Burger King u Japanu prodaje ogromni burger bez peciva

Sendvič pod nazivom Extreme One Pound Beef Burger sastoji se, kako mu i naziv kaže, od gotovo pola kilograma mesa, a osim umaka i malo povrća uopće ne sadrži pecivo

<p>Burger King u Japanu se trudi posebnim projektima privući više kupaca, pa su tako osmislili sendviče poput Ghost Whoppera ili Fake Burgera, a sad su u prodaju pustili Extreme One Pound Beef Burger, piše <a href="https://soranews24.com/2020/11/19/burger-king-releases-its-first-ever-buns-free-burger-in-japan/?ICID=ref_fark">SoraNews24</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi kako pravilno jesti burger</p><p>Riječ je o sendviču koji sadrži dvije pljeskavice, te još dvije umjesto peciva. Pljeskavice se sastoje isključivo od goveđeg mesa, grilane su na vatri te zajedno teže točno 499 grama.</p><p>Usto, u sendviču se nalaze dvije kriške cheddar sira, svježa salata, rajčica, kiseli krastavci, luk, kečap i umak. Navodno već od prvog zalogaja oslobađa slasne sokove te je ultimativni burger za ljubitelje govedine jer meso osjećate izravno na jeziku.</p><p>POGLEDAJTE REKLAMU NA YOUTUBEU:</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>Ako vam se sastojci čime poznati, to je zato što je ovaj burger osmišljen prema Maximum Super One Pound Beef Burgeru kojeg su ranije ove godine prodavali u Japanu, no on je sadržavao i peciva.</p><p>Kako bi obilježili pojavljivanje novog burgera, kažu da će ograničeno vrijeme prodavati i Super One burger, a da bi goste ohrabrili i motivirali na kupnju megasendviča najavili su da će ih nagraditi originalnom naljepnicom koja je jedini dokaz da su imali psihičku i fizičku izdržljivost dostatnu za borbu s ovom količinom mesa.</p><p>Oba burgera na jelovniku su raspoloživa samo tijekom sljedeća dva tjedna, do 3. prosinca.</p><p>U prodaji su nakon 14 sati svakog dana. Extreme burger stoji 86 kuna ili 105 kuna ako se uzme cijeli meni koji uključuje pržene krumpiriće i piće. Maximum super burger stoji 98 kuna kao samostalno jelo, a ako je u meniju onda će kupac za njega izdvojiti 116 kuna.</p>