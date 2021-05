U turizmu je uvijek gost u središtu i djelatnici ustanova koje se bave turizmom znaju kako moraju učiniti sve da bi gost bio zadovoljan. Ipak, najteže je raditi s ljudima, pa oni kojima je upravo to posao znaju da su gosti ponekad iritantni, naporni i prije svega prezahtjevni.

Iako posao odrađuju sa osmijehom na licu, nisu im svi zadaci ugodni. Korisnici Reddita stoga su ih pitali koje su najiritantnije stvari koje gosti rade. Evo što su djelatnici hotela napisali.

1. Bila sam spremačica u hotelu. Kad gost u toalet baci rabljeni kondom, ostavi ga pod jastukom ili ispod kreveta, na pladnju za čaj i kavu... Doslovno, bilo gdje. I kad ne povuku vodu u zahodu. To je grozno!

2. Redoviti gosti koji me prekidaju dok se bavim drugim klijentima kao da su oni najvažniji.

3. Kad me roditelji navode kao primjer svojoj djeci koja se ne ponašaju lijepo. Primjerice, prao sam prozore kad je dijete u blizini bilo bučno, a roditelji su mu rekli da ako ne bude dobar i poslušan, mogao bi cijelog života prati prozore kao ovaj čovjek. Potpuno dehumanizirajuće, demoralizirajuće i u osnovi, nešto što se ne radi. To sam doživio toliko puta da sam prestao brojiti.

3. Imali smo goste koji su otvorili mini bar, popili pivo, urinirali u prazne boce, vratili zatvarač i otišli. Nismo imali pojma. Sljedeći gost, stariji gospodin sa kćeri, tog je dana otpio gutljaj mokraće.

4. Kad nas gosti pokušavaju prevariti na podle načine. Primjerice, kad izbuše rupe na dnu konzerve pića u minibaru. To otkrijemo tek kad dođu sljedeći gosti. Ili, primjerice, kad obave nuždu u ladici i ostave to ondje.

5. Mrzim kad gosti za svaku sitnicu tvrde da im je upravo to uništilo odmor. Svaki dan čitam kritike gostiju u našem hotelu, a najgore nas ocjenjuju oni kojima je odmor uništilo to što su morali čekati lift nekoliko minuta, ili je razina buke u predvorju bila previsoka. Ne razumijem kako mogu biti osjetljivi na takve sitnice.

6. Prije više godina radio sam u hotelu i nevjerojatna je količina ljudi koja naručuje poslugu u sobu, a onda otvore vrata bez odjeće. Čovječe, to je tvoja soba i u redu je ako želiš u njoj ležati gol, ali molim te, nabaci nešto na sebe prije nego što otvoriš vrata. U konačnici, dajemo ti ogrtač na korištenje!

7. Radio sam u održavanju hotela. Ako nešto slomiš u svojoj sobi, budi iskren i reci to na recepciji. U 99 posto slučajeva neće ti to naplatiti, a nama daje vremena da to popravimo što prije, a ne da u panici jurimo kad sljedeći gost otkrije kvar!

8. Kad gosti pretpostavljaju da znamo tko su. Kako bih trebao upamtiti imena i lica svih gostiju u 300 soba kad sam konobar koji vas vidi prvi put! Također, nevjerojatna je količina ljudi koji kod odjave pokušavaju zanijekati naplatu usluga u sobu, unatoč činjenici da imamo njihov potpis za svaku pojedinu uslugu!

9. Kad pokazuju poprsje umjesto da mi daju napojnicu. Šokirali biste se koliko žena smatra da je pokazivanje grudi jednako dobro kao i gotovina. Oprostite, dame, ali pogled na vaše poprsje neće mi pomoći da sljedećeg mjeseca platim najamninu!

10. Iskreno, najviše me živcira kad se lokalni goste hvale da poznaju vlasnika. Već si dobio ogroman popust! Prestani tražiti besplatno svaku sitnicu i misliti da na to imaš pravo!

11. Radio sam u hotelu Hard Rock i najiritantnija stvar je kad netko tko želi biti zvijezda reality televizijskog showa u četrdesetim godinama pokušava oživjeti mladost. Pritom mislim na to da se ponaša kao nesnosni tinejdžer sa gomilom novca kojeg zapravo nema.

12. Radim na recepciji međunarodnog lanca hotela. Živcira me kad prekrše pravilo na koje smo ih upozorili desetak puta, a zatim dođu k meni urlajući da će razgovarati sa mojim šefom u drugoj državi. Sigurno! Evo, popunite obrazac za žalbu, telefonirajte im, a potom me obavijestite da su potvrdili upravo ovo što sam vam i ja rekao!

13. Pijanist sam u hotelu i mrzim kad me fotografiraju i snimaju, no trudim se ostati smiren i govorim si da makar tako uživaju u mojoj glazbi. No ipak, turisti iz Japana jedanput su došli do mene usred izvedbe, smjestili se odmah uz mene i fotografirali se. Mislim, pitajte je li u redu, ostavite napojnicu. Nisam rijetka atrakcija koju morate dokumentirati, a takvo ponašanje me ometa u poslu!

14. Ako pomažem nekome drugome, znači da ne mogu ponijeti i vaš kofer uz ostale koje nosim. Strpite se! I da, moja kolegica koja ovdje radi neće spavati sa vama, ima samo 16 godina! I gosti koji zovu svakih deset minuta radi nečega na što nemamo utjecaja. Oprostite, ali ne možemo spriječiti snijeg!

15. Seks. Puno puta gosti nešto zatraže u sobu, a onda se odmah odluče seksati čim spuste slušalicu. Ja stojim pred vratima sa dodatnim setom ručnika, ili ulazim u sobu kako bih popravio nešto i vidim više nego što sam želio. Također, kante za smeće su u sobi s razlogom! Prestanite ostavljati kondome, lubrikante i korištene seksi igračke po krevetima i stolovima.