<p><strong>Simone Anderson</strong> (29) odlučila je smršavjeti 2014. godine. Imala je 167 kilograma, a danas ima 75 kila, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/11827666/woman-unrecognisable-14-stone-weight-loss/">The Sun.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako je Kanađanka Alysha skinula 82 kile</p><p>Odlučila je više raditi na sebi u teretani, ali je otišla i na operaciju koja je uključivala operaciju želuca, uklanjanje viška kože kao i postavljanje filera u usnice i na lice.</p><p>Kaže kako je posljednjih šest godina za nju bilo nadnaravno iskustvo. Uspoređujući svoj život prije i nakon transformacije, prisjeća se kako je jedva mogla hodati.</p><p>- Šetnja od 20 minuta bi me iscrpila. Jela sam samo procesiranu hranu i fast food. Do danas sam izgubila 92 kilograma i redovito treniram. Jedem uravnoteženo i uvijek se trudim jesti svježu hranu, a uživam promatrajući kako iz dana u dan postajem sve snažnija - kazala je.</p><p>Dodala je kako se uvijek osjećala lijepo i samouvjereno, a razlika između prijašnjeg i sadašnjeg života je u tome što je sad svjesna da će imati dug i zdrav život.</p><p>- Težina me nikad nije definirala kao ženu, i dalje sam bila optimistična i rado sam izlazila, bila sam organizirana, ali težina je limitirala život kakav sam mogla živjeti. Operacija želuca mi je spasila život. Ne vjerujem da bih danas bila živa da nisam bila na toj operaciji. To mi je dalo mogućnost da promijenim način kako jedem i promijenim svoj režim fizičke aktivnosti. Operacija nije konačno rješenje, ali dala mi je priliku za novi početak i da napravim dugoročne promjene u svom životu s kojima sam uspjela održati novu liniju i zdravlje - kazala je.</p><p>Operacija uklanjanja viška kože trajala je devet sati. Kožu su uklonili s trbuha te su joj podignuli prsa. Platila ju je oko 130.000 kuna. Danas je influencerica i motivatorica, a na Instagramu je prati više od 313.000 ljudi.</p>