Nisu samo za ljetno osvježenje: Znate li sve ove načine na koje možete koristiti kockice leda?

Led za ljepotu

Kocke leda mogu pomoći koži u raznim kućnim tretmanima. Led e godinama bio tajno oružje mnogim kozmetičarima i vizažistima diljem svijeta. Od umanjivanja podočnjaka do zdravog sjaja, evo pet načina na koje možete koristiti kockice leda u svojoj rutini ljepote.

Smanjite natečenost očiju

Za smanjenje podočnjaka, svojoj koži možete dati dozu hladnoće. Nježno pritisnite kockicu leda ispod očiju 10-15 minuta kako biste smanjili natečenost očiju u trenu.

Smanjite prištić

Korištenje leda na prištiću može pomoći u smanjenju upale sužavanjem krvnih žila.

Dobijte trenutni sjaj

Trljanje kockica leda po licu može poboljšati cirkulaciju i rezultirati zdravim sjajem. Možete zamotati nekoliko kockica leda u pamučnu krpu i njome masirati kožu nekoliko minuta kako biste postigli zdravi sjaj i prirodno rumenilo.

Smanjite bol pri depilaciji lica

Ako vam je depilacija oko usta ili obrva jako bolna mogu vam pomoći kockice leda. Kockicom trljajte obrve ili područje oko usana prije depilacije. To će pomoći smanjiti bol, pa čak i crvenilo koje se pojavi nakon depilacije piše Times of India.

Umirite opekline od sunca

Najbolji način za smirivanje opeklina od sunca je nanošenje kockica leda na opečeno područje. To će umiriti kožu, a uz redovitu primjenu smanjiti i crvenilo.

Kako led pomaže u rješavanju tjeskobe?

Prema Naidoou, dva su glavna načina kako kockice leda mogu pomoći u upravljanju tjeskobom:

1. Hladni led odvraća pažnju od tjeskobnih misli

Sisanje kockice leda preusmjerit će pažnju s tjeskobnih misli na osjećaj hlađenja u ustima.

Uz to, distrakcija smanjuje aktivaciju amigdale u mozgu koja je zadužena za obradu emocija, uključujući anksioznost, pa će smanjenje aktivnosti u ovoj regiji mozga neizbježno smanjiti tjeskobne osjećaje.

2. Aktivira parasimpatički živčani sustav

Jedna od nuspojava prirodnog odgovora tijela na borbu ili bijeg su suha usta.

- U tjeskobi mozak nastoji imati negativnu pristranost, što znači da briga tjera tjeskobne ljude da uvijek budu spremni za prijetnju. Kad je tijelo fiksirano na potencijalnu prijetnju, ono oduzima prioritete drugim funkcijama, poput probave i stvaranja sline.Suprotno od reakcije borba ili bijeg je funkcija odmora i probave, koju aktivira parasimpatički živčani sustav. Ukratko, sisanje kockice leda aktivira parasimpatički živčani sustav, što može imati umirujući ili ometajući učinak - pojašnjava dr. Naidoo.

Dakle, je li sisanje leda korisno?

- U jednom trenutku da, no treba biti svjestan nekoliko stvari, kaže nutricionistica. Naime, u određenim kocka leda može biti 'šok' za naš tjelesni sustav. Istraživanje je pokazalo da izlaganje hladnoći može povećati stopu smrtnosti za osobe s kardiovaskularnim bolestima, pa ako imate problema sa srcem, razmislite prije nego uzmete led - kaže. Led u ustima povremeno ne mora stvoriti probleme, no ako to primjenjujete prečesto, može imati neželjene nuspojave.

Pagofagija ili prekomjerno jedenje leda može razbiti zubnu caklinu, čineći zube sklonijima karijesu ili pucanju. Dakle, budite oprezni kad koristite ovu metodu, prenosi portal MindBodyGreen.

Korištenje leda kod kuće

Izbrišite udubljenja na tepihu

Dakle, odlučili ste premjestiti namještaj i sad imate udubljenje na tepihu gdje vam je godina stajao ormar. Kako biste lako i brzo uklonili ta udubljenja, stavite kocku leda u svako od njih i pustite da se otopi. Zatim prstima ili mekom četkom istrljajte tepih. Kada se površina osuši, nitko neće znati da su udubljenja ikada postojala!

Uklonite mrlje na tkanini

Uvriježeno mišljenje kaže da odmah nakon što nešto prolijete po odjeći, mrlju obrišite hladnom vodom. Kockice leda su, međutim, još bolje u sprječavanju stvrdnjavanja mrlje. Čim primijetite prskanje, stavite kocku leda na mrlju nekoliko sekundi, a zatim utapkajte čistim papirnatim ubrusom i ponovite ako je mrlja većih promjera.

Očistite ljepljive nerede

Evo jednog od najstarijih trikova vezanih za led u domu - koristite ga da uklonite ljepljive žvakaće gume s odjeće, tepiha i stolnjaka. Jednostavno trljajte kockicu leda preko žvake dok se ne smrzne i stvrdne, a zatim rubom žlice ostružite ostatke. Ponovite, ako je potrebno, sve dok svi tragovi žvakaće ne nestanu. Ova tehnika također dobro funkcionira pri uklanjanju voska od svijeća s tepiha i tkanine.

Hidratizirajte sobne biljke

Viseće sobne biljke mogu biti problematične za održavanje, pogotovo ako se nalaze visoko od tla. Umjesto balansiranja na stolici, bacite nekoliko kockica leda na zemlju. Led će polako i učinkovito hidratizirati vašu biljku dok se topi. Ova strategija posebno dobro funkcionira za osjetljive biljke koje ne vole velike količine vode odjednom, kao što su orhideje i afričke ljubičice.

Bezbolno uklonite iverje

Svatko tko radi s drvetom poznaje neugodnost ivera - i bol uklanjanja istog iz prsta iglom ili pincetom. Kockom leda utrnite područje oko ivera kako bi proces uklanjanja bio manje bolan.

Napravite svoj klima uređaj

Ohladite se uz zdjelu kockica leda i prijenosni ventilator! Stavite zdjelu punu kockica leda na stol, postavite ventilator tako da zrak puše preko kockica i uživajte u hladnom, osvježavajućem povjetarcu. Nakon što se led otopi, možete ponovno zamrznuti vodu u posudi za još jedan krug hlađenja.

Očistite vaze i stakleno posuđe

Vrčevi vaze, boce i dekanteri su ozloglašeno teški za čišćenje - osobito ako imaju duge, vitke vratove. Za jednostavan način čišćenja ovih staklenih komada, stavite kockice leda, krupnu sol i limunov sok u posudu. Smjesu snažno protresite, ako treba i više puta, kako biste uklonili sav nakupljeni talog s dna posude. Ponovite postupak po potrebi kako bi vaše stakleno posuđe bilo sjajno.

Led pomaže i kod kuhanja

Zagrijte rižu na pravi način

Zagrijavanje ostataka riže u mikrovalnoj pećnici može rezultirati suhim, hrskavim i bezukusnim jelom. Ukusnu podgrijanu rižu ćete dobiti stavljanjem jedne ili dvije kocke leda na vrh riže prije nego što ju stavite u mikrovalnu pećnicu. Kako se riža zagrijava led će se topiti, zadržavajući vlagu i održavajući rižu pahuljastom i ukusnom.

Uklonite višak masnoće iz juha i variva

Uklanjanje viška masnoće iz juha, variva i umaka često je težak zadatak. Uzmite metalnu zdjelu od nehrđajućeg čelika i napunite ju ledom te prelijte premasnom juhom, ocijeđenim varivom ili gulašem. Hladni metal će uzrokovati zgrušavanje masnoće i prianjanje iste na dno posude, što će omogućiti da se masnoća odvoji od tekućine te na kraju sastruže sa zdjele i baci.

Savršena pljeskavica s roštilja

Ako želite na roštilju ravnomjerno ispeći pljeskavice, na sredini napravite malu udubinu i u nju stavite kockicu leda. Tijekom roštiljanja kockica će se topiti što će omogućiti ravnomjerno pečenje mesa koje će ispasti sočno i ukusno.

