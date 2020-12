Očekivano trajanje života za djevojčice koje su danas rođene je 93 godine, dok bi novorođeni dječaci mogli doživjeti 79 godina. Desetljeća tijekom kojih muškarci trpe pritisak da se prilagode promjenama štetno su utjecala na njihovo zdravlje, kaže Brendan Maher iz dobrotvorne organizacije za ljudsko zdravlje Movember.

- Muškarci se i dalje osjećaju pod pritiskom da se prilagode vjekovnim muškim stereotipima, što ih sprječava da razgovaraju o stvarima koje ih noću drže budnima. To može imati stvarno negativan utjecaj na njihovu mentalnu dobrobit - upozorava.

Muškarci općenito oklijevaju posjetiti obiteljskog liječnika kada nešto nije u redu, a pandemija dovodi do toga da to čine i rjeđe, pa iz spomenute organizacije upozoravaju da muškarci trebaju naučiti prepoznati simptome sedam ključnih zdravstvenih problema na koje moraju pripaziti, prenosi The Sun.

1. Mentalno zdravlje

Covid-19 i mjere vezane za to prijete time da potaknu novi val problema s mentalnim zdravljem, upozorava. Michelle Terry, glavna izvršna direktorica Movembera.

Znakovi: Ženska intuicija je jaka, pa ako osjećate kao da je vaš partner opterećen nečim, vjerojatno ste na dobrom tragu. Ako ih loše raspoloženje zaustavlja u svakodnevnom životu, to bi mogao biti znak problema s mentalnim zdravljem. Nedostatak sna, smanjeni libido, bijesne reakcije, te ako muškarac ne brine o svom izgledu, uznemiren je i pojačano pije alkohol, to mogu biti znakovi problema.

Kada potražiti pomoć: Ako primijetite promjene koje traju duže od dva tjedna, važno je pokušati ohrabriti voljenu osobu da razgovara sa svojim liječnikom opće prakse, kaže Stephen Buckley iz dobrotvorne organizacije Mind. Vaš liječnik može preporučiti terapiju lijekovima, razgovor, potaknuti ga na vježbanje i slično.

2. Problemi s prostatom

Prostata je žlijezda veličine oraha koja se nalazi u blizini mokraćne cijevi koja odvodi urin iz vašeg tijela, a zadužena je za proizvodnju sjemena. Kako muškarac stari, raste rizik od problema, posebno nakon 50. godine. Uobičajeni simptomi problema s prostatom uključuju slabiji protok mokraće i osjećaj neispražnjena mjehura

U većini slučajeva povećana prostata neće se razviti u rak. No, riječ je o najčešćem tipu raka kod muškaraca. Stoga je od vitalne važnosti provjeriti sve simptome.

Znakovi: Simptomi su vrlo slični povećanoj prostati, koja pogađa svakog trećeg muškarca starijeg od 50 godina. Moguće je da imate problem s prostatom ako je vaš protok mokraće slabiji i treba dulje vrijeme da se mjehur isprazni; ili morate pričekati neko vrijeme da počnete mokriti; odnosno ako male količine urina kaplju nakon što završite mokrenje. Na problem može ukazivati i učestala potreba za mokrenjem, to da često ne stignete doći do toaleta na vrijeme, ili nakon mokrenja imate osjećaj neispražnjena mjehura.

Ako se vaš partner žali na bol prilikom mokrenja ili spolnog odnosa, to bi mogao biti znak prostatitisa, odnosno naticanja žlijezde.

Kada potražiti pomoć: Ako vaš partner ima problema s mokrenjem, to je razlog da posjeti liječnika. Ohrabrite ga da zakaže sastanak s liječnikom opće prakse, posebno ako je netko od njegove bliske rodbine imao rak prostate.

3. Rak crijeva

Znatno je vjerojatnije da će muškarci umrijeti od raka crijeva nego žene, kaže profesor Charles Knowles iz Bowel Research UK. Naime, bolest je 1,5 puta češća kod muškaraca nego kod žena.Najčešći simptom je krvarenje kod stolice, ali pripazite na bol u trbuhu i neobjašnjiv gubitak kilograma

Prema iskustvu, muškarci rijetko traže pomoć kad prvi put primijete simptome, često zanemarujući krvarenje ili ga pripisujući hemeroidima ili tvrdoj stolici.

Znakovi: Glavni simptomi raka crijeva su krvarenje iz stražnjice ili krv u stolici i trajna promjena navika vezano uz pražnjenje crijeva, koje može postati češće ili rjeđe. Ostali znakovi mogu uključivati ​​bol u trbuhu, neobjašnjiv gubitak kilograma i umor.

Godine, obiteljska povijest bolesti, prehrana bogata crvenim mesom, pušenje i prekomjerna tjelesna težina povećavaju rizik od bolesti.

Kada potražiti pomoć: Ključna je poruka da ako primijetite bilo koji od gore navedenih simptoma dulje od četiri tjedna, morate posjetiti liječnika. Bolest je češća u dobi iznad 50 godina, stoga je vitalno osigurati da vi i vaš partner redovito obavljate preglede.

4. Rak testisa

Može se javiti u bilo kojoj dobi, a kod 80 posto dijagnosticiranih muškaraca bit će to između 15 i 45 godina, dakle prije 50-ih, koje se smatraju graničnom rizičnom dobi za većinu drugih vrsta raka. Dakle, to je nešto na što bi pažnju trebali obratiti ne samo naši očevi i muževi, nego i braća i sinovi.

Znakovi: Rob Cornes, stručnjak za njegu u dobrotvornoj organizaciji za muškarce Orchid, kaže: 'Mala, bezbolna kvržica na tijelu testisa najčešći je simptom.te vrste raka'. Drugi simptomi uključuju mogućnost da jedan testis djeluje čvršće od drugog, vidljivu razliku između njih, tupu ili oštru bol i osjećaj težine u skrotumu.

Muškarci koji su kod rođenja imali jedan testis koji se nije spustio, izloženi su većem riziku, kao i oni s obiteljskom anamnezom bolesti ili slabo funkcionirajućim testisima.

Kada potražiti pomoć:Kod liječnika treba provjeriti sve bolove i nepravilnosti. Srećom, samo 4 od stotinu muškaraca koji se jave liječniku zbog neke sumnje, zaista imaju rak testisa.

5. Srčani udar

Julie Ward, viša medicinska sestra s kardiologije u Britanskoj zakladi za srce, kaže da su muškarci ugroženiji kad su u pitanju bolesti srca i krvnih žila.

- Većina srčanih udara uzrokovana je koronarnom bolešću srca, nakupinom masnog materijala koji se naziva aterom u vašim koronarnim arterijama - pojašnjava.

Znakovi: Simptomi uključuju bol u prsima ili nelagodu koja se iznenada pojavi i ne nestane. Bol se može javiti kao pritisak, stezanje ili težina u prsima, može se proširiti na lijevu ili desnu ruku ili putovati u vrat, čeljust, leđa ili trbuh. Mogli biste se osjećati bolesno, znojno, ili bez daha.

Kada potražiti pomoć: Ako sumnjate da vaš partner ima srčani udar, odmah zovite Hitnu. Bolje je da je u pitanju greška, nego da zovete prekasno. Izuzetno je važno osigurati liječničku pomoć što je brže moguće.

6. Problemi s jetrom

Zemlja je na rubu epidemije bolesti jetre, upozorava Pamela Healy iz British Liver Trusta, i to u velikoj mjeri zbog pretjerivanja s konzumacijom alkohola. Muškarci su u većem riziku da razviju problem jetre povezan s alkoholom, dodaje.

- Stopa smrtnosti zbog alkohola kod muškaraca više je nego dvostruka od one kod žena, a bolesti jetre odgovorne su gotovo za svaku devetu smrt kod muškaraca u dobi od 40 do 49 godina - pojašnjava.

Znakovi: Pretjerano uživanje u alkoholu može dovesti do gubitka interesa za hobije, do toga da čovjek djeluje iscrpljeno i umorno, te da je razdražljiv. Često se ne može othrvati alkoholu a javljaju se i osjećaj tjeskobe ili depresije te poteškoće sa spavanjem.

Kada potražiti pomoć: Ako muškarac redovito pije više od 50 jedinica alkohola tjedno (a jednu jedinicu čini, 1,5 decilitar cina, 3 decilitra piva i slično), treba porazgovarati o tome da napravi pretragu jetre.

- Ako ste zabrinuti zbog toga koliko partner pije, obratite se liječniku opće prakse koji bi trebao biti u mogućnosti da ga usmjeri prema tome da dobije odgovarajuću podršku u liječenju, te da učini što treba za zdravlje svoje jetre - kaže Pamela Healy.

Oštećenja jetre reverzibilna su u ranim fazama, pa je najbolje što možete učiniti smanjiti konzumaciju alkohola i poraditi na zdravlju, kaže.

7. Dijabetes tipa 2

Muškarci u dobi od 35 do 54 godine imaju gotovo dvostruko veću vjerojatnost da obole od dijabetesa tip 2 od žena iste dobi, navodi Diabetes UK. Ova vrsta dijabetesa povezana je s prekomjernom težinom, a uzrok je to što tijelo počinje imati problema s preradom hormona inzulina.

Pazite na umor, pretjeranu žeđ i potrebu za mokrenjem koja se odjednom javlja češće nego obično.

Znakovi: Simptomi uključuju umor koji neće nestati bez obzira na to koliko se odmorite, žeđanje više nego što je normalno, mokrenje češće nego obično.

Kada potražiti pomoć: Trebate osigurati da vaš partner posjeti liječnika opće prakse ako ima bilo kakvih simptoma. Doktor će moći napraviti test krvi ili urina za dijagnozu stanja. U mnogim slučajevima, već i bolja organizacija prehrane, te redovito vježbanje, mogu pomoći da bolest završi u remisiji.