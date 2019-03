Koju krvnu grupu imate? Evo kojih bolesti se morate čuvati

Sve su brojnija istraživanja koja ukazuju na to da postoji veza između krvne grupe i sklonosti određenim bolestima. Naravno, krvna grupa nema jedini utjecaj, nego može povećati rizik, u kombinaciji s drugim genetskim ili okolišnim faktorima rizika, kaže prim. dr. sc. Irena Jukić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu koja je 2013. doktorirala na učestalosti genotipova AB0 sustava krvnih grupa u oboljelih od tromboembolije (venske tromboze) u Hrvatskoj.

Tako se rizici promatraju u korelaciji s nekim faktorima koje prepoznajemo kao rizične, kao što su pušenje, pretilost, loše prehrambene navike i slično. Na primjer, nedavno su danski istraživači istraživali kako krvna grupa reagira s genetskom predispozicijom za dubokom venskom trombozom ili krvnim ugrušcima u nogama, koji mogu doći do pluća i postati opasni za život. Analizom podataka oko 60.000 ljudi tijekom 30 godina otkrili su da ljudi s tipom AB, A ili B imaju 40 posto veći rizik od duboke venske tromboze u odnosu na ljude s krvnom grupom 0, dok je analiza pokazala da AB tip krvi pridonosi u stvaranju oko 20 posto krvnih ugrušaka. Foto: 24sata/24sata Genetske mutacije nosile su 11 posto, prekomjerna tjelesna težina 16, a pušenje šest posto rizika. Ukratko, kod nekih bolesti krvna grupa može imati i veći utjecaj od drugih čimbenika, pri čemu je taj utjecaj naglašeniji ako je riječ o čovjeku koja ima i sve ostale rizike, odnosno bolest se nikada ne mora pojaviti ako oni nisu prisutni.

Naša sugovornica dodaje kako se danas i u Hrvatskoj provode neka slična istraživanja, među kojima je jedno o utjecaju krvnih grupa na obolijevanje od astme, nekih tumora, pa čak i psihijatrijskih bolesti, dok su u svijetu dosad obuhvaćene mnoge vrste infekcija, razne vrsta raka, rizici od srčanog i moždanog udara i kardiovaskularnih bolesti, pa sve do neplodnosti i saznanja o tome da krvna grupa može biti odgovorna za to kako se nosimo sa stresom.

Foto:

- Pritom nije samo važno pitanje kako krvna grupa utječe na rizik od pojave bolesti, već i činjenica da neki genotipovi djeluju zaštitno, te mogu djelovati tako da se smanji rizik od nekih oboljenja, ali i na to kako djeluju određene vrste terapija - kaže i dodaje da bi se time moglo utjecati i na to da se ciljano primjenjuju terapije koje kod nekih krvnih grupa bolje djeluju. Kad je riječ o stresu, pokazalo se da ljudi s krvnom grupom A prirodno oslobađaju više razine kortizola tijekom stresnih situacija od drugih krvnih grupa.

S druge strane, ljudi s krvnom grupom 0 mogu proizvesti manje kortizola, ali su u stresnim situacijama skloni pretjeranoj proizvodnji adrenalina. Zato je utjecaj stresa na ove ljude snažniji, jer se u njihovom slučaju kortizol teže ‘čisti’ iz organizma. Pripadnici ove krvne grupe rjeđe obolijevaju od kardiovaskularnih bolesti, ali su skloniji ulkusima (čiru). Ljudi koji imaju krvnu grupu A imaju povećani rizik za maligna oboljenja, posebno probavnog trakta. Kod grupe B postoji nešto veća sklonost prema karcinomu mokraćnog mjehura, a kod krvne grupe AB najveći problem su bolesti srca i demencija.

Foto: nito100 - Inače, krvna grupa se uvijek provjerava prije operativnih zahvata tijekom kojih je potrebna transfuzija, kao i ako ste sami dobrovoljni darivatelj krvi. Obavezno se utvrđuje i prilikom prvog pregleda trudnice, a ako ni tada niste zapamtili taj podatak, utvrđivanje krvne grupe možete obaviti i na uputnicu koju izdaje liječnik obiteljske medicine, na teret HZZO-a - kaže prim. dr. Jukić.

Krvna grupa 0

- ljudi krvne grupe 0 bili su najmanje otporni na epidemiju kolere

- najrjeđe obolijevaju od tuberkuloze

- manje su skloni malignim oboljenjima gušterače, želuca, dojke, jajnika i cerviksa

- postoji nešto veća sklonost melanomima i bilježi se najkraća prosječna stopa preživljavanja nakon postavljanja dijagnoze raka kože

- rjeđe obolijevaju od kardiovaskularnih bolesti,

- skloniji su ulkusima (čiru)

- imaju veći rizik za oboljenje od malarije

- postoji nešto veća sklonost autoimunim bolestima

- imaju najmanje predispozicije za leukemiju

- čini se da postoji određena zaštita od raka gušterače

- među ženama oboljelima od raka dojke rjeđe su one s krvnom grupom O, kod kojih je uočeno da imaju bolje rezultate liječenja i rjeđu smrtnost

- kod ove krvne grupe manji je rizik od oboljenja srca u odnosu na druge grupe

Krvna grupa A

- ljudi s krvnom grupom A imaju povećani rizik za maligna oboljenja, posebno gastrointestinalnog trakta,

- više ljudi s krvnom grupom A oboli od karcinoma pluća

- češće razvijaju tromboembolijske bolesti

- otkrivena je izrazita veza između ljudi s krvnom grupom A te tumora mozga i živčanog sustava

- imaju relativno nizak rizik od razvoja karcinoma kože, ali i najnižu stopu preživljavanja nakon dijagnoze

- imaju najsnažnije predispozicije za leukemiju, posebno žene

- postoji rizik od raka gušterače

- karcinom jetre češće je povezan s krvnom grupom A

- žene s krvnom grupom A općenito češće doživljavaju lošiji ishod i sklonije su bržem razvoju i širenju karcinoma dojke

- nositelji krvne grupe A i AB izloženi većem riziku raka želuca i stopa preživljavanja kod njih je manja

- ginekološki tumori, kao što su karcinom endometrija, grlića maternice i jajnika, češći su i povezuju se s lošijim prognozama kod žena s krvnom grupom A

- karcinom mokraćnog mjehura češći je kod ljudi krvnih grupa A i AB

- ne povezuje se s rizikom od moždanog udara

Foto: Ekachai Lohacamonchai Krvna grupa B

- sadašnja raspodjela krvne grupe B govori u prilog neotpornosti na kugu u srednjem vijeku, ali i prijemčivosti za virusne infekcije

- postoji nešto veća sklonost prema karcinomu mokraćnog mjehura

- karcinom kostiju se najviše povezuje s krvnom grupom B

- bilježi se manji rizik od tumora mozga i živčanog sustava

- postoji rizik od raka gušterače

- za karcinom žučnog mjehura, koji se primarno javlja kod starijih, poznata je statistička povezanost s krvnom grupom B

- kod žena s tom krvnom grupom rjeđe se javlja karcinom dojke, osim kod onih sa obiteljski opterećenim rizikom

- žene nositeljice B krvne grupe su najmanje sklone zloćudnom tumoru jajnika

- iako postoje i neka istraživanja s posve oprečnim rezultatima, znanstvenici u Švicarskoj utvrdili su da postoji 2,5 puta veća zastupljenost infarkta miokarda kod ljudi s krvnom grupom B

Krvna grupa AB

- kad je u pitanju karcinom dojke, žene s krvnom grupom AB bliže su krvnoj grupi A i imaju neznatno pojačanu sklonost i vjerojatnost ponovnog obolijevanja, te kraće vrijeme preživljavanja

- relativno niski udio oboljelih od raka želuca, uz duže preživljavanje

- budući da krvna grupa AB dijeli sklonost obolijevanju od raka mokraćnog mjehura s krvnim grupama A i B, rizik za ovaj oblik karcinoma kod onih s ovom krvnom grupom je veći

- postoje istraživanja koja ukazuju da ljudi s AB tipom krvi imaju 4% veći rizik od duboke venske tromboze od onih s tipom 0

- studija koja je obuhvatila podatke o gotovo 62.000 žena i oko 28.000 muškaraca (u oba slučaja zdravstvenih radnika) koji su praćeni tijekom 20 pa do 26 godina, pokazala je da su oba spola s krvnom grupom AB imala 26 posto veći rizik od moždanog udara u usporedbi s onima s krvnom skupinom 0. Kod žena je tip B također bio povezan s povećanim rizikom od moždanog udara (15 posto u usporedbi s ženama slične dobi s tipom 0. Sličnu povezanost nije nađena kod muškaraca.

- novije istraživanje ukazalo je da ljudi s AB krvnom skupinom imaju 82 posto veću vjerojatnost da razviju probleme razmišljanja i pamćenja koji mogu dovesti do demencije od ljudi s drugim krvnim skupinama

- ljudi s krvnom grupom AB imaju 23 posto veći rizik od srčanih bolesti (dok je taj rizik kod tipa B ima 11 posto, a tipa A 5 posto veći u odnosu na tip 0) - istraživači vjeruju da bi to mogla biti posljedica sklonosti prema krvnim ugrušcima, kao i upalama, koje se povezuju s krvnom grupom AB i B