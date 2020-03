Dijetetičarka otkrila pet biljnih proteina koji ne štete probavi

No postoje izvori biljnih proteina koji će pomoći ublažiti takve tegobe ili ih posve otkloniti, piše Wellandgood.

- Proizvodi soje poput tofua mogu biti teško probavljivi i prouzročiti stvaranje plinova, napuhnutost i nelagodu. Stoga su za neke ljude bolji odabir fermentirani sojini proizvodi poput tempeha - pojašnjava dijetetičarka Gabrielle McGrath. Dodatno će na tegobe utjecati aditivi i slični dodaci.

- Vaše tijelo možda neće dobro reagirati na takve sastojke, a ako ih ima više, teže je otkriti što je točno uzročnik tegoba. Primjerice, to može biti inulin, guar ili slično. Ne mislim da s tim sastojcima nešto nije u redu, nego su neki ljudi na njih manje tolerantni - ističe.

Kaže kako će upravo ti sastojci kod nekih prouzročiti teške smetnje, dok drugi na njih uopće neće reagirati. Dodatno, imitacije mesa mogu sadržavati visoke razine soli što dodatno vodi do napuhnutosti i probavnih smetnji. Važno je znati i da pojedine vrste povrća bogate proteinima također sadrže visoku količinu vlakana. To samo po sebi nije loše, no ako pojedete previše takve hrane, može rezultirati probavnim tegobama.

- Amerikanci općenito ne unose dovoljno vlakana. Kad naglo povećate konzumaciju takvih namirnica, ponekad tijelu treba vremena da se privikne na promjenu - nastavila je McGrath.

Savjetuje da kod promjene prehrane krenete s postepenim unosom namirnica kako biste vidjeli hoće li neke od njih izazvati reakciju. No da biste bili posebno sigurni, dijetetičarka donosi top listu pet biljaka bogatih proteinima koje neće izazvati tegobe.

1. Spirulina

Časopis American Journal of Clinical Nutrition objavio je 2018. godine studiju koja je pokazala da alga spirulina, slanutak i mungo grah najlakše probavljamo.

- Spirulina je plavo zelena alga koju najčešće nalazimo u obliku praha. Samo jedna žličica praha sadrži četiri grama proteina, bogata je antioksidansima, a sadrži visoke razine željeza, bakra i vitamina B2 - kazala je McGrath.

Prah se može koristiti kao dodatak smoothiejima, juhama ili salatama. Ne zahtijeva nikakvu pripremu, pa je idealan za korištenje u svim kombinacijama.

2. Mungo grah

- Osim proteina, mungo grah je bogat antioksidansima, sadrži kalij i magnezij - ističe dijetetičarka. Odličan je dodatak vegetarijanskim jelima, juhama i varivima, a u kombinaciji s kuminom ili kurkumom može postati slasna pašteta.

3. Slanutak

- U samo pola šalice kuhanog slanutka nalazi se sedam grama proteina i pet grama vlakana - navodi McGrath pojašnjavajući kako je riječ o namirnici koja se može koristiti u varivima i juhama. Slanutak možete i ispržiti te ga jesti kao grickalicu, a temelj je humus namaza i pašteta.

4. Maslac od kikirikija

- Žlica maslaca od kikirikija ili badema na banani ili uz krišku kruha od cjelovitih žitarica pomoći će prije treninga u teretani ili kao poslijepodnevna užina. U samo dvije žličice maslaca nalazi se sedam grama proteina. Ako imate ozbiljnih tegoba s probavom, maslac od kikirikija ili badema može biti bolji odabir od cijelih orašastih plodova. Pritom birajte maslac koji sadrži samo oraščiće i mrvicu soli - istaknula je dijetetičarka.

5. Tempeh

Tempeh je fermentirani proizvod soje i lakše pada na želudac zbog procesa fermentacije. Općenito, fermentirani proizvodi su izvor dobrih bakterija važnih za zdravlje crijeva.

- Tempeh možete koristiti na način na koji biste pripremili i tofu, pečen ili kao dodatak sendvičima i salatama. Tempeh u samo 85 grama sadrži čak 15 grama proteina te mnoštvo esencijalnih nutrijenata poput riboflavina, mangana, željeza i fosfora - zaključila je McGrath.

