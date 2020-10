Ovih šest nutrijenata vaše tijelo treba za izdržljivost te energiju

Manjak energije tijekom dana utječe na obavljanje zadataka, no zbog toga ste i manje produktivni. Provjerite nedostaju li vam možda ovi važni nutrijenti koji su tijelu nužni za snagu i izdržljivost

<p>Umor i nedostatak energije mogu biti znak nedostatka važnih nutrijenata, pa ako ste suočeni sa stalnim osjećajem umora, vrijeme je da provjerite prehranu, piše <a href="https://www.thehealthsite.com/photo-gallery/5-nutrients-that-your-body-needs-to-build-stamina-769270/iron-742376">TheHealthSite</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Simptomi anemije i nedostatka željeza</p><h2>1. Vitamin B12</h2><p>Vitamin B12 pomaže u proizvodnji crvenih krvnih stanica koje su odgovorne za prijenos željeza u tijelu. Nedostatak tog vitamina može značiti smanjenu proizvodnju crvenih krvnih stanica, a to vodi do nedostatka energije.</p><p>Ako izbjegavate određene grupe hrane ili se hranite isključivo procesiranom hranom poput gotovih jela i sokova, gubite važne nutrijente i to će utjecati na vašu svakodnevicu.</p><h2>2. Ugljikohidrati</h2><p>Složeni ugljikohidrati pretvaraju se u glukozu odnosno šećer u krvi. Tijelo ga koristi kao energiju za mozak i mišiće. Ugljikohidrate dobivamo iz grahorica, cjelovitih žitarica i povrća. Ako tijelu nedostaje ugljikohidrata, ono će pojačano raditi crpeći druge izvore energije. To može voditi do umora, osobito tijekom tjelovježbe.</p><h2>3. Proteini</h2><p>Zdravi izvori proteina su piletina, riba, jaja i orašidi. Tijelo proteine razgrađuje u aminokiseline koja su nužne za proizvodnju hormona, tkiva, crvenih krvnih stanica te za obnovu i popravak mišićnog tkiva.</p><h2>4. Zdrave masnoće</h2><p>Za bolju apsorpciju vitamina topivih u mastima poput vitamina D, E, K i A, tijelu su potrebne zdrave masnoće. Dobivamo ih konzumirajući avokado, losos, masline i lješnjake te biljna ulja poput maslinovog.</p><h2>5. Vitamin C</h2><p>Vitamin C poznat kao askorbinska kiselina sudjeluje u mnogim tjelesnim funkcijama, uključujući imunološki sustav, cijeljenje rana te održavanje zdravlja kostiju i zuba. Dodaje energiju za tijelo, a dobivamo ga konzumacijom povrća i voća, osobito naranči i citrusa.</p><h2>6. Željezo</h2><p>Bez dovoljnih količina željeza tijelo ne može stvarati dovoljno hemoglobina koji prenosi kisik tijelom. Zato ćete se osjećati umorno i bezvoljno. Hrana bogata željezom uključuje meso, špinat, zob i leću.</p>