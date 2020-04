Japanska metoda s ručnikom za uži struk u 5 minuta na dan

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: NIKAKO SE NE MOŽETE NATJERATI VJEŽBATI KOD KUĆE? OVO POMAŽE

Ovu je hit metodu stvorio japanski liječnik Toshiki Fukutsudzi, a ta jednostavna vježba uključuje ležanje na leđima sa smotanim ručnikom ručnikom postavljenim direktno ispod struka tamo gdje vam se kralježnica uvija samo pet minuta na dan, piše Daily Mail.

Stručnjak za refleksologiju i masažu tvrdio je kako ova metoda može ojačati jezgre mišića, prevladati loše držanje, smanjiti bol u leđima i smanjiti struk.

Kako izvesti vježbu?

Umotajte ručnik u valjak debljine od 7 do 10 centimetara, sjednite na prostirku i postavite ga ispod leđa te ispružite noge. Zatim lagano lezite leđima preko ručnika i osigurajte da su stopala postavljena u širini ramena, tako da nožni prsti dodiruju jedni druge. Ruke podignite iznad glave s dlanovima okrenutim prema dolje i malim prstima koji se dodiruju. Sada zadržite ovaj položaj do pet minuta.



Kada prođe to vrijeme, nježno dođite u sjedeći položaj.

Aplikacija za mršavljenje Demic u svom videu predlaže da tijekom izvođenja vježbe nekoliko puta počešete s prstima dio glave iza uha. Ako to uzrokuje bol, onda to nemojte činiti. Rezultati metode navodno su vidljivi već nakon 30 dana.

