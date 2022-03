Muffini koji se tope u ustima: Recepti za uvijek ukusan desert

Recepti za muffine omogućuju vam da iskažete svoju kreativnost jer uvijek možete koristiti druge sastojke, zamjenske namirnice i one koje su vam pri ruci, a možete ih jesti još tople iz pećnice ili ih pak ponijeti na posao kao ukusan snack, piše Chatelaine.

POGLEDAJTE VIDEO: Svjetski dan muffina je 20. veljače

1. Muffini od jabuka

Kažu kako će u ovom receptu najbolje odgovarati sočne i prirodno slatke, jabuke od kojih izdvajaju sortu Gala, no vrijedi pokušati i s drugim sortama.

Sastojci:

1 1/2 šalice višenamjenskog brašna

1/2 šalice integralnog pšeničnog brašna

1 šalica smeđeg šećera

2 žličice cimeta

2 žlice praška za pecivo

3/4 žličice sode bikarbone

1/4 žličice soli

1 jaje

1 šalica mlaćenice

1/4 šalice ulja kanole

1 žličica vanilije

2 šalice Gala jabuke očišćene od jezgre, narezane na kockice i oguljene, (oko 2 male jabuke)

Za posip:

2 žlice smeđeg šećera

2 žlice višenamjenskog brašna

Prstohvat soli

2 žličice neslanog maslaca

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva. Kalup za muffine od 12 komada obložite papirnatim ulošcima. Pomiješajte šećer, brašno i sol u maloj posudi. Dodajte maslac i promiješajte vrhovima prstiju. Stavite na stranu. U velikoj posudi umutite brašno, šećer, cimet, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i sol. U srednjoj posudi umutite jaje, a zatim umiješajte mlaćenicu, ulje i vaniliju. Umiješajte u brašno i sjedinite te ubacite u smjesu,promiješajte i razdijelite po kalupima. Po vrhu stavite posip. Pecite dok ne porumeni oko 18 do 20 minuta. Ostavite da se hladi u kalupu pet minuta. Izvadite muffine na rešetku i ostavite da se potpuno ohlade.

2. Muffini od banane

Za ovaj recept najbolje su banane koje imaju puno smeđih mrlja po sebi jer su takve najmekše i najslađe.

Sastojci:

1 i 3/4 šalice višenamjenskog brašna

1 i 1/2 žličice praška za pecivo

1/2 žličice sode bikarbone

1/4 žličice soli

2 velike prezrele banane, dobro zgnječene (1 šalica)

1 šalica svjetlosmeđeg šećera

2 jaja

1/2 šalice ulja kanole

1/2 šalice mlaćenice

1 1/2 žličice vanilije

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva. Kalup za muffine od 12 komada obložite papirnatim ulošcima. U zdjeli srednje veličine umutiti brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i sol. U velikoj zdjeli pomiješajte banane, šećer, jaja, ulje, mlaćenicu i vaniliju dok smjesa ne postane glatka. Umiješajte brašno. Podijelite tijesto u pripremljene kalupe i na svaki muffin stavite dva mala čipsa od banane. Pecite dok ne porumeni, oko 18 min. Ohladite u kalupu oko 10 min. Izvadite iz posude i ostavite da se potpuno ohladi.

3. Muffini s tikvicama i čokoladom

Tikvice će ovoj poslastici omogućiti sočnost, ali i bogatstvo nutrijenata. Uz slasnu čokoladu, rijetko će im moći odoljeti.

Sastojci:

2 velike tikvice, naribane (3 i 1/2 šalice)

2 šalice višenamjenskog brašna

2 žlice praška za pecivo

1 i 1/2 žličica sode bikarbone

3/4 žličice cimeta

3/4 žličice soli

2 jaja

1/2 šalice maslinovog ili biljnog ulja

1/2 šalice običnog jogurta

1 šalica granuliranog šećera

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva. Kalup za muffine od 12 komada poprskajte uljem ili obložite papirnatim ulošcima. Naribane tikvice stavite u cjedilo u sudoper. Stisnite objema rukama, uklanjajući što više tekućine. U zdjeli umutite brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, cimet i sol. U drugoj posudi umutite jaja, ulje i jogurt. Dodajte šećer, pa umiješati tikvice. Polako miješajući dodajte brašno dok se smjesa ne sjedini. Pecite 25 - 30 minuta. Ostavite da se muffini hlade u kalupu deset minuta, a potom ih izvadite i ostavite da se potpuno ohlade.

4. Muffini s komadićima čokolade

Za ljubitelje slatkog čokolada je uvijek dobar odabir, a ovaj jednostavan recept omogućuje vam brzo uživanje u svim njezinim okusima.

Sastojci:

2 i 1/4 šalice višenamjenskog brašna

1 šalica granuliranog šećera

2 žlice praška za pecivo

1 žličica sode bikarbone

1/2 žličice soli

2 jaja

3/4 šalice mlaćenice

1/2 šalice neslanog maslaca, rastopljenog i malo ohlađenog

1/4 šalice tople vode

2 žličice vanilije

1 šalica poluslatkih čokoladnih komadića, podijeljena

2 žličice krupnog šećera

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva. Kalup za muffine od 12 komada obložite papirnatim ulošcima. U velikoj zdjeli pomiješajte brašno, šećer, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i sol. U drugoj posudi umutite jaja, mlaćenicu, maslac, vruću vodu i vaniliju. Umiješajte u smjesu brašna dok se ne sjedini. Umiješajte 3/4 šalice čokoladnih komadića. Podijelite u kalup te pospite preostale 1/4 šalice čokoladnih komadića i krupnog šećera po vrhu svakog muffina. Pecite 16 do 18 minuta. Ohladite u tepsiji 10 minuta, a potom izvadite i poslužite toplo.

5. Muffini s mrkvom

Slatkasta mrkva odlično će se uklopiti u ovaj recept, a odlično je i to što sadrži kvalitetne nutrijente kojima ćete obogatiti prehranu.

Sastojci:

1 i 3/4 šalice višenamjenskog brašna

1 i 1/2 žličica praška za pecivo

1/2 žličice sode bikarbone

1 i 1/2 žličica cimeta

3/4 žličice mljevenog đumbira

1/4 žličice pimenta

1/4 žličice soli

2 jaja

2/3 šalice ulja kanole

1/2 šalice mlaćenice

1/2 šalice granuliranog šećera

1/4 šalice pakiranog tamno smeđeg šećera

2 žličice vanilije

2 šalice naribane mrkve

2 žlice sjemenki bundeve

Za posip:

2 žlice višenamjenskog brašna

1 žlica pakiranog tamno smeđeg šećera

1 i 1/2 žličica otopljenog maslaca

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva. Kalup za muffine od 12 komada obložite papirnatim ulošcima. Pomiješajte brašno i smeđi šećer u maloj posudi. Dodajte maslac i miješajte rukama te stavite na stranu. U velikoj posudi umutite brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, cimet, đumbir, piment i sol. Istucite jaja, ulje, mlaćenicu, šećer i vaniliju u drugoj posudi, a zatim umiješajte u smjesu brašna dok se ne sjedini. Umiješajte mrkvu. Podijelite u kalup, a zatim vrhove pospite sjemenkama bundeve i posipom. Pecite 18 do 20 minuta. Ohladiti u kalupu 10 minuta, a potom izvadite i poslužite toplo. Ovu smjesu možete ispeći i kao štrucu od mrkve.

6. Muffini s borovnicama

Ukusne borovnice su odlična izvor antioksidansa, a kao dodatak tijestu za muffine hranjiv su obrok koji će s tanjura nestati u trenu.

Sastojci:

1 šalica integralnog pšeničnog brašna

3/4 šalice višenamjenskog brašna

1/4 šalice bademovog brašna

1 žličica praška za pecivo

1/2 žličice sode bikarbone

1/2 žličice soli

1 žličica narančine korice

2 šalice svježih ili smrznutih borovnica

2 velika jaja

1 i 1/4 šalice mlaćenice

1/2 šalice smeđeg šećera

6 žlica ulja kanole

1 žlica soka od naranče

1/2 žličice vanilije

Priprema:

Postavite rešetku u gornju trećinu pećnice i zagrijte na 200 stupnjeva. Kalupe za muffine obložite papirnatim ulošcima. U velikoj zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, sol i koricu naranče. Dodajte borovnice i lagano promiješajte. U drugoj posudi lagano razmutite jaja, a zatim umiješajte mlaćenicu, smeđi šećer, ulje, sok od naranče i vaniliju. Ne brinite ako smjesa izgleda grudasto. Ulijte mokre sastojke u suhe sastojke i dobro promiješajte. Smjesa može biti malo grudasta, no nemojte previše miješati. Podijelite tijesto u 18 pripremljenih kalupa za muffine. Pecite 12 do 14 minuta, dok muffini ne porumene po rubovima.

7. Brownie muffini

Iako izgledaju kao obični muffini, riječ je o slastici koja više podsjeća na sočne i neodoljive browniese.

Sastojci:

56 g bijele čokolade

168 g poluslatke čokolade

2 jaja

1 šalica mlaćenice

1/2 šalice neslanog maslaca, otopljenog

1 i 1/2 šalica granuliranog šećera

2 žličice vanilije

2 šalice višenamjenskog brašna

1 šalica kakao praha

2 žlice praška za pecivo

1 žličica soli

1/2 žličice sode bikarbone

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva, a kalupe za 12 muffina lagano nauljite. Bijelu čokoladu narežite na 12 malih kockica (ne brinite ako se malo slome). Sitno nasjeckajte poluslatku čokoladu. U zdjeli srednje veličine umutite jaja, mlaćenicu, maslac, šećer i vaniliju. Stavite brašno u vrlo veliku zdjelu. Vilicom umiješajte kakao prah, prašak za pecivo, sol i sodu bikarbonu, pazeći da ne ostanu grudice kakaa. Umiješajte poluslatku čokoladu. Ulijte smjesu od jaja i miješajte samo dok se ne sjedini. U svaki kalup za muffine žlicom stavite hrpicu smjese. Zatim u sredinu svake stavite kockicu bijele čokolade te napunite tijestom do vrha. Pecite u sredini prethodno zagrijane pećnice 20 do 25 minuta. Izvadite kalup na rešetku. Ohladite 15 minuta, a zatim okrenite. Poslužite toplo ili potpuno ohlađeno na rešetki.

Nakon što se muffini ohlade na sobnu temperaturu, možete ih čuvati u hermetički zatvorenoj posudi na sobnoj temperaturi do dva dana ili stavite u hermetički zatvorenu plastičnu posudu i zamrznite. Također, zamotajte ih zasebno u plastičnu foliju ili masni papir, a zatim zamotajte folijom i zamrznite do jedan mjesec.

8. Slani muffini sa sirom

Dosta vam je slatkog i baš žudite za ukusnim slanim zalogajem koji se topi u ustima? Onda iskušajte verziju muffina sa sirom.

Sastojci:

1/2 šalice ulja kanole, (+1 žlica)

2 velika luka, tanko narezana (oko 3 šalice)

2 šalice višenamjenskog brašna

2 žlice praška za pecivo

1 kruška, oguljena i naribana

1 šalica naribane dimljene gaude, podijeljena

1/2 žličice soli

2 jaja

2/3 šalice mlaćenice

Priprema:

Zagrijte veliku tavu na srednjoj vatri. Dodajte 1 žlicu ulja, zatim luk. Dinstajte povremeno miješajući dok se luk ne karamelizira oko 12 do 15 minuta. Ostavite da se ohladi, a zatim krupno nasjeckajte. Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva i kalup za 12 muffina obložite masnim papirom za pečenje. Pomiješajte brašno s praškom za pecivo, kruškom, ¾ šalice sira i soli. U drugoj zdjeli umutite jaja s mlaćenicom, preostalih ½ šalice ulja i lukom. Sjedinite smjese i dobro promiješajte. Podijelite tijesto po kalupima za muffine. Pospite preostalom ¼ šalice sira. Pecite u sredini pećnice oko 20 minuta. Poslužite toplo ili na sobnoj temperaturi. Muffini će se dobro čuvati u zamrzivaču do mjesec dana.

9. Muffini sa sjemenkama bundeve

Uz dodatak đumbira i brusnice, ovi slatki muffini pružaju raskoša aroma zbog kojih ćete se susprezati da ne posegnete za komadom više.

Sastojci:

1 šalica integralnog pšeničnog brašna

1 šalica višenamjenskog brašna

1/2 šalice krupnih zobenih pahuljica

1/2 šalice smeđeg šećera

3 žlice praška za pecivo

1/2 žličice sode bikarbone

1 žlica naribane korice naranče, po želji

1 žlica mljevenog đumbira

1/2 žličice soli

1/4 šalice sjemenki bundeve

1/4 šalice sušenih brusnica

1 jaje

1 šalica nezaslađenog pirea od bundeve

1/4 šalice melase

1/3 šalice biljnog ulja

Za posip:

1/4 šalice sjemenki bundeve

2 žlice smeđeg šećera

2 žlice integralnog pšeničnog brašna

2 žlice krupnih zobenih pahuljica

1 žlica biljnog ulja

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 190C stupnjeva i podmažite uljem kalup za 12 muffina. U maloj posudi pomiješajte sjemenke bundeve sa smeđim šećerom, brašnom i zobi dok se ne sjedine. Prelijte uljem i promiješajte prstima. U drugoj posudi pomiješajte brašno sa zobenim pahuljicama, smeđim šećerom, praškom za pecivo, sodom bikarbonom, koricom naranče, đumbirom, soli, sjemenkama bundeve i brusnicama dok se dobro ne sjedine.

Napravite udubinu u sredini. U drugoj posudi umutite jaje s bundevom, melasom i uljem. Smjesu od bundeve ulijte u udubinu u smjesi od brašna. Miješajte samo dok se ne sjedini. Tijesto će biti gusto. Žlicom stavite tijesto u kalup za muffine koji napunite do vrha. Ravnomjerno rasporedite posip i lagano ga utapkajte u tijesto. Pecite u sredini pećnice 20 do 23 minute. Ohladite u kalupu pet minuta. Izvadite muffine na rešetku da se potpuno ohlade. Poslužite ih odmah ili čuvajte u hermetički zatvorenoj posudi do dva dana. U zamrzivaču mogu stajati do mjesec dana.

10. Muffini od kukuruznog brašna

Kukuruzni muffini idealni su kao grickalica uz druga slana jela, a poslužit će i kao samostalan lagani međuobrok.

Sastojci:

1 i 1/2 šalice višenamjenskog brašna

1 i 1/4 šalice kukuruznog brašna

1 žlica praška za pecivo

1 i 1/2 žličica soli

3 jaja

1 i 1/4 šalice mlijeka

3/4 šalice granuliranog šećera

1/2 šalice neslanog maslaca, otopljenog

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva i namažite uljem kalup za 12 muffina. U velikoj zdjeli pomiješajte brašno, kukuruzno brašno, prašak za pecivo i sol. Ručnim mikserom umutite jaja, mlijeko, šećer i maslac u drugoj posudi. Kad smjesa postane glatka umiješajte je u smjesu brašna i sjedinite. Podijelite u pripremljene kalupe i pecite 18 do 20 minuta. Ohladite u kalupu 10 minuta, a potom izvadite i poslužite toplo.