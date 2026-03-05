Studija: Prestanak uzimanja injekcija za mršavljenje dovodi do povratka kilograma

Ljudi koji koriste injekcije za mršavljenje poput Mounjara ili Wegovyja vratit će oko dvije trećine izgubljene težine u godinu dana otkako ih prestanu uzimati, pokazali su rezultati istraživanja, javlja u četvrtak njemačka agencija dpa. Međutim, debljanje će nakon određenog razdoblja vjerojatno prestati te će pacijenti dugoročno ipak biti mršaviji nego prije početka uzimanja lijekova.

Unatoč tome, istraživači su upozorili da bi, ako se vraćena težina uglavnom odnosi na masnoće, ljudima "moglo biti gore nego prije" nego što su počeli koristiti lijekove.

Lijekovi za mršavljenje spadaju u takozvane GLP-1 lijekove, koji rade tako da oponašaju hormon GLP-1 kako bi regulirali razine šećera u krvi i inzulina.

Prvotno su razvijeni kao sredstvo za liječenje šećerne bolesti tipa 2, no određene vrste poput semaglutida (Wegovy) i tirzepatida (Mounjaro), Nacionalna zdravstvena služba (NHS) u Velikoj Britaniji odobrava za korištenje u borbi protiv pretilosti.

Istraživanje tima znanstvenika sa sveučilišta Cambridge je sadržavalo šest ispitivanja s više od 3200 osoba.

Analiza pokazuje da nakon što ljudi prestanu koristiti lijekove na 52 tjedna, u prosjeku vrate 60 posto težine koju su izgubili.

Istraživači su rekli da nalazi, objavljeni u časopisu eClinicalMedicine, "upućuju na to da postoji značajan povratak težine nakon prestanka (korištenja lijekova) GLP-1RA".

Međutim, do 60 tjedana, znanstvenici su rekli da je debljanje počelo usporavati na 75 posto prvotnog gubitka, što bi značilo da ljudima dugoročno ostaje gubitak težine od 25 posto.

Brajan Budini, student medicine sa sveučilišta Cambridge, rekao je: "Lijekovi poput Ozempica i Wegovyja djeluju kao kočnice za naš apetit te čine da se ranije osjećamo sitima, što znači da jedemo manje i stoga gubimo težinu".

"Kada ih ljudi prestanu koristiti, oni kao da miču nogu s kočnice, a to može dovesti do brzog povratka (izgubljene) težine".

Dodao je da njihove projekcije pokazuju da iako ljudi vrate većinu izgubljene težine, da su i dalje mršaviji nego prije, "no trenutno ne znamo je li vraćen isti udio nemasne tjelesne mase".

"Ako je vraćena težina u obliku nerazmjerno više masnog tkiva, pojedincima bi naposljetku moglo biti gore nego prije u smislu omjera masnog i nemasnog tkiva, što bi moglo imati negativne posljedice za njihovo zdravlje".

Znanstvenici su pozvali na nova ispitivanja kako bi se istražio učinak lijekova GLP-1RA na udio izgubljenog masnog tkiva prije i nakon liječenja.

Dodali su da su trenutne smjernice za prepisivanje lijekova "nekonzistentne i uglavnom neadekvatne kada je riječ o rizicima vraćanja težine nakon prestanka liječenja".

Naprimjer, Nacionalni institut za izvrsnost u zdravstvu i skrbi (NICE) preporučuje da pacijenti semaglutid za mršavljenje koriste maksimalno dvije godine, no takvo ograničenje ne postoji za tirzepatid.

Steven Luo, također student medicine, dodao je: "Kada je riječ o prestanku korištenja lijekova za mršavljenje, liječnici i pacijenti bi trebali biti svjesni potencijalnog povratka težine i razmatrati načine da se taj rizik izbjegne".

"Važno je da se ljude savjetuje o poboljšanju njihove dijete i vježbanju, umjesto toga da se isključivo oslanja na lijekove jer bi im to moglo pomoći da zadrže dobre navike nakon što ih prestanu uzimati".