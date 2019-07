Kockanje za djecu: GTA Online dobio prvi kontroverzni kasino

GTA Online jučer je dobio svoj prvi kasino koji poziva igrače da okušaju sreću u raznim igrama visokih uloga, a nova ekspanzija ove svjetske uspješnice nije prošla bez kontroverzi.

Tako je Diamond Casino & Resort nadogradnja za glavni multiplayer mod GTA V pokrenula novu javnu debatu oko kockanja u igrama. Ista je već ranije ove godine bila aktualna kada su brojni veliki izdavači lobirali protiv klasifikacije lootboxova kao kockanja. I dok je to relativno sivo područje, činjenica da GTA Online nudi mogućnost kockanja pravim novcem izgleda kao puno lakša meta za aktiviste koji već sada stvaraju pritisak na zakonodavce diljem svijeta s ciljem reguliranja onoga što je Electronic Arts nedavno nazvao "mehanikama iznenađenja", na što je termin koji su gameri diljem svijeta primili s velikom dozom ironije.

Iako je GTA V (koji dolazi u paketu s GTA Online) u praktički svim jurisdikcijama ocijenjen kao igra koja se ne preporučuje ljudima mlađim od 18, i dalje je popularna među tinejdžerima, a PEGI i slične klasifikacije nisu zakonski obvezujuće. Društvene mreže tako su već prepune ljudi koji kritiziraju ovu odluku, što zbog potencijalnih učinaka koje ona može imati na djecu, što zbog činjenice da promovira kockanje općenito.

How many of us played GTA before we were 18?



A good amount I bet.



How can game companies say that they care about the wellbeing of their players when they're introducing children to a literal casino?



Spoiler: they don't care