrdi da je "Netflixov krajnji cilj jednostavan i unosan: zalijepiti djecu i obitelji za ekrane, prikupiti njihove podatke dok su tamo, a zatim unovčiti te podatke za lijepu zaradu". Tužba, koja je podnesena prema teksaškom Zakonu o obmanjujućim trgovačkim praksama, ističe oštar kontrast između javnih izjava tvrtke i njezinih stvarnih postupaka.

"Kad gledate Netflix, Netflix gleda vas", dodaje se u tekstu tužbe.

Kao dokaz navode se i komentari bivšeg izvršnog direktora Reeda Hastingsa koji je još 2020. godine, usred pitanja o praksama prikupljanja podataka velikih tehnoloških tvrtki, izjavio: 'Mi ne prikupljamo ništa.'

Državni odvjetnik Paxton u priopćenju za medije izjavio je kako je Netflix "izgradio program nadzora dizajniran za ilegalno prikupljanje i profitiranje od osobnih podataka Teksašana bez njihovog pristanka, a moj ured će učiniti sve što je u našoj moći da to zaustavi". Ovom tužbom traži se od suda da naloži Netflixu prestanak nezakonitog prikupljanja i otkrivanja korisničkih podataka, da onemogući automatsku reprodukciju (autoplay) kao zadanu postavku na dječjim profilima te da odredi sudske zabrane i građanske kazne, kako prenosi New York Post.

Netflix: Optužbe su neutemeljene

Netflix je oštro demantirao optužbe, navodeći u izjavi da je tužba "bez osnova i utemeljena na netočnim i iskrivljenim informacijama". Glasnogovornik tvrtke poručio je kako privatnost korisnika shvaćaju vrlo ozbiljno.

"Netflix ozbiljno shvaća privatnost naših članova i posluje u skladu sa zakonima o privatnosti i zaštiti podataka svugdje gdje poslujemo. Radujemo se što ćemo se pozabaviti optužbama teksaškog državnog odvjetnika na sudu i dodatno objasniti naše vodeće, djeci prilagođene roditeljske kontrole i transparentne prakse privatnosti", stoji u njihovoj reakciji.

Manipulativni dizajn za stvaranje ovisnosti

Jedna od ključnih točaka tužbe je navodna upotreba takozvanih "tamnih obrazaca" (dark patterns). Riječ je o dizajnerskim elementima sučelja koji su stvoreni da navedu korisnike na donošenje odluka koje možda ne bi donijeli da su bolje informirani. U slučaju Netflixa, tužba posebno ističe značajku automatske reprodukcije koja, bez intervencije korisnika, pokreće sljedeću epizodu ili film, što može dovesti do kompulzivnog gledanja (binge-watching). Istraživanje Sveučilišta u Chicagu pokazalo je da isključivanje automatske reprodukcije značajno smanjuje vrijeme provedeno na platformi, što sugerira da ova značajka doista utječe na ponašanje korisnika.

Ove optužbe dolaze u vrijeme pojačanog nadzora nad tehnološkim tvrtkama i njihovim praksama prikupljanja podataka, posebno kada su u pitanju maloljetnici. Zabrinutost roditelja oko vremena koje djeca provode pred ekranima i sigurnosti na internetu je velika. Istraživanje Nacionalne dječje bolnice C.S. Mott iz 2023. pokazalo je da su prekomjerna upotreba uređaja (67 posto) i društveni mediji (66 posto) na vrhu liste zdravstvenih briga roditelja. Druga anketa otkrila je da gotovo 90 posto Amerikanaca brine što platforme društvenih medija posjeduju osobne podatke djece. Ova tužba protiv Netflixa mogla bi postaviti važan presedan za buduću regulaciju streaming industrije i način na koji se postupa s podacima najmlađih korisnika.

*uz korištenje AI-ja