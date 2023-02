On ima 85, a ona 24 i uživaju u braku: 'Očajnički želimo djecu, nadamo se dobiti bar dvoje'

Miracle Pogue (24) i suprug Charles Pogue (85) iz Mississippija brzo su se zaljubili nakon što su se upoznali u praonici rublja - i sada razmišljaju o proširenju obitelji, unatoč tome što 85-godišnjak stariji od njezinog djeda.

Upoznali su se 2019. i par se brzo skrasio. Umirovljeni agent za nekretnine Charles konačno je odlučio priznati svoje osjećaje medicinskoj sestri Miracle godinu dana kasnije i zaprosio ju je u veljači 2020.

Unatoč dobnoj razlici od 61 godine, par razmišlja o umjetnoj oplodnji u nadi da će zasnovati obitelj kako bi osigurali da Charles, koji nema djece, iza sebe ostavi nasljednika. Miracle kaže da su mama Tamika Phillips (45) i djed Joe Brown (72) podržavali vezu od početka nakon što su vidjeli koliko ju je umirovljenik usrećio, ali tatu Kareema Phillipsa (47) bilo je teže uvjeriti.

- Charles je donio jedan odjevni predmet i samo je želio da ga poslužim. Jednog je dana ušetao unutra, bacio komad papira i rekao 'zapiši svoj broj' kao pravi 'igrač'. Bio je moj vitez u sjajnom oklopu - kaže Pogue, dodajući kako se nije osjećala čudno zbog njega.

Činio je da se osjeća ugodno.

- Znala sam da je stariji, ali nisam točno znala koliko ima godina. Kada sam saznala, već je bilo kasno, prošlo je nekoliko mjeseci i već sam gajila osjećaje prema njemu - otkriva djevojka navodeći kako je on rođen 1937.

Nikada se nije obazirala na njegove godine, samo su htjeli vidjeti kako im ide.

- Nije me briga ima li 100 ili 55 godina, sviđa mi se takav kakav je. Mislila sam da ima možda 60 ili 70 jer izgleda tako dobro. Uvijek je budan i aktivan. Moj djed je rekao da je sretan ako sam ja sretna i ako je to ono što želim, dok je moj tata bio protiv - ističe.

Trebalo joj je dosta vremena da ga uvjeri te ga je pitala i želi li zauvijek izgubiti kćer.

- Da nije došao na moje vjenčanje, izgubio bi me zauvijek. Rekla sam mu da trebam njegovu podršku i da me otprati do oltara. Jednom kada je upoznao Charlesa i razgovarao s njim, zavolio ga je - kaže ona.

- Miracle je sjajna. Dan vjenčanja je bio prekrasan, bio je to najbolji dan u mom životu. Nema problema s razlikom u godinama. Oni koji ostavljaju komentare na internetu ne čine razliku, samo ih puštamo da rade svoje. Jako smo sretni zajedno. Radujemo se zajedničkom osnivanju obitelji - kaže Charles.

Par se vjenčao u srpnju prošle godine, a Miracle taj dan opisuje kao 'najbolji dan' u svom životu. Unatoč razlici u godinama, ona kaže da očajnički želi zasnovati obitelj s Charlesom i nada se da će imati dvoje djece iako zna da će ga ona vjerojatno nadživjeti.

- Želim da ima još jednu generaciju. Tražimo IVF kliniku da razgovaramo o našim mogućnostima. Prije smo išli u kliniku, ali stvarno smo osjećali predrasude iako nas ne poznaju i bilo je prilično porazno. Sada na to ne mislim sve dok mi daju moje dijete. Možda će nas Charlesove godine spriječiti da imamo djecu, ali ja sam otvorenog uma - rekla je Pogue.

Također dodaje i kako se brine za Charlesa.

- Na Dan zahvalnosti je dobio Covid i ja sam se slomila, pripremila sam se na sve, ali način na koji on ustaje i živi svaki dan..., ne ide on nikamo. Pripremamo se za svašta, a on kaže da možda neće biti ovdje za pet godina. Ja mu kažem da hoće i da će nas sve nadživjeti. Realno znam da ću biti tu dulje od njega pa pokušavam živjeti, zabavljati se i iskusiti što više mogu s njim. Pokušavamo to živjeti - kaže djevojka.

Miracle tvrdi da je njezina veza privukla mnogo negativne pozornosti i zlobnih komentara na internetu, a par često pogrešno smatraju ocem i kćeri, donosi Mirror.

- Jednom smo išli na Floridu na odmor. Iznajmljivali smo auto i gospođa je rekla 'o, je li ovo tvoj tata?' i rekla sam joj 'da, ovo je moj tata, hej tata, tata'... Ja sam šašava osoba pa se ne ljutim. U javnosti me čak nije briga, ne mislim o tome kao o čudnom, samo provodim svoj dan. Pojedinci na internetu čine da se osjećam čudno. Dobivam negativnu reakciju od onih koji me ne poznaju i ne vole, oni to nazivaju onako kako oni to vide - ispričala je.

Mnogi su joj govorili da iskorištava Charlesa.

- Naravno, spominju financije, ali ja sam medicinska sestra. Krenula sam u medicinsku školu kad sam ga upoznala. Bit ću dobro s Charlesom ili bez njega. Moj izbor je biti s njim i osjećam se dobro - ističe.

Ne smeta joj, kako kaže, da drugi izraze svoje mišljenje.

- Ima mnogo onih koji su za mene i Charlesa. Oni kažu da izgledamo tako dobro. Neki dijele svoje priče o svojim starijim muškarcima i kažu da se zbog mene osjećaju ugodno u svojoj koži - dodaje djevojka.

Miracle voli što uvijek može obratiti se suprugu kada joj treba pomoć.

- Sviđaju mi se njegovi savjeti, znam da mu mogu otići i pitati ga bilo što. Vjerujem da me neće ostaviti u neznanju, pobrinut će se da sam dobro - istaknula je.

