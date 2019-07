Ljekoviti trio: Mažuran, lovor i ružmarin njeguju kožu i kosu

Mažuran (Origanum majorana) poznat je po učinkovitosti u liječenju probavnih smetnji kao što su grčevi u crijevima, mučnina, nateknuća, gubitak apetita, nadutost i proljev. Također djeluje kao umirujuće sredstvo (sedativ), pa je učinkovit u slučaju probavnih smetnji na živčanoj bazi te je vrlo dobar lijek protiv nesanice i snažnog lupanja srca. Mažuran se u biljnoj medicini najčešće rabi kao čaj, vino, ulje, mast, oblog i vodica za grgljanje. Kao čaj se koristi protiv bolesti dišnih putova, nedostatka apetita i slabe probave, želučanih i crijevnih tegoba, upale sluznica, krvarenja desni, bolnih mjesečnica, glavobolje i zubobolje. Protiv čireva u ustima i zubobolje može se žvakati i list mažurana. Naravno, iako to privremeno pomaže, nije zamjena za posjet stomatologu. Uporaba ulja i masti od mažurana još je raširenija jer one ublažavaju bolove kod reume, artritisa i gihta, neuralgija, uganuća te iščašenja. Mažuranova mast pomaže protiv prehlade, a s obzirom na to da djeluje antiseptički, primjenjuje se i kod rana koje teško zacjeljuju, čireva te proširenih vena.

Ružmarin (Rosmarinus officinalis) sadrži flavonoide koji potiču cirkulaciju, jačaju kapilare i poboljšavaju protok krvi u venama, što objašnjava tradicionalnu uporabu ružmarina za poboljšavanje pamćenja i koncentracije, zatim protiv glavobolje te za poticanje rasta kose. Ružmarin djeluje smirujuće na probavu, pa se propisuje za smetnje u crijevima kao što su probavne tegobe, grčevi u želucu, nateknuća i zatvor. Istraživanja su pokazala da ekstrakt ružmarina pojačava protok žuči, što je važno u probavljanju masti. Ružmarin je i diuretik te oslobađa jetra od otrovnih tvari.

Lovor (lat. Laurus nobilis) je vrtna biljka koja se u kulinarstvu koristi kao začin, a u narodnoj medicini kao ljekovita biljka. Njegovi sastojci - kombinacija kemikalija u lovorovom listu djeluje smirujuće na tijelo i psihu. Sve što trebate napraviti je zapaliti nekoliko listića u prostoru u kojem boravite i udisati taj dim. Ali, to nemojte raditi prije spavanja jer će vas miris zapaljenog lovora razbuditi. Lovor također tjera sluz iz pluća - lovorov list je stimulans dišnih puteva i može pomoći izbaciti sluz iz pluća. Najbolji način je staviti svježe ili suhe listove u vruću vodu i udisati paru - inhalirati. Pomaže i mazanje uljem lovora po prsima. To liječi alergije i astmu. Jedenje 3 grama lovora na dan smanjuje razinu glukoze kod ljudi koji boluju od dijabetesa tipa 2.

Čaj za probavu

Pomiješajte jednake količine mažurana, listova kadulje, listova paprene metvice i cvjetova lavande. Za pripremu čaja dvije žličice mješavine stavite u 250 ml vruće vode, ostavite da odstoji deset minuta i ocijedite. Pijte tri šalice na dan prije jela.

Ljekovita mast

Potrebna vam je žličica mažurana u prahu, žličica konjaka ili vinjaka te žličica maslaca ili vazelina. Dobro osušeni mažuran sameljite ili zdrobite u prah. Pomiješajte prah mažurana s konjakom ili vinjakom i ostavite da odstoji dva, tri sata. Dodajte maslac ili vazelin i zagrijavajte nad parom vruće vode oko deset minuta. Mast procijedite kroz gazu i ohladite. Kod prehlade nekoliko puta na dan namažite nos izvana i iznutra.

Za smirenje i protiv nesanice

Stavite 30 g suhog mažurana u staklenku, prelijte sa 700 ml bijelog vina, zatvorite i pustite da odstoji sedam dana. Procijedite kroz gazu i čuvajte na hladnome. Pijte jednu do dvije likerske čašice na dan, poslije ručka i prije spavanja.

Krema protiv glavobolje

Potrebno vam je 10 g svježeg mažurana, 10 g svježe kadulje, 10 g svježe metvice, 100 g maslaca i 100 g kreme bez mirisa. Maslac rastopite nad parom vruće vode, umiješajte usitnjeno svježe bilje i kratko zagrijavajte. Pustite da odstoji 24 sata, a potom smjesu ponovno rastopite. Maslac kroz gazu procijedite u staklenku i pomiješajte s kremom. Kod akni i prištića namažite kožu ujutro i navečer nakon čišćenja. Kod glavobolje kremu prema potrebi utrljati u čelo i sljepoočnice.

Masažno ulje

Šaku suhog mažurana prelijte s 200 ml maslinova ulja i ostavite da stoji dva tjedna. Procijedite kroz gazu i ulijte u tamnu bočicu. Čuvajte na tamnom i hladnome mjestu. Rabite za masažu kod bolova u mišićima, neuralgije, kostobolje, ukočenih zglobova, proširenih vena i kožnih bolesti.

Tinktura od mažurana

Svježe osušeni mažuran (50 g) prelijte sa 100 ml 70-postotnog alkohola ili domaće rakije i ostavite da stoji 30 dana. Procijedite kroz gazu i ulijte u tamnu bočicu. Kod probavnih tegoba uzimajte po 10-15 kapi triput na dan, a razrijeđenu tinkturu upotrijebite za utrljavanje u kožu i obloge te inhalacije.

Njega kose

Mješavina lovora i slatke naranče dodana u šampon za kosu stimulirat će vlasište i potaknuti rast kose. Preporučuje se sljedeće doziranje: na 250 ml blagog šampona ili šamponske baze dodajte 80 kapi eteričnog ulja slatke naranče i 20 kapi eteričnog ulja lovora. Kosa će biti bolje nahranjena i zdravija ako mješavinu eteričnih ulja prethodno otopite u 3-5 ml biljnog ulja.

Čaj od ružmarina

Žličicu svježih ili suhih listova ružmarina prelijte šalicom kipuće vode i ostavite da odstoji 15 minuta. Procijedite. Pijte dvije šalice na dan. Navečer ga nemojte piti jer stimulira. Čaj od ružmarina stimulira cirkulaciju krvi i izlučivanje žuči. Pospješuje probavu, uklanja glavobolju i pomaže kod migrene.

Ljekovita tinktura

Prelijte 20 g ružmarina sa 100 ml alkohola i ostavite da odstoji deset dana. Procijedite. Uzimajte od 15 do 20 kapi na dan u čaši vode. Izvana se koristi za masaže kod reume ili problema s cirkulacijom.

Protiv nervoze i opće slabosti

Pripremite 18 g ružmarina i 18 g metvice. Usitnjene biljke stavite u staklenku od 1,2 litre i držite na toplome mjestu 20 dana uz povremeno mućkanje više puta dnevno. Procijedite u bocu od litre. Pije se po 0,3 dl rakije triput dnevno prije jela tijekom deset dana.

Neredovita mjesečnica

Pripremite po 10 g listova ružmarina, korijena bijelog sljeza, korijena koprive i korijena omana te po 20 g listova bijele gorušice, matičnjaka, macine trave, listova pelina i korijena iđirota. Bilje usitnite i pomiješajte. U litru kipuće vode stavite 10 g biljne mješavine i kuhajte 1 minutu. Kad se čaj ohladi, procijedite ga, zasladite medom i pijte u jednakim vremenskim razmacima po 1 dl tijekom dana.

Protiv nesanice

U staklenku staviti 3,5 dl prokuhane i ohlađene vode, 4 žlice meda, svježi sok od 1 limuna i 2 grančice ružmarina. Ostaviti preko noći. Pijte drugog dana izjutra prije jela i uvečer prije spavanja.

Bolna mjesečnica

Pomiješajte po 20 g listova ružmarina, cvjetova bazge, bijele gorušice, cvjetova kunice i rusomače. U litru kipuće vode stavite 10 g biljne mješavine i kuhajte 1 minutu. Kad se čaj ohladi, procijedite ga, zasladite medom i pijte u jednakim vremenskim razmacima po 1 dl tijekom dana.

Potres mozga

Pomiješajte po 40 g listova ružmarina, cvjetova bazge i stabljike brđanke te po 20 g vrbove kore, hrastove kore, 20 g listova kupine, konjogriza, odoljena i trputca. Bilje usitnite i u litru proključale vode stavite po 5 g biljne mješavine te poklopljeno kuhajte 1/2 minute. Hladite poklopljeno i prelijte u bocu. Dnevno popijte 1/2 litre čaja s malo svježeg limunova soka.

Opadanje kose

U 50 ml temeljnog ulja (npr. maslinova) stavite pet kapi ulja ružmarina. Stavite u staklenku s ključalom vodom na nekoliko minuta da se zagrije. Jednom na tjedan prstima postupno masirajte suho vlasište. Na kosu stavite kapu za tuširanje ili je omotajte plastičnom vrećicom te je prekrijte što toplijim, vlažnijim ručnikom. Ručnik zamijenite novim nakon što se prvi ohladi. Kosu isperite nakon pola sata i operite dječjim šamponom.

Ružmarinovo vino

Dvije jušne žlice ružmarinova lišća i cvijeta močiti šest dana u jednoj litri dobrog domaćeg bijelog vina, a zatim procijediti. Pije se po jedna rakijska čašica (0,3 dl) ujutro.

Upala vanjskog uha

U 1/2 litre vode stavite 20 g ružmarina, poklopljeno kuhajte 4 minute i ohladite. Procijedite i pumpicom ispirite ušni kanal. U uho ukapajte 8-10 kapi ulja. Ako je bubnjić oštećen, u uho se ne stavlja ništa.

Psorijaza

Svaki treći dan kupati se u mlakoj vodi, nakon kupanja istuširati hladnom vodom i brzo posušiti laganim dodirima ručnika. Poslije toga oboljele dijelove tijela navlažiti i ispirati čajem od mješavine 30 g listova ružmarina, 40 g listova gaveza, 20 g plodova crnog trna i 10 g crvotočine. Bilje jako usitniti i promiješati. U litru vode staviti 20 g mješavine bilja i kuhati poklopljeno 5 minuta. Potom namazati kožu maslinovim uljem.

Kupka od ružmarina

Kuhajte 4 šake ružmarinova lišća u 5 litara vode - od 3 do 5 minuta - zatim procijedite i ulijte u kadu, kao dodatak vodi za kupanje. Koža od te kupke postaje zdrava i lijepa.

Želučane tegobe

Stvaranje želučanih sokova potiče čaj od 30 grama lišća ružmarina koji se moči u litri vode od 5 do 6 sati, a zatim procijedi. Pije se dva puta dnevno, prije jela.

Inhalacija

Zagrijte vodu i u nju kapnite jednu kap eteričnog ulja ružmarina. Inhalirajte oko 1 minutu, dodajte drugu kap i ponovno inhalirajte 1 minutu. Tako se ukupno inhalira od 4 do 5 kapi, dvaput na dan.

Protiv reume

Pripremite po 50 g ružmarina i gospine trave. Usitnjene biljke stavite u staklenku od 1,2 litre, prelijte litrom lozovače i macerirajte 20 dana na toplome, uz povremeno mućkanje više puta na dan. Procijedite u staklenu bocu od litre. Bolno mjesto masirajte najviše 30 minuta, sve dok koža ne upije rakiju ili dok se ne osjeti peckanje.

Suhi kašalj

Ušpinati 3 žlice šećera do karamel boje, zatim preliti s 2 dcl vode i staviti 7-10 listova lovora, pa kratko prokuhati. Ostaviti da odstoji 10 minuta pa iscijediti cijeli limun, piti toplo.

Protiv bolova

Lovor je odličan analgetik, te smanjuje bol kod napetih i bolnih mišića i grčeva. Kada treba djelovati brzo, bolno područje premažite s nekim baznim uljem (idealno arnikom jer ublažava mišićnu napetost, no može se koristiti bademovo ulje ili makadamija jer se oba brzo upijaju), a nakon toga kapnite jednu ili dvije kapi lovora. Dobro utrljajte i izmasirajte. Ponovite 2-3 puta na dan, tijekom nekoliko dana.

Topli oblozi

Osim ovog jednostavnog načina, kod bolnih mišića mogu se koristiti i topli oblozi: U 500 ml vode dodajte 6 kapi eteričnog ulja lovora, namočite mali ručnik, dobro ocijedite i stavite na dio tijela koji treba tretirati. Kada se ohladi ponovo namočite i stavite oblog. Ponovite nekoliko puta.