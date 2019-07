7 razloga zašto bi u prehranu ovo ljeto trebali uvrstiti trešnje

Evo što je sve odlično kod trešanja:

1. Uz njih na zdrav način jedete slatko

A za razliku od kolača, torti i sladoleda, trešnje nemaju dodanih šećera. Osim toga imaju i niski glikemijski indeks (čak i u usporedbi s drugim voćem), što znači da se njihovi prirodni šećeri polako otpuštaju u krvotok.

- Grickalice koje su niže glikemijske razine ne povećavaju razinu šećera u krvi, pa vam pomažu da se brže zasitite i duže ostanete siti - objasnila je dr. Amy Goodson.

Foto: Dreamstime

2. Pune su ukusnih vlakna

Preporučenu dozu od 25 do 30 grama vlakana dnevno nije uvijek lako unijeti u tijelo ali s tri grama vlakana po šalici, ovi mali plodovi su ukusan način da se približite tom cilju.

- Namirnice bogate vlaknima poboljšavaju zdravlje crijeva, smanjuju rizik od lošeg kolesterola i srčanih bolesti, pa čak i poboljšavaju razinu glukoze i inzulina - kaže dr. Erin Palinski-Wade.

3. Ponašaju se kao protuupalni lijekovi

Istraživanja su pokazala da su bogate antocijaninima, skupinom polifenola koja se bori protiv upale tkiva na isti način kao i npr. ibuprofen.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

4. Sudjeluju u borbi protiv raka

Slatke su trešnje bogate antioksidansima kao što su elaginska kiselina, antocijanini i vitamin C, a sve to pomaže u borbi protiv raka - kaže dr. Goodson i dodaje da je kod ispitanika u studiji časopisa Journal of Nutrition jedenje 45 trešanja dnevno tijekom 28 dana smanjilo razinu nekoliko štetnih upalnih markera.

5. Mogu smanjiti mogućnost napada gihta

Giht je metabolička bolest povezana s poremećajem u metabolizmu mokraćne kiseline, a pacijenti s gihtom koji su jeli tri obroka trešanja tijekom dva dana zaredom i uzimali redovite terapije) imali su do 75 posto manje šanse za napad gihta u usporedbi s onima koji nisu jeli trešnje, pokazalo je istraživanje Bostonskog sveučilišta.

Foto: Stockfood/Guliver

6.Održavaju zdravlje srca

Antocijanini u trešnjama mogu biti dobri i za srce. Istraživanja pokazuju da ti moćni polifenoli mogu igrati važnu ulogu u prevenciji srčanih bolesti jer smanjuju upale i promiču zdravlje arterija. Tako je studija koju je proveo American Heart Association povezala unos antocijana sa smanjenjem rizika od srčanog udara kod mladih i sredovječnih žena.

7. Pomažu za bolji san

Trešnje su prirodni izvor hormona melatonina, koji pomaže u kontroli 'unutarnjeg sata' tijela i promovira zdrave obrasce spavanja, navodi National Sleep Foundation. Tako njihovo nedavno istraživanje pokazuje da jedenje 25 trešanja dnevno u samo tri dana može popraviti san. Za najveću korist, trešnje jedite neposredno prije spavanja, preporučuju iz National Sleep Founda, piše portal Prevention.