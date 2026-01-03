Detoks juhe koje oporavljaju organizam nakon previše svega

Detoks juha je obrok koji spaja nekoliko važnih elemenata: laganu probavljivost, visoku nutritivnu vrijednost i sposobnost da tijelu pruži potrebne vitamine, minerale i tekućinu bez preopterećenja. Takve juhe često uključuju povrće, aromatične začine i ponekad lagani izvor proteina poput bijelog mesa. Sve to doprinosi boljem osjećaju u trbuhu, potiče probavu i može pomoći tijelu da se riješi viška tekućine i nakupljenih tvari.

Sastojci:

maslinovo ulje

luk

češnjak

svježi đumbir

paprika (crvena ili narančasta)

pileća prsa ili drugo lagano meso

pileći ili povrtni temeljac

brokula

cvjetača

limunov sok

sol i papar

sušeni mediteranski začini po želji

Priprema:

U velikom loncu zagrijte maslinovo ulje i dodajte luk, češnjak i đumbir. Miješajte dok ne omekšaju i kuhinju ispune aromatični mirisi. Dodajte nasjeckanu papriku i začine po želji te kratko pirjajte da se okusi povežu.

Foto: Dreamstime

Ubacite komade mesa i temeljac, pustite da zavrije, a zatim smanjite vatru i pustite da se lagano kuha dok meso ne omekša. Izvadite meso, nježno ga usitnite te vratite u juhu.

Pred kraj kuhanja dodajte brokulu i cvjetaču tako da ostanu mekane, ali ne raskuhane. Na samom kraju umiješajte svježi limunov sok koji će dati dodatnu svježinu i podići okus.

Zelena detoks juha s tikvicom, porilukom i začinskim biljem

Ova detoks juha osmišljena je kao lagan, biljni obrok koji osvježava organizam, hidrira tijelo i rasterećuje probavni sustav. Nema teških sastojaka, a bogata je povrćem koje prirodno daje puno okusa, bez potrebe za masnoćama ili dugim kuhanjem. Idealna je za dane kada želite nešto toplo, a vrlo lagano.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Sastojci:

1 poriluk

2 srednje tikvice

1 stabljika celera

1 manji krumpir (za prirodnu gustoću)

1 šaka svježeg peršina

1 šaka svježeg kopra ili bosiljka

1 žličica maslinova ulja

sol po ukusu

malo svježe mljevenog papra

sok pola limuna

1 litra vode ili laganog povrtnog temeljca

Priprema:

Poriluk temeljito operite i narežite na kolutiće. Tikvice, krumpir i celer narežite na manje komade. U loncu zagrijte maslinovo ulje i kratko dodajte poriluk da omekša, bez prženja.

Dodajte ostalo povrće, posolite i zalijte vodom ili temeljcem. Kuhajte na laganoj vatri 20–25 minuta, dok povrće ne omekša.

Pred kraj dodajte svježe nasjeckano začinsko bilje. Po želji juhu možete izmiksati u kremastu teksturu ili ostaviti s komadićima povrća. Na samom kraju dodajte limunov sok i malo papra.

Kako je uključiti u svakodnevnu prehranu

Detoks juha može biti samostalan obrok ili dio uravnoteženog dnevnog jelovnika. Može zamijeniti teži ručak, biti lagana večera ili servirana kao predjelo prije glavnog obroka. Najvažnije je da je dio uravnoteženog pristupa prehrani - ako se kombinira s raznovrsnim i nutritivno bogatim namirnicama kroz dan, može pomoći tijelu da se bolje osjeća, bez osjećaja gladi ili žrtvovanja užitka u hrani.