Mama otkrila kako je štedjela na hrani i skupila 425.000 kn

Britanka Fiona Hawkes (32) živi u Somersetu sa suprugom Peteom (28) i malenom kćeri, prenosi Metro.

- Blog sam započela pisati 2016. godine jer sam htjela ovjekovječiti način na koje smo suprug i ja uštedjeli više od 425.000 kuna za depozit za kuću. Zatim smo nastavili štedjeti kako bismo si mogli priuštiti vjenčanje, medeni mjesec u Las Vegasu i putovanje u Disneyworld za moj 30. rođendan - kazala je ona novinarima i pohvalila se kako je već dvije godine za redom dobila nagradu za najštedljiviji britanski blog. Najbolji način za uštedu novca je, smatra ona, smanjenje potrošnje na namirnice.

- To je područje u kojem je najlakše uštedjeti, a kućanstva najviše troše upravo na hranu - istaknula je dodajući kako kućanstva u Velikoj Britaniji na hranu tijekom mjeseca potroše i do 2.800 kuna, a ona je svoje troškove smanjila na jedva 1.300 kuna. Kaže kako je za uštedu ključno organizirati se, potražiti sniženja i kombinirati jeftine sastojke sa ponudama na kuponima.

- Obožavam tražiti sniženja i kombinirati ih s kuponima kako bi pripremila super jeftin i ukusan obrok za moju obitelj. Odličan je primjer ovaj goveđi curry koji sam nedavno napravila koristeći kupon za odrezak i umak. Sve me koštalo oko pet kuna po članu obitelji, a za dvoje odraslih i dijete bilo je toliko hrane da nismo sve uspjeli pojesti - pohvalila se Fiona dodajući kako su najbolje kupnje kuponima i na akcijama uključivale janjeće odreske za 2 kune po članu obitelji te odrezak za tri i pol kune po članu.

- Snižavanjem cijene mesa značajno se smanjuje i cijena obroka budući da je meso obično najskuplji sastojak. Također, držim se uobičajenih priloga poput tjestenine i riže, a umake kuham sama kod kuće. Također, koristim kupone i akcije za kruh i pekarske proizvode. Očito, kruh koristim za sendviče i tost, no možete ga koristiti za pripremu krutona i raznih vrsta pudinga, a naravno, možete ga i zamrznuti - savjetuje ona.

Ističe kako je ljubiteljica slatkog, pa redovito u pekari provjeri odjeljak sa jeftinijim namirnicama pred istekom roka trajanja. Ondje kupuje jeftine rođendanske torte za koje kaže da ih se može zamrznuti do konzumacije, a na taj način uštedi i do 90 posto redovne cijene.

Svoje trikove za uštedu koristi tijekom cijele godine, a ističe kako je to spašava tijekom skupih perioda u godini, poput božićnih blagdana. Ipak, kaže kako je i to uspjela premostiti pa je jedne godine zahvaljujući kuponima namirnice koje stoje oko 850 kuna, platila svega 255 kuna. - Bilo je puno brendiranih proizvoda, od keksa do kokica i krumpira, a čak sam dobila božićnu puricu po cijeni od 17 kuna koristeći popust od 85 kuna i vaučer s popustom za još 340 kuna - ponosno priča Fiona.

.- Mislim da jako dobro jedemo i svi su naši ormarići puni namirnica. Rijetko se to smanji na tek nekoliko zalogaja, a isto tako često jedemo janjetinu, govedinu i slično - zaključila je.

Fionini savjeti za uštedu na hrani

- planirajte obroke za tjedan unaprijed koristeći namirnice koje već imate, a zatim napravite listu za kupnju namirnica koje vam nedostaju

- provjerite aplikacije trgovina kako biste vidjeli nude li neke popuste ili imaju akcije u tijeku

- provjerite ima li vaša trgovina posebne akcije za vikend

- uzmite sve vaučere i kupone koje možete pronaći

- provjerite odjeljke sa sniženjima. Iako najčešće trgovine na pojedine artikle poput kruha i peciva smanjuju cijene u večernjim satima, na odjeljku sa sniženima akcija je čitavo vrijeme

- kupujte velika pakiranja- ako naiđete na zaista povoljan artikl, prilagodite svoj plan obroka. Recimo, curry s govedinom lako će postati curry s piletinom ako pronađete jeftinu piletinu- Kupujte trgovačke marke proizvoda poput tjestenine i riže- provjerite sniženja proizvoda s ograničenim rokom uporabe, odnosno pred istekom roka trajanja. Obično su na sniženju- uvijek koristite kartice vjernosti kako biste skupljali bodove

