Čaj je najbolje piti tijekom jutra: Ova 24 su prave riznice zdravlja

Šalica toplog čaja pomaže kod niza medicinskih tegoba, a uz to je bogata korisnim sastojcima koji će pomoći općem zdravlju ili specifičnim problemima kao i potaknuti raspoloženje

- U početku je čajeve pila samo aristokracija. Od samo jedne jedine biljke, Camellia sinensis, nastaju svi pravi čajevi. Svi, bez iznimke. Zeleni, crni fermentirani, oolong, žuti, bijeli, benifuki. Zanimljivo je da su zemlje u kojima se počeo uzgajati čaj uz ekvator ili južnije, tako da je Zemljina južna polutka domovina čaja. Europa se s čajem upoznala između 13.i 14.stoljeća. - objašnjava dr. Krajina Pokupec dodajući kako je riječ o danas široko rasprostranjenom napitku koji se konzumira u cijelom svijetu, a u pojedinim zemljama popu Kine ili Japana ispijanje čaja je gotovo ritualnog karaktera.</p><p><br/> - Čaj je najbolje piti ujutro ili ranije poslije podne, a ako se čajem liječimo, onda pomalo kroz cijeli dan. Pije se uz dodatak meda ili limuna, ali najbolje je bez ikakvih dodataka. Najbolje ga je popiti do 17 sati da vas previše tekućine ne diže po noći i ne tjera u toalet. Na svakom čaju piše rok uporabe i tako ga treba i potrošiti. Vrijedit će i nakon istjeka datuma ali neće biti pokvaren pa u tom slučaju stavite duplu dozu čaja na određenu količinu vode jer s vremenom ljekovite aktivne tvari i eterična ulja hlape, razgrađuju se pa čaj postaje slabiji. Ukoliko čaj stajanjem promijeni boju, posivi i potamni, promijeni miris i okus, postane pljesniv, bacite ga jer nije više za uporabu. Za svaku konzumaciju kuhajte svježi čaj - savjetuje dr. Krajina Pokupec.</p><h2>Kako pripremiti čaj?</h2><p>- Općenita uputa je da se na šalicu vode stavlja žličica čaja. Čajevi tvrđe strukture koji se rade od korijena, kore, plodova ili cijele biljke kuhaju se oko tri minute i ostave stajati još pet minuta. Potom se procijede i spremni su za konzumaciju - kaže dr. Krajina Pokupec.</p><p>Ističe kako kod čajeva koji se izrađuju od nježnijih dijelova biljke poput listića ili cvjetića biljku treba preliti kipućom vodom i ostaviti da odstoji pet do 10 minuta prije nego što ga procijedite i popijete.</p><p>- Jedino se korijen bijelog sljeza prelijeva hladnom vodom i ostavi stajati preko noći, odnosno osam sati. Ujutro se procijedi i koristi kao čaj za konzumaciju ili za ispiranje nosne sluznice te kao prirodne kapi za nos - kaže liječnica.</p><p>Iako se, birajući svoj omiljeni napitak, većina odlučuje na poznate čajeve od šipka ili kamilice, postoji velika lepeza mogućnosti i čajeva koji svojim sastavnicama pružaju specifične zdravstvene benefite.</p><h2>1. Zeleni i crni čaj</h2><p>- To je pravi čaj dobiven od listića biljke Camellia sinensis. Kad se listići brzo prosuše dobijemo zeleni čaj, a kad listiće ostavimo stajati neki vrijeme, oni fermentiraju, potamne i nastane crni čaj. Bogati su kofeinom kojeg zovemo tein, polifenolima koji su jaki antioksidansi, EGCG protiv tumora, pomaže nam protiv alergije, za jačanje imuniteta, za diurezu tj.mokrenje, štiti od karijesa - ističe naša sugovornica.</p><h2>2. Čaj od timijana</h2><p>- Bogat je eteričnim uljima s oko 50 posto timola, vrste fenola ugodnog aromatičnog mirisa i snažnih antiseptičkih svojstava. Pomaže kod iskašljavanja, protiv upale pluća, želučanih grčeva, dezinficira te pomaže kod uroinfekcije protiv bakterija - kaže dr. Krajina Pokupec.</p><h2>3. Čaj od lipe</h2><p>- On sadrži glikozide i pospješuje znojenje, umiruje grčeve, migrenu, proljeve, pospješuje menstruaciju i odličan je izbor kod gripe. Netko će reći da ne pijete lipu jer nije dobra za srce. To nije istina. Naime lipa pospješuje znojenje, znojem gubimo sol tj. minerale koji su važni i za srčani rad, pa ako predugo konzumirate lipu tj.samo čaj od lipe, može doći do aritmije. Ali neće, jer ga nećete koristiti godinama i piti samo čaj od lipe - savjetuje ona.</p><h2>4. Čaj od kadulje</h2><p>- Kadulja je kraljica bilja bogata eteričnim uljima s tujonom, spojem koji ima antibakterijsko, antifungicidno i antivirusno djelovanje što znači da ubija bakterije, viruse i gljivice. Kadulja je odlična protiv grčeva i upala u želucu i crijevima. Koristimo ju za grgljanje kod upala i afti u usnoj šupljini, pomaže kod bolesti jetre i pluća, smanjuje znojenje, pomaže kod ženskih bolesti, možemo ju inhalirati, umivati se i ispirati. Spazmolitik je pa tako opušta bronhalne grčeve i spazam. Snaga je za duh i tijelo. - ističe dr. Krajina Pokupec.</p><h2>5. Čaj od đumbira</h2><p>- Đumbir sadrži eterično ulje s ljekovitih fitokemikalijama kao što su gingerol, oleoresin, terpeni i zingeron koji djeluju umirujuće, pročišćujuće i protuupalno. Usto sadrži vitamine i minerale, podiže raspoloženje, djeluje antibakterijski, odličan za detoksikaciju i mršavljenje, a od davnina se koristi kao lijek protiv mučnine, osobito u prvom tromjesečju trudnoće. Fini aromatični miris osvježava i poboljšava raspoloženje - navodi naša sugovornica.</p><h2>6. Čaj od mente</h2><p>- Glavna sastavnica ovog čaja je eterično ulje s mentolom koje djeluje anestetički pa smiruje bolove i grčeve probavnog i dišnog trakta. Miris osvježava i čisti nos i sinuse, olakšava glavobolje i migrene, a menta se izvana koristi u kremi ili ulju protiv hemoroida - nastavila je fitoaromaterapeutkinja.</p><h2>7. Čaj od matičnjaka</h2><p>- Matičnjak sadrži eterično ulje uz citral i citronelal koji mu daju fini limunasti miris. On smiruje, olakšava san, jača srce, opušta te ujedno osvježava i oživljava nakon umora. Pije se kao čaj ili se eterično ulje stavlja u aroma lampicu ili difuzor, pet do 10 kapi za sobu u kojoj najviše boravimo - kaže dr. Krajina Pokupec.</p><h2>8. Čaj od vrkute</h2><p>- Vrkuta je ženska biljka posvećena božici prirode i plodnosti Friggi. Spominje se prvi put 1485.godine. Koristimo ju u obliku čaja i tinkture protiv neplodnosti i policističnih jajnika, PMS- a, kod upala, protiv krvarenja. Pomaže i u smirivanju tegoba zbog menopauze - objasnila je dr. Krajina Pokupec.</p><h2>9. Čaj od gospine trave</h2><p>- Uvijek me oduševi ovo njezino prekrasno narodno ime. Sadrži gorke tvari i hipericin koji ulju gospine trave daje prekrasnu crvenu boju poput rubina. Smiruje, pomaže kod glavobolje i nesanice, kod probavnih tegoba i uroinfekcija, no glavna joj je uloga u borbi protiv depresije. Prirodni je antidepresiv. Izvana služi za masažu mišića i zglobova i kod ishialgija, kod hemoroida i opeklina - pojasnila je liječnica.</p><h2>10. Čaj od gloga</h2><p>- Glog sadrži flavonoide, tvari koje potiču rad enzima koji smanjuju rizik od pojave nekih oblika raka, bolesti srca, te bolesti koje se javljaju starenjem. Tako čaj od gloga jača srčani mišić, regulira njegov rad, normalizira tlak, odličan protiv stresa i klimakteričnih tegoba - nastavlja dr. Krajina Pokupec.</p><h2>11. Čaj od koprive</h2><p>- Kopriva sadrži eterična ulja, tanine, saponine, željezo. Izuzetno je ljekovita biljka za jetru i pomaže kod detoksikacije, potiče cirkulaciju i diurezu te ublažava reumu i giht, upale urotrakta, lagano podiže tlak, smanjuje masnoće i pomaže kod anemije - tvrdi fitoaromaterapeutkinja.</p><h2>12. Čaj od vrbe</h2><p>- Kora vrbe je biljni aspirin jer sadrži salicilnu kiselinu. To znači da snižava temperaturu, smanjuje menstrualne bolove i bolove općenito, djeluje preventivno i terapijski na zgrušavanje krvi. Ovih dana aspirin spominju kao djelotvoran u borbi protiv COVID-19, pa neće biti naodmet koja šalica za osnaživanje organizma - savjetuje liječnica.</p><h2>13. Čak od bazge</h2><p>- Bazga sadrži sambucin, šećere, sluzi i saponine. To je biljka koja potiče znojenje, iskašljavanje, osnažuje imunitet, smiruje astmu i olakšava iskašljavanje. Odličan je saveznik u borbi protiv gripe, a ima i diuretička svojstva - ustvrdila je ona.</p><h2>14. Čaj od maslačka</h2><p>- Maslačak sadrži gorke tvari i kolin, esencijalni nutrijent sličan vitaminu B, a usto obiluje vitaminima C i K te tvari taraksinom. Rekli bismo da je riječ o korovu, ali ovo je izuzetno ljekovita biljka kao proljetna salata bogata željezom i kao čaj koji nam pomaže u borbi protiv povišenih masnoća u krvi, kod problema s radom jetre i žuči, za detoksikaciju, diurezu, reumu i giht te za poboljšanje cirkulacije - kazala je dr. Krajina Pokupec.</p><h2>15. Čaj od poljske preslice</h2><p>- Poljska preslica je bogata silicijevom kiselinom koja pomaže u poboljšanju rada probavnog sustava. Odlična za pluća i TBC, smiruje krvarenje i u plućima i u probavnom traktu, jača krvnu sliku, potiče mokrenje tj.rad bubrega i koristi protiv anemije i gastritisa. Kod vanjske primjene jača nokte i kosu - kazala je liječnica.</p><h2>16. Čaj od brusnice</h2><p>- Brusnica u lišću sadrži tanine, a u plodovima vitamin C te je među najboljim biljkama u borbi protiv bakterija u mokraćnom mjehuru, protiv grčeva, hematurije i bolnog mokrenja - istaknula je fitoaromaterapeutkinja.</p><h2>17. Čaj od stolisnika</h2><p>- Stolisnik sadrži eterična ulja s azulenom kao i kamilica, a riječ je o tvari koja djeluje protuupalno, antialergijski i dezodorirajuće. Odličan je čaj za želudac i crijeva, grčeve, apetit, kolitis i gastritis, miome, protiv nadutosti, potiče cirkulaciju i jača srčani mišić - kazala je.</p><h2>18. Čaj od komorača</h2><p>- Komorač je aromatična biljka koja se koristi u kulinarstvu, a za čaj se koristi sjemenke, lišće ili gomolja. Sadrži eterično ulje s aromatičnom tvari anetolom, jača želudac, protiv nadutosti, grčeva, za iskašljavanje i pomaže kod upale grla - pojasnila je dr. Krajina Pokupec.</p><h2>19. Čaj od lavande</h2><p>- Lavanda je jedinstvena biljka snažnog mirisa zbog linalola, cineola i kamfora koje sadrži. Ona smiruje, olakšava san, djeluje protiv stresa, lagano spušta tlak, potiče menstruaciju, a izvana u uljima služi za opuštajuću masažu te potiče cirkulaciju ako sadrži više kamfora - kaže naša sugovornica.</p><h2>20. Čaj od nevena</h2><p>- Prekrasni žutonarančasti cvjetovi sa eteričnim uljem, smolom, sluzima i gorkim tvarima te salicilnom kiselinom pomaže kod gihta, PMS- a, dobar je za probavni trakt te podiže imunitet. Melemi i kreme na bazi nevena koriste se izvana za dermatitise, suhu i osjetljivu kožu i liječenje nekih kožnih tumora - pojašnjava.</p><h2>21. Čaj od ružmarina</h2><p>- Ruža mora s prekrasnim plavim cvjetićima jakog je ali osvježavajućeg mirisa, sadrži eterično ulje, gorke tvari i tanine. Čaj pijemo kod tromosti želuca i nadutosti, blagog zatvora, kod bolesti jetre i žuči, kod TBC-a, ima i baktericidno djelovanje i antimikotično protiv gljivica. Izvana se koristi za masažu kod bolnih zglobova i mišića i odličan je začin jelu - pojašnjava liječnica.</p><h2>22. Čaj od mažurana</h2><p>- Mažuran je biljka osebujnog mirisa koja sadrži eterična ulja, a koristimo ga protiv kašlja, grčeva i nervoze, glavobolje, epilepsije, izvana za masažu a preventivno i terapijski i kod mastopatije. Također je odličan začin - savjetuje liječnica.</p><h2>23. Čaj od sljeza</h2><p>- Postoji bijeli i crni sljez, a riječ je o biljci koja sadrži sluzi. Ekspektorans je što znači da pomaže kod iskašljavanja, oblaže sluzima upaljenu sluznicu želuca i crijeva te smiruje upale. Ovaj čaj odličan je i u borbi protiv proljeva te protiv blagog zatvora, kod upale mjehura i astme. Antocijani iz crnog sljeza djeluju protuupalno i blago antibakterijski - kaže.</p><h2>24. Čaj od vrbovice</h2><p>- Ova biljka od davnina se spominje kao najbolji prirodni lijek za liječenje problema prostate i hematurije. Bogata je antioksidansima i vitaminom C, a ima i antivirusno i antibakterijsko djelovanje pa pomaže protiv prehlada i upala. Usto, sadrži tvar sitosterol koji pomaže u smanjivanju visokih razina kolesterola u krvi - pojašnjava dr. Krajina Pokupec.</p><p> </p>