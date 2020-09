Napravite sami sapun kod kuće

Za kvalitetan sapun ne treba vam lužina, a uz ovih šest jednostavnih koraka možete sami kod kuće izraditi vlastiti mirisni sapun kakav ste oduvijek željeli bez štetnih sastojaka

<p>Ako ste među onima koji vole sami izrađivati svoje maske za lice, kozmetiku ili pilinge za tijelo, možda ste u napasti da izradite i vlastitu kupku ili dekorativni sapun, osobito ako su vaši omiljeni proizvodi rasprodani ili je do njih teže doći, piše <a href="https://www.goodhousekeeping.com/home/cleaning/a20705805/how-to-make-homemade-soap/">Goodhousekeeping</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako izraditi sapun</p><p>Sapun koji ćete izraditi kod kuće ne ubija bacile, no sigurno ih ispire jednako dobro kao i kupovni sapun. Iako se to čini naizgled jednostavnim poslom, stručnjaci ističu kako je izrada sapuna vrlo zahtjevan i kompliciran proces za čiji dovršetak vam treba puno više od nekoliko kuhinjskih alata i osnovne vještine.</p><p>Ipak, za izradu sapuna kod kuće trebaju vam dvije vrste sastojaka - kiselina i baza. Te kemikalije reagiraju u postupku tzv. saponifikacije i proizvode sapun te glicerin kao nusproizvod. Bez ta dva sastojka komercijalni sapuni kućne izrade ne mogu se napraviti.</p><h2>Treba li vam lužina za izradu sapuna kod kuće?</h2><p>Iako mnoge recepture za sapune vlastite izrade smatraju da je lužina potrebna, riječ je kemikaliji koja može biti potencijalno opasna i štetna za rad kod kuće.</p><p>- Lužina uzrokuje oštećenja kože, a njezine pare pomiješane s vodom oštećuju oči i mukozne membrane. Zato se s lužinama radi u dobro ventiliranim prostorima - kaže <strong>Charmaine Rodriqes</strong>, bivša kemičarka i osnivačica tvrtke The Sud Bar koja se bavi proizvodnjom sapuna i proizvoda za njegu tijela.</p><p><br/> Ona izrađuje sapune već 15 godina i kaže da je odgovarajuća ventilacija iznimno važna ako planirate raditi sapun. Osobna zaštitna oprema poput naočala i maski te rukavica koje podnose visoke temperature su obvezni, a za dodatnu sigurnost sirovine drži zaključanima u ormaru u podrumu koji joj također služi kao laboratorij za izradu sapuna.</p><h2>Kako izraditi sapun bez lužine?</h2><p>Jednostavnija i sigurnija metoda izrade ipak ne uključuje lužinu. Stručnjaci Good Housekeeping Institute Health, Beauty, and Environmental Sciences Lab navode da su recepti koje nudi zabavni i jednostavni te da ih mogu izrađivati čak i djeca bez prethodnog znanja o kemiji i procesu saponifikacije. Evo šest koraka kako izraditi svoj sapun.</p><h2>1. Odaberite recepturu i miris</h2><p>Ako ste početnik, najbolje je kupiti gotovu bazu za izradu sapuna koja sadrži već izmiješanu kombinaciju sapuna, glicerina i biljnih ekstrakata za njegu kože. Pakiranje bi trebalo sadržavati i aditive za prozirnost te kalupe za izradu neprozirnih sapuna. Kupnju obavite na poznatim web shopovima ili u provjerenim trgovinama koje nude različite proizvode i imaju na raspolaganju više recepata kako biste mogli raditi različite vrste sapuna.</p><p><br/> Kad kupujete mirisno ulje online, pripazite da je riječ o proizvodu koji se smije koristiti u kozmetici, ili koristite vlastito ulje ako ga lako možete izliti iz spremnika u kojem se nalazi.</p><h2>2. Pripremite alat</h2><p>Sve što vam treba je spremnik u kojem možete otopiti bazu te metlica od nehrđajućeg čelika kojom možete umiješati miris. Poslužit će bilo koji stari lonac ili tava koju ste planirali baciti. Ako dodajete boje, pudere ili šljokice, onda vam treba i mikser. Ovisno o tome koliko veliki sapun želite izraditi, možete koristiti i vatrostalnu posudu koju možete koristiti u mikrovalnoj pećnici, samo imajte na umu da je tada više ne možete koristiti za pripremu hrane.</p><p><br/> Dodatno, trebaju vam silikonski kalupi. Ako radite sapunčiće za goste, prikladni su oni u obliku zvjezdica. Ako planirate djevojačku večer, izradite sapune u obliku srca, a možete ih darovati i za Valentinovo. Kalupe pripremite prije nego što krenete topiti sapun kako bi bili spremni za uporabu.</p><h2>3. Rastopite bazu</h2><p>Većina recepata podrazumijeva da ćete bazu rastopiti u mikrovalnoj pećnici ili na štednjaku u posudi s vodom na niskoj temperaturi. To znači da ćete na štednjak nad vatru postaviti lonac s vodom, a u njega ćete staviti posudu s bazom i lagano otapati. Obje tehnike su jednako prikladne, no otapanje na štednjaku vam daje kontrolu nad postupkom i možete bolje vidjeti kako se baza topi. Nećete je pregrijati jer možete upravljati temperaturom, dok u mikrovalnoj ipak nemate toliko kontrole.</p><p>Na štednjaku bazu zagrijavajte na srednjoj vatri dok voda u prvom loncu lagano krčka. Baza će se polako topiti. Ako koristite mikrovalnu, zagrijavajte 60 sekundi. Provjerite je li se baza posve otopila, a potom dodatno zagrijavajte po 20 ili 30 sekundi dok se ne otopi u potpunosti. Mikrovalne pećnice se razlikuju, pa svakako pripazite na snagu kojom zagrijavate bazu. Svakako koristite rukavice radeći na štednjaku i s mikrovalnom kako se ne biste opekli.</p><h2>4. Umiješajte miris</h2><p>Ako ne pratite recept korak po korak, moguće je da ćete morati iskušavati koliko mirisa dodati dok ne nađete savršenu formulu. Osnovno je pravilo da se na pola kilograma sapuna dodaje čajna žličica mirisa.</p><p><br/> Ključno u ovom koraku je dodati miris u trenutku dok je baza dovoljno topla da se lako umiješa, a opet dovoljno čvrsta da mirisne note ne ishlape zbog vrućine. Kad je uklonite s vatre, baza će se ohladiti i u svega nekoliko minuta će se početi stvrdnjavati. Ako još niste gotovi, odmah spremnik stavite u mikrovalnu ili na laganu vatru na nekoliko sekundi te brzo i nježno promiješajte da potaknete rastapanje.</p><p>Kad se baza rastopila, uklonite lonac s vatre ili izvadite posudu iz mikrovalne i stavite na površinu otpornu na toplinu. Pjenjačom brzo, ali nježno, umiješajte miris. Ravnomjerno ga umiješajte kako bi prožeo cijelu bazu, no pripazite da ne umiješate i mjehuriće zraka.</p><h2>5. Popunite kalupe</h2><p>Brzo, ali oprezno izlijte otopljenu bazu pomiješanu s mirisom u kalupe. Napunite kalupe što je više moguće jer se sapun neće širiti ni dizati tijekom hlađenja.</p><h2>6. Ohladite i izvadite</h2><p>Na ravnoj površini na sobnoj temperaturi ostavite sapun da se ohladi. Izbjegavajte dirati ga ili pomicati dok se nije potpuno stvrdnuo. Ovisno o veličini i obliku kalupa, sapunu treba najmanje sat vremena da se stvrdne, dok mu u većim kalupima treba i do 24 sata. Kad se konačno stvrdnuo, izvadite ga iz kalupa i jednostavno uživajte u njemu.</p>