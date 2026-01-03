Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
DVA RECEPTA

Detoks juhe koje oporavljaju organizam nakon previše svega

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Detoks juhe koje oporavljaju organizam nakon previše svega
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Nakon teške hrane, puno slatkiša, kasnih obroka ili prekomjernom unosu pića, tijelo se vrlo brzo zasiti. Teškoća u probavi i osjećaj umora često su prvi signali da mu treba reset

Detoks juha je obrok koji spaja nekoliko važnih elemenata: laganu probavljivost, visoku nutritivnu vrijednost i sposobnost da tijelu pruži potrebne vitamine, minerale i tekućinu bez preopterećenja. Takve juhe često uključuju povrće, aromatične začine i ponekad lagani izvor proteina poput bijelog mesa. Sve to doprinosi boljem osjećaju u trbuhu, potiče probavu i može pomoći tijelu da se riješi viška tekućine i nakupljenih tvari.

POGLEDAJ VIDEO: 

Pokretanje videa...

juha 00:15
juha | Video: 24sata/pixsell

Sastojci:

  • maslinovo ulje
  • luk
  • češnjak
  • svježi đumbir
  • paprika (crvena ili narančasta)
  • pileća prsa ili drugo lagano meso
  • pileći ili povrtni temeljac
  • brokula
  • cvjetača
  • limunov sok
  • sol i papar
  • sušeni mediteranski začini po želji
OČUVAJTE VID 10 najboljih načina da očuvate zdravlje očiju i poboljšate vid
10 najboljih načina da očuvate zdravlje očiju i poboljšate vid

Priprema:

U velikom loncu zagrijte maslinovo ulje i dodajte luk, češnjak i đumbir. Miješajte dok ne omekšaju i kuhinju ispune aromatični mirisi. Dodajte nasjeckanu papriku i začine po želji te kratko pirjajte da se okusi povežu.

Foto: Dreamstime

Ubacite komade mesa i temeljac, pustite da zavrije, a zatim smanjite vatru i pustite da se lagano kuha dok meso ne omekša. Izvadite meso, nježno ga usitnite te vratite u juhu.

Pred kraj kuhanja dodajte brokulu i cvjetaču tako da ostanu mekane, ali ne raskuhane. Na samom kraju umiješajte svježi limunov sok koji će dati dodatnu svježinu i podići okus.

VELIKI VODIČ Jeste li A, B, 0 ili AB? Evo što trebate jesti prema krvnoj grupi
Jeste li A, B, 0 ili AB? Evo što trebate jesti prema krvnoj grupi

Zelena detoks juha s tikvicom, porilukom i začinskim biljem

Ova detoks juha osmišljena je kao lagan, biljni obrok koji osvježava organizam, hidrira tijelo i rasterećuje probavni sustav. Nema teških sastojaka, a bogata je povrćem koje prirodno daje puno okusa, bez potrebe za masnoćama ili dugim kuhanjem. Idealna je za dane kada želite nešto toplo, a vrlo lagano.

plate of vegan spinach, leek, courgette and coconut milk soup with spicy croutons.
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Sastojci:

  • 1 poriluk
  • 2 srednje tikvice
  • 1 stabljika celera
  • 1 manji krumpir (za prirodnu gustoću)
  • 1 šaka svježeg peršina
  • 1 šaka svježeg kopra ili bosiljka
  • 1 žličica maslinova ulja
  • sol po ukusu
  • malo svježe mljevenog papra
  • sok pola limuna
  • 1 litra vode ili laganog povrtnog temeljca

Priprema:

Poriluk temeljito operite i narežite na kolutiće. Tikvice, krumpir i celer narežite na manje komade. U loncu zagrijte maslinovo ulje i kratko dodajte poriluk da omekša, bez prženja.

Dodajte ostalo povrće, posolite i zalijte vodom ili temeljcem. Kuhajte na laganoj vatri 20–25 minuta, dok povrće ne omekša.

Pred kraj dodajte svježe nasjeckano začinsko bilje. Po želji juhu možete izmiksati u kremastu teksturu ili ostaviti s komadićima povrća. Na samom kraju dodajte limunov sok i malo papra.

OLAKŠAJTE SI ZIMU 13 super načina kako se ugrijati ako vam je konstantno hladno
13 super načina kako se ugrijati ako vam je konstantno hladno

Kako je uključiti u svakodnevnu prehranu

Detoks juha može biti samostalan obrok ili dio uravnoteženog dnevnog jelovnika. Može zamijeniti teži ručak, biti lagana večera ili servirana kao predjelo prije glavnog obroka. Najvažnije je da je dio uravnoteženog pristupa prehrani - ako se kombinira s raznovrsnim i nutritivno bogatim namirnicama kroz dan, može pomoći tijelu da se bolje osjeća, bez osjećaja gladi ili žrtvovanja užitka u hrani.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Najotrovniji kad su povrijeđeni: Ovi znakovi Zodijaka su najveća zlopamtila i teško zaboravljaju
PAMTE SVE UVREDE

Najotrovniji kad su povrijeđeni: Ovi znakovi Zodijaka su najveća zlopamtila i teško zaboravljaju

U astrologiji postoje znakovi koji imaju gotovo fotografsko pamćenje kad su emocije u pitanju - i kad ih jednom povrijedite, nećete lako pronaći put natrag. Neki će vas kazniti šutnjom, drugi hladnoćom, a treći će čekati da vam vrate istom mjerom
Jeste li A, B, 0 ili AB? Evo što trebate jesti prema krvnoj grupi
VELIKI VODIČ

Jeste li A, B, 0 ili AB? Evo što trebate jesti prema krvnoj grupi

Svaka krvna grupa može bolje reagirati na određene namirnice, a neke je bolje izbjegavati. Iako prehrana prema krvnim grupama nije znanstveno dokazana, mnogi ljudi je koriste kao vodič za zdraviji životni stil
Dva signala u ustima koja su znak manjka vitamina B12
PRIPAZITE NA NJIH

Dva signala u ustima koja su znak manjka vitamina B12

Vitamin B12 jedan je od najvažnijih nutrijenata za organizam jer pomaže u stvaranju crvenih krvnih stanica, održavanju zdravlja živaca i pruža energiju potrebnu za svakodnevne aktivnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026