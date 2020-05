Stresa se možete riješiti već u jednoj minutu uz super tehnike

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak:

OBUKAO SE U SMRT I PROŠETAO PLAŽOM DA UPOZORI NA VIRUS

Uz stalni protok vijesti i nesigurnost, kako unutar kuće, tako i izvan nje, roditelji će prilično lako osjetiti teret velikog stresa. Sada više nego ikad, odvojite minutu za sebe da se odmaknete od njega, piše RedTri.

POGLEDAJTE VIDEO: LJEKOVITA LAVANDA: POMAŽE PROTIV STRESA, GLAVOBOLJE I NESANICE

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Uz pomoć jednog od ovih 9 načina riješit ćete se stresa u jednoj minuti.

1. Disanje

Foto: Dreamstime

Kad počnete osjećati da hormoni stresa preplavljuju vaše tijelo, zaustavite to što radite i nekoliko puta duboko udahnite. To će vašem tijelu poslati poruku da to nije bitno i počet ćete se smirivati. Za maksimalnu učinkovitost, redovito vježbajte ove tehnike.

Svaki put kad udišete, udahnite zrak pravo u trbuh.

2. Pranje ruku ili kupka

Osim što je važnije nego ikad prije, ono je i odličan način za ublažavanje stresa. Kupke su odlične za smirivanje djece, a zvuk i osjet tekuće vode preko vaše ruke mogu ublažiti stres.

Savjet: Također vam može pomoći prskanje hladne vode po licu što će usporiti vaše otkucaje srca.

3. Zagrljaj

Foto: Dreamstime

Ako osjećate da ćete eksplodirati zagrlite svog partnera ili čak svog psa. Prema stručnjacima, zagrljajem na najmanje 15 sekundi pokreće se oslobađanje oksitocina (poznatog kao 'ljubavni lijek') u vašem mozgu, zbog čega se osjećate mirnije, sretnije i povezano.

4. Vrištite u jastuk

Umjesto da vičete na nekoga, što će samo vama, njima i svima drugima izgledati loše, pođite do spavaće sobe, stavite lice na najbliži jastuk i vičite što glasnije. Ovo je sjajan način oslobađanja od napetosti i nitko vas neće čuti.

5. Pritisnite svoje točke pritiska

Akupresura je oblik tradicionalne kineske medicine namijenjen promicanju ozdravljenja i opuštanja. Naša su tijela prekrivena točkama pritiska, a neka od njih povezana su s olakšanjem stresa. Kada se stimuliraju ove točke pritiska, to pokreće mozak na oslobađanje endorfina, povećava cirkulaciju krvi i oslobađa napetost mišića.

To je nešto što lako možete učiniti sami. Postoji jedan između obrva i drugi na mesnatom području između palca i kažiprsta. Sve što trebate učiniti je čvrsto pritisnuti ili masirati područje nekoliko sekundi kako biste smanjili stres. Ovo je dobro kad ste zaglavili u prometu ili sjedite za svojim stolom.

6. Plešite kao da vas nitko ne gleda

Foto: Pixabay/Prijatelji životinja

I slušanje glazbe i ples odlični su načini za uklanjanje stresa. Zaustavite ono što vas muči, stavite omiljene glazbu i plešite ili skačite.

7. Izađite na zrak

Lako rješenje za osjećaj manje stresnog i preopterećenog dana je izlazak vani. Zatvorite vrata za sobom, udahnite malo svježeg zraka, pogledajte nebo i sve oko sebe. Ako ima cvijeća, pomirišite ga i slušajte zvukove poput cvrkuta ptica. Izlazak vani i fokusiranja na vaša osjetila brzo će odvratiti vaš um i pomoći vam da se osjećate opuštenije.

8. Jedite čokoladu

Foto: Dreamstime

Unatoč onome što mislite, jedenje čokolade nije u potpunosti loše. Kad vam je povišena razina stresa, jedenje komadića tamne čokolade može vam pomoći. Konzumiranje tamne čokolade s najmanje 70% kakaa može smanjiti stres kao i poboljšati pamćenje, imunitet i raspoloženje. Jedini je izazov ne pojesti je cijelu!

9. Joga

Joga je poznata po tome što čini čuda za smirivanje uma i tijela. Pomaže vam da usporite, razbistrite um i usredotočite se na jednu stvar, pa ćete se uskoro osjećati opuštenije. Doista lagana, ali učinkovita poza koja je sjajna za smanjenje stresa i anksioznosti je Child's Pose.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak:

AKO SE U KARANTENI OSJEĆATE LOŠE I MALAKSALO, NISTE JEDINI

POGLEDAJTE VIDEO (Boris Banović) #ZAJEDNO24SATA: