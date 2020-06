Hatha joga: Tehnike disanja usklađuju se s pokretima tijela

Hatha joga uključuje vježbe tijela i tehnike disanja. Njena svrha je uravnoteženje fizičkog i suptilnog tijela te u konačnici put do Raja Yoge (Ashtanga Yoga) tj. put prema višim praksama joge i meditacije

Ako volite jogu ili idete na satove joge, zasigurno ste čuli za hatha jogu. 

Ukoliko još niste čuli za hatha jogu, ona je jedna od najpopularnijih stilova joge i ima dugu povijest od svog drevnog nastanka do moderne prakse. Ali što je, zapravo, hatha? Koje prednosti donosi i što možete očekivati ​​ako pohađate satove hatha joge?

Što je hatha joga?

Tradicionalno, hatha joga je fantastičan pojam za bilo koju vrstu joge koja uključuje vježbe tijela ('asane'), tehnike disanja ('pranayama'), vježbe zaključavanja (bandha), vježbe jogijskih pečata (mudra) i povlačenja pažnje, vježbe pročišćenja tijela i nadija (shat-karma kriya) te rad s energetskim tijelom (čakre i nadiji).

U osnovi, mnogi stilovi joge koji su u Sjedinjenim Državama popularni poput ashtange, restorativa, vinyasa, Iyengar-a i slično, spadaju pod hatha jogu.

Istodobno se u SAD-u razvio i termin 'hatha' kako bi se opisala određena vrsta joge koja je u pravilu usporena ali s fokusom na pravilno usklađivanje.

Njena svrha je uravnoteženje fizičkog i suptilnog tijela te u konačnici put do Raja Yoge (Ashtanga Yoga) tj. put prema višim praksama joge i meditacije.

Riječ hatha označava snagu ili silu. Kroz praksu hatha joge nastoji se uravnotežiti živčani sustav te osloboditi životne sile u nama.</p><h2>Koje su zdravstvene koristi hathe?</h2><p><strong>Manje tjeskobe.</strong> <strong>Bolja ravnoteža: </strong>Malo istraživanje iz 2014. u kojoj je sudjelovalo 34 muškarca otkrila je da su oni koji su završili petomjesečni program hatha joge mogli poboljšati svoju posturalnu kontrolu. Na temelju tih rezultata, autori zaključuju da hatha joga treningom može poboljšati tjelesnu ravnotežu.</p><p><strong>Poboljšanja u kondiciji:</strong> Istraživanje iz 2015. godini na odraslim kineskim ljudima otkrilo je da je 12-tjedni hatha joga program imao pozitivne učinke na nekoliko komponenti fitnesa, uključujući kardio izdržljivost, mišićnu snagu i izdržljivost i fleksibilnost.</p><p>I izvan ovih istraživanja, postoji mnoštvo prednosti joge općenito, uključujući podatke koji sugeriraju njezinu sposobnost liječenja boli, krvnog tlaka, smanjenja simptoma menopauze, pomože u kroničnim bolestima, poboljšanju mentalnog zdravlja i još mnogo toga.</p><p>Joga vas čini vrlo pokretnima i vrlo sposobnima. </p><p>Praksa Hatha joge je vrlo pogodna za meditativno iskustvo i za one koji žele dubinu, mir i manje ručnih ispravljanja od strane učitelja (osim kada je potrebno).</p><h2>Kako izgleda sat hatha joge?</h2><p>Specifični format hatha joge se razlikuje od učitelja do učitelja i od razreda do razreda, ali obično predavanja započinju nekom vrstom 'vježbe centriranja'. To može biti u sjedećem položaju ili na leđima, a može uključivati ​​jednostavnu meditaciju, vježbu disanja ili čak samo trenutak tišine.</p><p>Onda vas učitelj može voditi kroz niz pokreta (uvijanje, savijanje) koji se grade prema 'vrhunskoj pozi'. </p><p>Nakon što postignete vrhunsku pozu, možete napraviti niz pokreta kako biste izbalansirali neke od prethodnih poza kako biste bili sigurni da se osjećate uravnoteženo. </p><p>Hatha se također fokusira na dah koji je tempiran na pokrete (obično sporijim ritmom od onoga što biste mogli doživjeti u vinyasa jogi).</p><p>Bez obzira na format koji slijedi vaš razred, znajte da ne morate raditi svaku pojedinu pozu, a također ne morate držati pozu sve dok instruktor govori. Više je nego u redu rano se isključiti i jednostavno sjediti ili stajati tiho. Odmorite se kad god trebate.

Hatha je izvrsna za početnike ali i za iskusnije.
Budući da je hatha sporiji oblik joge s većim naglaskom na podučavanju poza (nasuprot tome da ih jednostavno izvodite), odlična je vrsta joge za početnike.

Hatha bi također mogla biti dobra za sve one koji se teško fokusiraju jer u hathi vaš um ne može toliko lutati. 

A ako ste trudni? Znajte da je joga općenito sigurna (čak možete pronaći i određene prenatalne časove joge), ali vjerojatno je najbolje usmjeriti se na određene položaje. Međutim, trebate unaprijed razgovarati s doktorom kako biste utvrdili što je najbolje za vas.

Hatha joga jedan je od najpopularnijih stilova joge. Ona je izvrsna za širok spektar ljudi, posebno početnike, jer vam nije potrebno puno prethodnog znanja ili iskustva da biste započeli s hathom. Onda pročitajte i ovaj članak:</strong></em> <a href="https://www.24sata.hr/lifestyle/imajte-na-umu-da-ste-za-svoje-zdravlje-odgovorni-vi-sami-690632" target="_blank">Imajte na umu da ste za svoje zdravlje odgovorni - vi sami</a><br/> </p>