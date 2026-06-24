WhatsApp dobiva novog šefa: Hoćemo li osjetiti promjene?

Meta je imenovala indijskog poduzetnika Kunala Shaha za novog čelnika WhatsAppa, čime je potvrdila svoje velike ambicije na indijskom tržištu. Shah, osnivač i izvršni direktor uspješnog fintech startupa CRED, naslijedit će Willa Cathcarta, koji nakon gotovo sedam godina napušta tu poziciju. Odluka je popraćena golemom investicijom Mete od 900 milijuna dolara u CRED, što dodatno naglašava stratešku važnost ovog partnerstva.

Strateški potez: Ulaganje u CRED i promjena na vrhu

Promjena na čelu najpopularnije svjetske aplikacije za razmjenu poruka dio je šireg dogovora koji uključuje Metino ulaganje od 900 milijuna dolara u Shahovu tvrtku CRED. Ova financijska injekcija, strukturirana kroz kombinaciju kupnje primarnih i sekundarnih dionica, procjenjuje vrijednost indijskog startupa na otprilike 4,5 milijardi dolara. Unatoč značajnom ulaganju, Meta će biti manjinski dioničar te neće imati mjesto u upravnom odboru CRED-a niti pristup podacima njegovih korisnika. Sam Shah odstupit će s mjesta izvršnog direktora, ali će zadržati svoj osobni vlasnički udio u tvrtki koju je osnovao. U sklopu preuzimanja nove funkcije, preselit će se iz Bengalurua u sjedište Mete u Menlo Parku u Kaliforniji.

Ovaj potez, o kojem je izvijestio TechCrunch, označava i kraj jedne ere. Will Cathcart, koji je vodio WhatsApp od 2019. godine, preuzet će novu ulogu unutar Mete, gdje će se usredotočiti na razvoj novih proizvoda i aplikacija koje koriste umjetnu inteligenciju. Pod njegovim vodstvom, WhatsApp je doživio razdoblje strelovitog rasta, postajući globalni komunikacijski div s više od tri milijarde korisnika, od čega je više od 100 milijuna u Sjedinjenim Državama. Cathcart je nadgledao širenje platforme izvan privatnih poruka uvođenjem funkcija kao što su Zajednice (Communities) i Kanali (Channels), uz produbljivanje fokusa na poslovnu komunikaciju.

Fokus na Indiju i budućnost plaćanja

Imenovanje Shaha ključan je potez za Metu u nastojanju da ojača svoju poziciju u Indiji. S više od 500 milijuna korisnika, Indija nije samo najveće tržište za WhatsApp, već i ključno bojište za Metine ambicije u području poslovnih poruka i digitalnih plaćanja. Upravo se ta dva segmenta smatraju presudnima za sljedeću fazu rasta aplikacije. Meta se kladi da Shahovo iskustvo u izgradnji uspješne internetske tvrtke za potrošače u Indiji može otključati golem potencijal koji WhatsApp ima u toj zemlji.

Međutim, dosadašnji pokušaji proboja na tržište digitalnih plaćanja imali su ograničen uspjeh. Iako je usluga WhatsApp Pay stekla određenu popularnost u Indiji, nije uspjela dosegnuti razinu korištenja i angažmana koju imaju lokalni divovi poput PhonePea i Google Paya. To ostavlja značajan prostor za rast na jednom od najvećih svjetskih tržišta plaćanja, a Shahovo iskustvo iz fintech svijeta trebalo bi pomoći u premošćivanju tog jaza.

Tko je novi šef WhatsAppa?

Kunal Shah je istaknuta figura u indijskom startup ekosustavu. Serijski je poduzetnik koji je 2010. godine suosnovao FreeCharge, jednu od prvih indijskih platformi za digitalna plaćanja, koju je 2015. prodao Snapdealu za otprilike 400 milijuna dolara. Godine 2018. osnovao je CRED, fintech platformu koja nagrađuje korisnike za pravovremeno plaćanje računa za kreditne kartice i danas broji 17 milijuna aktivnih mjesečnih korisnika. Osim što je uspješan operativac, Shah je postao i jedan od najaktivnijih anđeoskih investitora u Indiji, podržavši više od 250 tvrtki.

Izvršni direktor Mete, Mark Zuckerberg, u izjavi je pohvalio novog čelnika WhatsAppa. Rekao je kako je Shah izgradio CRED u "jednu od najvažnijih indijskih tehnoloških kompanija" te da donosi "mentalitet graditelja i globalnu perspektivu" potrebnu za vođenje najveće svjetske aplikacije za razmjenu poruka.

Što slijedi za CRED?

Nakon Shahovog odlaska s operativne funkcije, ulogu privremenog izvršnog direktora CRED-a odmah preuzima Miten Sampat, koji je od 2020. godine bio zadužen za strategiju i financije. Upravni odbor i vodstvo tvrtke već rade na dugoročnoj menadžerskoj strukturi dok se tvrtka priprema za potencijalni izlazak na burzu (IPO). Očekuje se da će svježi kapital iz Metine investicije podržati rast u svim poslovnim segmentima CRED-a, uključujući plaćanja, pozajmice, osiguranje i upravljanje imovinom.

*uz korištenje AI-ja