Pro\u0161log mjeseca su je operirali i uspje\u0161no joj razdvojili organe te je sad na ku\u0107noj njezi. Jo\u0161 se nije oporavila, no ka\u017ee da kona\u010dno\u00a0ima odgovor na svoje patnje za koje je bila sigurna da ipak nisu samo u njezinoj glavi, kako su joj sugerirali.

Djelovala kao da je trudna

Nartani je uvijek bila dobrog zdravlja i fizi\u010dke spreme, a jogom se bavi od 21. godine te je postala u\u010diteljica tri godine poslije. U lipnju 2016. godine pojavili su joj se neobi\u010dni bolovi u zdjelici, no imala je dojam da je rije\u010d o probavnim ili menstrualnim smetnjama.

- Moj trbuh je bio upaljen i ote\u010den i izgledao je kao da sam trudna. Imala sam bezbroj specijalisti\u010dkih pregleda kod ginekologa i gastroenterologa. Niti jedan lije\u010dnik nije uspio otkriti \u0161to mi je i samo sam slu\u0161ala: Pa, ni\u0161ta nismo uspjeli prona\u0107i. Po\u010dela sam i sama misliti da je sve u mojoj glavi - pojasnila je.

Unato\u010d zabrinutosti, nastavila je ispunjavati svoje snove. Otputovala je u Indiju i SAD te je u inozemstvu u\u010dila ples i jogu. Nosila se sa svojim simptomima, iako je bol tijekom vremena postajala sve gora.

U o\u017eujku ove godine Nartani se vratila iz Indije u Veliku Britaniju i u posljednjem trenu\u00a0izbjegla je mjere zbog pandemije. \u017divjela je s \u010dlanom obitelji, a potom se s de\u010dkom Ryanom (24) iz Kalifornije preselila u zajedni\u010dku unajmljenu ku\u0107u.

U travnju je na papa testu dobila lo\u0161 nalaz koji je pokazao postojanje zlo\u0107udnih stanica u cerviksu. Rekli su joj da mora na operaciju kako bi sprije\u010dili razvoj karcinoma, no rekli su joj da to sigurno nije uzrok njezinih tajanstvenih bolova u zdjelici. Bolovi su u me\u0111uvremenu postali toliko sna\u017eni da je prestala raditi.

Promjena na gore

Operirali su je 15. rujna i poslali ku\u0107i na oporavak, no samo nekoliko tjedana poslije njezino se stanje dramati\u010dno pogor\u0161alo.

- Iznenada jedne ve\u010deri po\u010dela sam krvariti. Bilo je toliko obilno da sam pomislila kako moram prona\u0107i pelenu za odrasle jer je curilo na sve strane. Trpjela sam sna\u017ene bolove koji su bili nalik trudovima, vikala sam u agoniji - prisjetila se ona.

Zvali su hitnu koja ju je iste ve\u010deri, 5. listopada, odvezla u bolnicu. Ondje su joj dali sna\u017ene lijekove protiv bolova i napravili joj kolposkopiju, pregled cerviksa.

- Iz mene su izlazili ugru\u0161ci krvi veli\u010dine jajeta. Nisam mogla stajati ni hodati. Bila sam u kolicima. Nisam \u010dak mogla spustiti nogu na pod jer bi me sna\u017ena bol oborila - kazala je.

Tijekom trodnevnog boravka u bolnici kauterizirali su joj cerviks kako bi sprije\u010dili krvarenje, a sve vrijeme dobivale je visoke doze sna\u017enih lijekova protiv bolova.

Na dan kad su je otpustili iz bolnice, onesvijestila se u bolni\u010dkom zahodu.

- Sve je po\u010delo ispo\u010detka. Te\u0161ki bolovi i krvarenje. Pomagale su mi dvije medicinske sestre i krvi je bilo posvuda - prisjetila se Nartani.

Kazala je da je bila na strogom mirovanju, a vratili su je ku\u0107i kako bi ondje do\u010dekala sljede\u0107u operaciju. Rekli su joj da \u0107e napraviti laparoskopiju, operaciju kojom \u0107e joj pregledati abdomen kako bi ustanovili razlog njezinih bolova. Usto su joj objasnili da \u0107e na zahvat \u010dekati najmanje godinu dana zbog odgoda operacija uzrokovanih pandemijom. Ubrzo su nalazi pokazali i kako su se zlo\u0107udne stanice pro\u0161irile te da \u0107e trebati jo\u0161 jednu operaciju cerviksa.

- Gotovo \u0161est tjedana provela sam u krevetu u bolovima i krvarenju. Zbog COVID-a operirali su samo pacijente s karcinomom i zato sam uspjela i\u0107i na operaciju uklanjanja zlo\u0107udnih stanica, no za laparoskopiju sam morala \u010dekati - objasnila je.

No ubrzo su je ipak nazvali iz bolnice Westcumberland i pozvali na laparoskopiju 19. studenog. Kirurg joj je rekao da \u0107e tada ukloniti i zlo\u0107udne stanice iz cerviksa kako bi je po\u0161tedio dodatne operacije. No kad se probudila iz anestezije, trpjela je nezamislive bolove.

- Kroz infuziju su mi dali iznimno sna\u017ene lijekove koje mi je mogao dati samo anesteziolog. Bila sam upla\u0161ena, zbunjena i prestra\u0161ena. Bilo je u\u017easno, a usto sam i dalje krvarila - prisjetila se Nartani.

Tijekom pet dana koje je provela u odvojenoj sobi, o njoj su skrbili tijekom 24 sata na dan. Sve je vrijeme krvarila i nije se mogla micati.

- Patnja tijekom prva dva dana bila je najgora u mojem \u017eivotu. Tijelo mi je bilo u stanju \u0161oka i nisam \u010dak mogla ni na WC. Nisam se mogla micati, a bolovi su bili takvi da sam u agoniji vri\u0161tala. Nisam mogla pomaknuti noge ni centimetra - kazala je Nartani.

Da stvar bude gora, pojavili su joj se i napadaji panike.

- Nisam mogla disati i po\u010dela sam hiperventilirati. Tijelo mi je bilo skamenjeno. Preklinjala sam ih da mi daju jo\u0161 lijekova protiv bolova, no dali su mi sve \u0161to su mogli - nastavila je ona.

Kirurg joj je rekao da su na laparoskopiji otkrili kako joj je lijevi jajnik potpuno srastao s crijevima, a ona\u00a0su srasla sa zdjelicom i to je bio uzrok njezinih bolova. Organe su joj uspjeli razdvojiti postupkom adheziolizom. Jednostavan dijagnosti\u010dki postupak pretvorio se u kompleksnu operaciju. Unato\u010d te\u0161kim bolovima koje je trpjela, Nartani je kona\u010dno osjetila olak\u0161anje jer jer kona\u010dno doznala uzrok svih njezinih tegoba i da nije sve umislila.

- Samo sam pomislila: O Bo\u017ee, ipak nije sve samo u mojoj glavi. Kirurg je rekao da je upala koju imam od 2016. godine razlog srastanja. Kroni\u010dna upala je primaknula organe i spojila ih. Pojasnio mi je da se spajanje moglo javiti zbog pritiska organa koji su bili tako usko postavljeni - pojasnila je.

No uzrok upale zbog koje je Nartani ponekad izgledala kao da je trudna, i dalje je nepoznat. Ona sad \u010deka nalaze testa koji bi trebao pokazati da su uspje\u0161no uklonili sve zlo\u0107udne stanice iz cerviksa, no lije\u010dnici i dalje tvrde da to nije povezano s njezinim bolovima.

- I dalje trpim bolove sedam dana u tjednu. Jo\u0161 nije jasno za\u0161to ih osje\u0107am i iskreno, imam dojam da se ondje jo\u0161 ne\u0161to zbiva. No psihi\u010dki to mi je pru\u017eilo mir spoznajom da je medicina ipak ne\u0161to u\u010dinila. Sad je na meni da ostanem pozitivna i oporavim se te nastavim sa \u017eivotom - kazala je.

Gomilanje dugova

Na platformi GoFundMe je pokrenula kampanju kako bi prikupila ne\u0161to manje od 70.000 kuna za tro\u0161kove lije\u010denja i dugove nastale zbog \u010dinjenice da nije mogla raditi.

Nada se da \u0107e prona\u0107i jeftiniji stan za najam dok \u010deka rezultat prijave za invalidsku mirovinu ili barem potporu dr\u017eave zbog dugotrajnog bolovanje.

Unato\u010d svemu, Nartani je smogla snage ustati i iza\u0107i iz bolnice te je odlu\u010dna u nakani da pobijedi bolest.

- Jo\u0161 su ostala mnoga pitanja o tome \u0161to mi je zapravo, a to nije jasno ni lije\u010dnicima - kazala je.

Njezin je cilj vratiti se karijeri u\u010diteljice joge i plesa\u010dice ako se uspije fizi\u010dki oporaviti, a ukoliko bude mogu\u0107e, nada se postati ambasadorica prirodnih proizvoda za njegu ko\u017ee.

- Moj \u017eivot su putovanja, joga i satovi plesa. \u017delim se tome vratiti, no ako ne bude mogu\u0107e, usredoto\u010dit \u0107u se na promociju prirodnih proizvoda za njegu ko\u017ee jer to mogu raditi od ku\u0107e, \u010dak i dok sam u bolovima. Nau\u010dila sam da se stvarno trebate brinuti o svojem zdravlju. Nitko ne\u0107e rije\u0161iti va\u0161e probleme. Mogu vam pomo\u0107i, no \u017eelja za oporavkom mora do\u0107i od vas - zaklju\u010dila je.