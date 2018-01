Svoje želje više ne promatram nego pretvaram u stvarnost Prvog dana 2017., počela sam pisati "Dnevnik zahvalnosti" jer mi je trebala nova pozitivna navika i promjena fokusa na lijepe stvari. Bio je to 'fake it 'till you make it' projekt, najbolja novogodišnja odluka ikad.

Autor Anđa Marić / andjamaric.com Ponedjeljak, 08.01.2018. u 18:49