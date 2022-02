Prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), kako bi meso u vašem hladnjaku bilo sigurno za konzumiranje, morate ga pravilno odložiti, prenosi MSN.

POGLEDAJTE VIDEO:

Što biste uvijek trebali učiniti prije nego što stavite meso u hladnjak?

Nikada ne biste trebali čuvati termički obrađeno meso u hladnjaku, a da ga prethodno niste izrezali. Ako želite ubaciti svoje ostatke mesa u hladnjak, nemojte ga samo staviti unutra bez razmišljanja. Prema CDC-u, nikada ne biste trebali odlagati kuhano ili pečeno meso koje već nije izrezano.

- Velike komade mesa, poput pečenja ili cijele purice, treba podijeliti u male količine za hlađenje - upozoravaju iz agencije. Ostatke treba čuvati u hladnjaku na temperaturi od četiri i pol stupnja ili hladnije i to unutar dva sata nakon kuhanja. Međutim, ako je hrana bila izložena temperaturama višim od 32 stupnja, trebalo bi je staviti u hladnjak u roku od jednog sata. To se radi kako bi se spriječio rast bakterija. No, kako bi se veliki komadi mesa dovoljno brzo ohladili kako bi zaustavili navedeno, prvo ih treba podijeliti u male količine, prema CDC-u.

Konzumiranje hrane u kojoj se nalaze bakterije može vas izložiti riziku od teške bolesti. E. coli i Salmonella dvije su uobičajene vrste bakterija koje se mogu naći u mesu, prema CDC-u. Ako je netko jeo hranu koja je kontaminirana bilo kojom bakterijom, može razviti trovanje hranom. E. coli može uzrokovati bolesti kao što su proljev, infekcije mokraćnog sustava, respiratorne bolesti i infekcije krvotoka, dok salmonela može rezultirati uobičajenom bolešću koja se prenosi hranom i koja pogađa više od milijun ljudi u SAD-u svake godine, prema agenciji.

Za obje bakterije, određene skupine ljudi su u većem riziku od razvoja težeg oblika bolesti. Prema CDC-u, veći rizik imaju djeca mlađa od 5 godina, odrasli stariji od 65 godina, ljudi čiji je imunološki sustav oslabljen i trudnice.

Kuhano meso ne može se zauvijek čuvati u hladnjaku. Ne možete držati takvo meso predugo u hladnjaku i očekivati da će i dalje biti sigurno za jelo. Čak i najbolje pohranjeno meso neće ostati dobro beskonačno dugo, prema američkom Ministarstvu poljoprivrede (USDA). Rok trajanja za ovu kuhanu hranu razlikuje se ovisno o vrsti. USDA kaže da kuhana slanina ili kobasica mogu sigurno izdržati u hladnjaku do tjedan dana. Ostalo kuhano meso ili perad izdržat će tri do četiri dana u hladnjaku. 'Kratka vremenska ograničenja za hranu koja se hladi kod kuće pomoći će da se ona ne pokvari ili postane opasna za jelo', objašnjava agencija.