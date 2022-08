Evo zašto nikada ne biste trebali sjediti prekriženih nogu

Mnogi sjede prekriženih nogu, ali profesionalni osteopat, Kanađanin Brendon Talbot upozorio je na štetu koju to može prouzročiti za vaš krvožilni sustav.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sjedenje prekriženih nogu prirodan je položaj za mnoge, ali mogu se javiti zdravstveni problemi ako ne promijenite svoj način sjedenja.

Talbot upozorava na pritisak koji položaj s prekriženim nogama ima na krvožilni sustav jer može oštetiti vene.

- Dok sjedite izbjegavajte križanje nogu. Sva krv iz donjih udova otječe u venu koja ide ispod područja prepona - objašnjava.

Križanje nogu dok sjedite također je povezano s povišenim krvnim tlakom, upozorava stručnjak. Uvriježeno mišljenje je da prekriženi udovi mogu dovesti do proširenih vena, no malo je dokaza koji bi sugerirali da je to istina.

Talbot preporučuje neke promjene načina života kako bi poboljšali zdravlje vena, kao što je redovita tjelesna aktivnost.

- Redovno vježbajte kako bi vam krv tekla kroz vene. To ne mora biti naporan trening, to može biti nešto jednostavno poput hodanja. Sve u tijelu se oslanja na kretanje, sve do stanične razine - pojasnio je Talbot.

Održavanje niske tjelesne težine može poboljšati zdravlje vena, jer smanjuje mogućnost visokog krvnog tlaka i manje opterećuje vene.

- Kada vodite računa o tjelesnoj težini, smanjujete rizik od visokog krvnog tlaka. Visoki krvni tlak može s vremenom oslabiti stijenke krvnih žila. Unutarnje salo također može opteretiti obližnje krvne žile, ograničavajući protok krvi i povećavajući pritisak na vene - upozorava.

Aktivnost i kretanje, umjesto dugog stajanja ili sjedenja, poboljšava opće stanje organizma, piše Mirror.

Najčitaniji članci