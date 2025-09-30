Maja Šuput ih stalno koristi: Donosimo sve o vitaminskim infuzijama koje vole slavni

Nedavno nam je došao jedan stariji par. Žena je dobila infuziju, odmah je živnula, pa joj je njen muž odmah zakazao novi termin, rekla nam je dr. Christina Khouri iz Poliklinike Zahi kad smo i mi željeli isprobati učinak "vitaminskih bombi", kako nutritivne intravenozne infuzije nazivaju svi oni koji su ih probali - slavni, sportaši, oboljeli, rekonvalescenti, ali i svi oni koji žele "nabiti" imunitet ili se oporaviti od kroničnog umora, iscrpljenosti ili viroza. U ponudi su i tretmani za ljepšu i sjajniju kožu, a nadomjesci se mogu miksati u "koktele", koji se, konkretno u ovoj poliklinici, brendiraju pod "Revive me" i koštaju 70 eura za jedan sastojak, a u kombinaciji dva od 110 do 120 eura.

- Vitamin C jača otpornost organa, vitamini skupine B uravnotežuju živčani sustav, glutation, snažan antioksidans koji djeluje protiv stresa, i aminokiseline, za mišićni oporavak - navela nam je njihov sastav i djelovanje simpatična doktorica u vrlo ugodnoj atmosferi i uz asistenciju jedne zaposlenice.

- Prednost je što se nutritivne infuzije s dodatnim vitaminima, elektrolitima i mineralima odmah izravno apliciraju u krvotok, a oralnim uzimanjem iskoristivost suplemenata samo je oko 60 posto - dodala je.

Sastav svake infuzije određuje se individualno, ovisno o potrebama organizma. Općenito, dobili smo informaciju da će početi djelovati sljedeći dan, iako smo se već "odmoreni" dignuli sa stola, a tu smo noć odlično i čvrsto spavali. Kakosu nam i rekli, sutradan je već bilo poboljšanja, a najbolje smo se osjećali treći dan, kad je, čini se, infuzija počela potpuno djelovati. Osjećali smo nalet energije i dr. Khouri savjetovala je ponavljanje tretmana za tjedan dana, eventualno još jedne u roku tri tjedna pa onda pauzu od nekoliko mjeseci.

Prema objašnjenju na web stranici Poliklinike Sinteza, koja takve tretmane nudi u Zagrebu, prednost infuzija je upravo u zaobilaženju tzv. “učinka prvog prolaza”, procesa u kojem se hranjive tvari razgrađuju u crijevima i jetri prije nego što uđu u krvotok. Na taj način, tvrde iz Sinteze, organizam može brže osjetiti učinke terapije, osobito kod ljudi koji imaju problema s apsorpcijom vitamina ili kada je potreban brzi oporavak.

Mnogi poznati, od pjevača do influencera, na svojim društvenim mrežama objavljuju fotografije i videa s vitaminskih infuzija, prikazujući ih kao brzi način vraćanja energije, jačanja imuniteta ili detoksikacije organizma. Jedna od njih je i Maja Šuput, koja je nakon napornih koncerata i neprospavanih noći, na društvenim mrežama otkrila svoj recept za brz oporavak, upravo intravenoznu vitaminsku infuziju.

Na snimci koju je podijelila na društvenim mrežama, Maja Šuput leži u krevetu spojena na infuziju, dok u pozadini svira pjesma “Proteini, vitamini”. Video je popratila riječima: “Kad si u Splitu i trebaš potpuni energetski makeover”, jasno dajući do znanja da je i ovaj put posegnula za vitaminskim koktelom kako bi se brže oporavila od napornog rasporeda.

Koje su koristi, a koji rizici?

Zagovornici tvrde da infuzije mogu pomoći kod umora, stresa, oslabljenog imuniteta, alergija ili dehidracije, ali i kao dodatak detoksikaciji i anti-age tretmanima. Sastojci se najčešće individualno prilagođavaju pacijentu, a među najčešće korištenima su vitamini C, B-kompleks, kalcij i kalij.

- Vitaminske infuzije služe primjeni vitamina (i minerala) direktnim putem, zaobilazeći probavu. Kod dehidracije, proljeva, povraćanja, deficita određenih vitamina, kroničnih bolesti, dugotrajnih/ekstremnih sportskih napora, služe za nadoknadu, a kod kroničnog umora/nedostatka energije ili čestih virusnih infekcija služe za tzv. boost energije/poboljšanja imuniteta, što se kod nekih ljudi postiže. Naime, kod zdravih ljudi s pravilnom prehranom, ne očekujemo rezultate i u pravilu takvim osobama ova vrsta terapije nije potrebna. Svim drugima može biti od koristi, a rizici su minimalni - govori dr. Katarina Čolak.

No, znanstveni dokazi o učinkovitosti su ograničeni. Većina kliničkih studija pokazuje malo ili nimalo razlike u odnosu na placebo, iako mnogi korisnici subjektivno tvrde da osjećaju pozitivan učinak. Stručnjaci upozoravaju da su moguće i nuspojave, od blagih (crvenilo, bol na mjestu uboda) do ozbiljnijih poput infekcija ili komplikacija ako tretman ne provodi educirano medicinsko osoblje.

Što se rizika tiče, kao i uvijek postoji rizik od alergijske reakcije. Doze koje dajemo su sigurne i u pravilu nema rizika od predoziranja. Osobe koje boluju od "popuštanja srca", tj. srčanom insuficijencijom, ili bubrežnom insuficijencijom nisu kandidati za ovu vrstu terapije, zbog opterećenja srca (volumenom) i bubrega (vitamini topljivi u mastima, elektroliti). U pravilu ne dajemo ove infuzije maloj djeci i trudnicama - dodaje dr. Čolak.

Što sadrži vitaminska infuzija?

Sastav se najčešće prilagođava individualnim potrebama, no postoje osnovni kokteli koje nude privatne klinike. Infuzije su prilagođene individualnim potrebama pacijenta i mogu sadržavati razne kombinacije vitamina, minerala i drugih tvari koje organizmu pomažu u oporavku i jačanju energije. Među najčešće korištenim sastojcima su:

Vitamini B-kompleksa (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 i B12) – važni za metabolizam, energiju i rad živčanog sustava.

Vitamin C – snažan antioksidans koji može podržati imunološki sustav i ubrzati oporavak od iscrpljenosti.

Vitamin D – ključan za kosti, mišiće i imunološki sustav.

Minerali poput magnezija i cinka – pomažu kod stresa, umora i održavanja ravnoteže elektrolita u organizmu.

Iako se ovakvi tretmani u Hrvatskoj donedavno povezivali isključivo s bolnicama, danas su sve dostupniji u privatnim klinikama i wellness centrima. Porast interesa vidi se i globalno, slavne osobe ih promoviraju kao “instant booster”, a sve više ljudi ih doživljava kao brzi način vraćanja energije.