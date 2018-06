10 recepata: Kreme, serumi i ulja s kojima ćete razbiti celulit

Celulit je zapravo napuhnuta masna stanica kojoj je povećana koncentracija toksina, suvišne vode i masnoće, objašnjava kozmetičarka Helena Lozić iz zagrebačkog Beauty centra Martimex.

- On nastaje kada je poremećena cirkulacija krvi i limfne tekućine uslijed dugog stajanja ili sjedenja, nedovoljne fizičke aktivnosti ili nepravilne prehrane, nerijetko i hormonalnog disbalansa. Masna stanica u normalnoj veličini je kao glava pribadače, a može se povećati i do veličine zrna graška. Takvo bujanje dovodi do izgleda narančine kore te područja zahvaćena celulitom često postaju bolna i osjetljiva - kaže Lozić.

No kako bi se "razbili" čvorovi, u procesu eliminacije celulita nezaobilazne su masaže jer potiču cirkulaciju i ubrzavaju metabolizam.

- Pravilnim izvođenjem masaže celulit se usitnjava, otplavlja se suvišna voda, zateže se koža te se čak podiže i mišićno tkivo. Pokreti moraju čim više potaknuti cirkulaciju, tako da u obzir dolaze štipkanja i lupkanja, a za veće površine se preporučuje dlan stisnuti u šaku, pa člancima prstiju umasirati anticelulitni proizvod - dodaje Helena.

Naravno, masaža se preporučuje i pri kućnoj aplikaciji anticelulitnih krema jer će sastojci bolje odraditi posao.

Na prvom mjestu su kava i bršljan, koji zajedničkom sinergijom, ali i svaki posebno, postižu izvanredne rezultate kod eliminacije celulita. Štoviše, kavom se možemo poslužiti i u obliku pilinga: nakon što popijete šalicu crne, prave kave, pomiješajte talog i malo maslinovog ili bademovog ulja, kako bi smjesa bila kompaktna. Piling se radi tijekom tuširanja, nježnim, kružnim pokretima. Među zvijezdama sastojaka u kupovnim kremama su i ostale tvari koje potiču cirkulaciju i brži odlazak toksina iz tijela - alga spirulina, kesten, karnitin i grejp.

No da bi došlo do najboljih rezultata, Ivana Jelisavčić, vlasnica Aromasan studia za aromaterapiju savjetuje da se aromaterapijski tretmani protiv celulita rade tijekom cijele godine.

- Aromaterapijsku anticelulitnu masažu vrši aromaterapeut, a uz nju ćete dobiti i individualnu mješavinu s kojom dva puta dnevno tretirate dijelove tijela koja su zahvaćena celulitom. Samomasaža treba trajati najmanje 15 minuta. Aromaterapijska anticelulitna masaža, koja traje 30 minuta, potiče rad limfe, cirkulaciju i otklanja suvišak tekućine iz organizma. Masaža ne smije biti bolna. Početni pritisak je lagan te se postepeno pojačava. Za željeni učinak tretmani traju oko mjesec dana - pojašnjava aromaterapeutkinja Jelisavčić.

Eterična ulja koja najčešće koristimo protiv celulita su: ružmarin kemotipa cineol, čempres, atlaski cedar, kadulja, limunski eukaliptus, limun i sjeme mrkve - pojašnjava i dodaje da lješnjak potiče cirkulaciju, dok je makadamija brzoupijajuće bazno ulje.

Macerat gotu kole ima jako regenerativno djelovanje, dobar je venotonik, limfotonik, pomaže kod proširenih vena, otečenih nogu, sprečava nastajanje strija i uklanja postoperativne ožiljke, kaže Ivana Jelisavčić.

Aromaterapijski pristup uključuje eterična ulja koja su limfotonici (cedar atlaski i himalajski) i diuretici (borovica), čime se potiče rad limfnog optoka, otjecanje viška tekućine te rad bubrega i izlučivanje mokraće i toksina. Djeluju i kao venotonici (čempres, ružmarin cineol) koji potiču arterijsku i vensku cirkulaciju, kako površinski, tako i dubinski. Također, bitno je da ulja budu protuupalna (limunski eukaliptus) te lipolitičkog djelovanja (kadulja ljekovita), naglašava mag. Maja Vugrinec.

Neka od eteričnih ulja koja također djeluju na celulit su eterično ulje crnog papra koje stimulira rad probavnog sustava, limunske trave koja potiče lipolizu, grejpa i celera koja djeluju kao diuretik te nezaobilaznog smilja koje djeluje antikoagulantno - dodaje.

Hormoni i prehrana utječu na nakupljanje masnoća

Celulit označava potkožne naslage tkiva s karakterističnim udubinama i čvorićima koji izgledom podsjećaju na narančinu koru. Do takvog stanja dolazi nagomilavanjem masnoća i toksina pod kožom što posljedično dovodi do slabljenja vezivnog tkiva, koje povezuje kožu s mišićima te do stvaranja karakterističnog nabiranja gornjeg sloja kože. Pritom veliku ulogu imaju hormoni, metabolizam, način prehrane, ali i promjene u vezivnom tkivu, objašnjava magistra farmacije Maja Vugrinec.

10 RECEPATA ZA RAZBIJANJE CELULITA

1. FANTASTIČNA KOKOS KREMA (Ivana Jelisavčić, aromaterapeutkinja, Aromasan studio)

SASTOJCI: 3/4 šalice kokosovog frakcioniranog ulja, 2 žlice pčelinjeg voska, 3 žlice ulja bršljana, 10 kapi eteričnog ulja atlaskog cedra, 15 kapi ružmarina cineola, 15 kapi limunskog eukaliptusa

PRIPREMA: U lonac ulijte malo vode, stavite na laganu vatru pa nad njega stavite čistu posudu s kokosovim uljem i pčelinjim voskom. Kada se vosak otopi, sklonite posudu iz lonca i dodajte ulje bršljana i eterična ulja.Ostavite da se smjesa ohladi na sobnoj temperaturi, pa ju ohladite u hladnjaku. Zatim je izmiksajte ručnim mikserom do željene teksture. Spremite u čistu posudu.

2. ULJE PROTIV MASNIH JASTUČIĆA (magistra farmacije Maja Vugrinec, Gradske ljekarne Zagreb)

SASTOJCI: 1 gram eteričnog ulja cedra atlaskog, 1 gram eteričnog ulja borovice, 2 grama eteričnog ulja grejpa, 2 grama ulja tamanua, 45 grama uljnog macerata bršljana

PRIPREMA: Smiješajte sve sastojke. Ovo je kombinacija eteričnog ulja cedra koji djeluje kao limfotonik te općenito potiče cirkulaciju, eteričnog ulja borovice koja djeluje kao diuretik i eteričnog ulja grejpa koji razgrađuje masnoće. Ulje tamanua ima izrazito regeneracijsko djelovanje na kožu, dok macerat bršljana svojim triterpenskim spojevima sprečava pojavu edema te razgrađuje masne naslage. Nanosite dva puta dnevno.

SAVJET: Mješavina je zbog grejpa potencijalno fototoksična te se ne preporučuje izlaganje suncu.

3. PILING OD LAVANDE ZA BOLJI SAN (Ivana Jelisavčić, aromaterapeutkinja, Aromasan studio)

SASTOJCI: pola šalice smeđeg šećera, 3 žlice maslinovog ulja, 1 žličica lavande (cvijeta), 7 kapi eteričnog ulja lavande

SAVJET: Raditi prije spavanja.

4. MOĆNA MJEŠAVINA ZA RAZARANJE NARANČINE KORE

SASTOJCI: 50 ml baznog ulja makadamije, 10 kapi eteričnog ulja limunske trave, 10 kapi eteričnog ulja kadulje ljekovite, 5 kapi eteričnog ulja limuna, 10 kapi eteričnog ulja ružmarina cineola

SAVJET: Ova mješavina sadrži eterično ulje limuna koje je fototoksično, te se kao takva ne smije koristiti ako ćete se izlagati suncu, savjetuje aromaterapeutkinja Ivana Jelisavčić.

5. PILING ZA RAZBUĐIVANJE I DOBAR DAN

SASTOJCI: pola šalice mljevene kave, pola šalice smeđeg šećera, pola šalice frakcioniranog kokosovog ulja, 3 kapi eteričnog ulja peperminta, 3 kapi eteričnog ulja naranče

PRIPREMA: Sastojke umiješati u jednoličnu smjesu pa nanijeti nježnim, kružnim pokretima, savjetuje Jelisavčić.

6. MASAŽNA PLOČICA PROTIV CELULITA IZ GRADSKE LJEKARNE

SASTOJCI: 24 grama pčelinjeg voska/Cera alba, 36 grama kakao maslaca, 25 grama uljnog macerata bršljana, 2 grama eteričnog ulja čempresa, 1 gram eteričnog ulja ljekovite kadulje, 1 gram eteričnog ulja cedra atlaskog, 1 gram eteričnog ulja grejpa

PRIPREMA: Pčelinji vosak, kakao maslac i uljni macerat bršljana otopite na vodenoj kupelji, dodajte eterična ulja i zrnca te izlijte u željeni kalup.

7. INTENZIVNI SERUM PROTIV CELULITA ZA KRITIČNE ZONE

SASTOJCI: 2 grama eteričnog ulja crnog papra, 2 grama eteričnog ulja borovice, 2 grama eteričnog ulja limunskog eukaliptusa, 1 grama eteričnog ulja čempresa, 1 gram eteričnog ulja smilja, 98 grama uljnog macerata centelle

SAVJET: Ovo je mješavina eteričnih ulja koja djeluju na razgradnju masnih naslaga, pojačavaju cirkulaciju te jačaju stijenke krvnih žila. Nanositi dva puta dnevno, savjetuje magistra farmacije Maja Vugrinec.

8. MIRISNA ANTICELULITNA MJEŠAVINA

SASTOJCI: 100 ml macerata gotu kole, 60 kapi eteričnog ulja atlaskog cedra, 40 kapi eteričnog ulja eukaliptusa limunskog, 25 kapi eteričnog ulja čempresa, 15 kapi eteričnog ulja borovice, 10 kapi eteričnog ulja kadulje ljekovite, 10 kapi eteričnog ulja ružmarina cineola, 10 kapi limuna

PRIMJENA: Mješavina sadrži eterično ulje limuna koje je fototoksično, te se kao takva ne smije koristiti ako ćete se izlagati suncu, kaže Jelisavčić.

9. FINO 'CITRUSNO' ULJE SPREČAVA NASTANAK STRIJA

SASTOJCI: 30 mililitara macerata centele, 10 mililitara ulja noćurka, 10 mililitara ulja pšeničnih klica te 10 kapi eteričnog ulja crvene mandarine

SAVJET: S obzirom na to da je postojeće strije vrlo teško tretirati, bolje je pokušati spriječiti njihov nastanak, savjetuje aromaterapeutkinja Ivana Jelisavčić.

10. MACERAT GOTU KOLE

SASTOJCI: 50 grama praha gotu kole, 450 mililitara biljnog ulja

PRIPREMA: Ostavite dva tjedna, bez miješanja. Macerat centelle (gotu kole) bogat je triterpenima i azijatikozidima, te je izvrstan venotonik i limfotonik. Pomaže kod celulitisa, upalne bolesti potkožnog tkiva, te regeneracije ožiljaka.

