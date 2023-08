Posjetio je sve zemlje na svijetu bez da je ušao u avion, a u Hrvatsku će se sigurno vratiti

Danac Torbjørn “Thor” Pedersen (44) krenuo je 10. listopada 2013. godine na put prema Njemačkoj, a zatim i svim ostalim zemljama svijeta. Cilj je bio do odredišta stići bez prijevoza avionom, a prema vlastitim pravilima u svakoj zemlji morao je provesti najmanje 24 sata, no prosjek je bio 17 dana. Usto, odredio je dnevni budžet od 20 dolara.

Kao ambasador dobre volje Crvenog križa Danske putovao je ukupno 3576 dana. Na tom je putu za prijevoz koristio 379 kontejnerskih brodova, 158 vlakova, 351 autobus, 219 taksija, 33 broda i 43 rikše. Ukupno je prevalio 359.000 kilometara, a putovanje je završio prije mjesec dana, kada je stigao na Maldive, 203. zemlju na popisu.

- Prošao sam kroz svaku zemlju na svijetu, one s oružanim sukobima, one s izbijanjem virusa, bez ozljeda. Ili sam najsretniji čovjek na svijetu, ili je svijet u puno boljem stanju nego što većina ljudi misli zbog zastrašujućih, dramatičnih vijesti na društvenim mrežama i televiziji - kazao je novinarima.

Na Maldivima se ukrcao na brod i krenuo prema kući.

- U svojoj sam kabini gledao kroz prozorčić broda u Maleziji i sinulo mi je da će se svakim danom pejzaž postupno mijenjati dok konačno ne postane Danska. Čak i da sam slomio nogu u tom trenutku, stigao bih kući. Nema više zmija, divljih pasa, malarije ili viza koje treba osigurati, samo sam morao izbjeći pad u more! - prisjetio se Pedersen kojeg je kod kuće dočekalo oko 150 ljudi, prenosi CNN.

Među razdraganim mnoštvom bila je i njegova supruga Le. Pedersen je, naime, zaprosio svoju djevojku na vrhu Mt Kenya 2016. i vjenčali su se 2021. godine. Dočekali su ga i otac, braća i sestre, prijatelji, projektni partneri i mnogi podržavatelji koji prate njegov blog Once Upon a Saga te kanale društvenih medija.

Među zemljama u kojima je bio, posjetio je i Hrvatsku.

- Dobro sam se naspavao i uživao u stvarno dobrom vremenu sa svojim domaćinom koji je fantastično ljudsko biće. On ima stvarno divan način gledanja na život i nakon što sam pregledao puno slika, nema sumnje da ću se vratiti vidjeti više Hrvatske. To je PREKRASNA zemlja. U Zagrebu je bilo lijepo vrijeme, sve do ukrcaja na vlak koji me odvezao bliže granici Bosne i Hercegovine. Vrijeme sam iskoristio kako bih pokušao napraviti dobre fotografije po lošem vremenu. Ali grad je lijep i ukrašavao se za Božić. Mislim da će to biti sjajno za motocikliste. Noć sam proveo u Sisku. Mali grad još je u Hrvatskoj, ali bliže granici. Možda ima mnogo toga za ponuditi, ali sam kasno stigao i namjeravao rano krenuti na granični prijelaz sljedećeg dana. Bio sam jedini u restoranu, a puštali su glazbu iz osamdesetih - napisao je svom blogu.

Fotografije s putovanja objavljuje i na društvenim mrežama, pa je tako 2014. objavio da prilikom posjeta svakoj državi fotografira lica ljudi.

- Jeste li znali da u svakoj zemlji koju posjetim, fotografiram lica ljudi? Nakon što posjetim 203 zemlje svijeta, planiram sve fotografije uklopiti u veliki kolaž pod nazivom Oči svijeta. Na ovoj fotografiji je samo devet lica: Irska, Škotska, Španjolska, Norveška, Slovačka, Hrvatska, Austrija i Portugal - napisao je uz fotografiju.

Nekoliko mjeseci poslije opet je razmišljao o Hrvatskoj te je uz objavu fotografije viseće ležaljke napisao kako se prisjeća favorita među zemljama koje je posjetio, a među njima je definitivno i Hrvatska.

Po povratku kući, Pedersen kaže da uživa u malim stvarima poput čistog i hladnog danskog zraka, jutarnjeg trčanja s Leom i ledeno hladnog danskog mlijeka u svakoj prilici.

- Moja obitelj je zaista ponosna. Ima puno ljubavi. Povratak kući je nešto na što sam se fokusirao, nešto što sam najduže želio materijalizirati. Ali još smatram da je putovanje gotovo i smišljam što slijedi dalje - kaže Pedersen.

Deset godina putovanja

Prije nego što je krenuo na put 2013. godine, Pedersen je radio u otpremništvu i logistici. To mu je pomoglo pri planiranju složene rute i prilagodbe na uvjete putovanja. Zapravo, nije puno odstupao od prvotnog plana, osim nekoliko iznenađenja. Primjerice, previdio je Ekvatorijalnu Gvineju, jednu od najteže dostupnih zemalja na svijetu. Nakon četiri mjeseca i mnogo neuspjelih pokušaja, Pedersen je konačno dobio vizu. Iako su kopnene granice u to vrijeme bile zatvorene, uspio je prijeći zahvaljujući slučajnom susretu sa strancem koji je radio u Ekvatorijalnoj Gvineji i ponudio mu prijevoz.

Kasnije je Pedersen mislio da bi mogao dobiti kinesku vizu na granici s Mongolijom i zatim otputovati u Pakistan. Ali zbog dugog vremena obrade, morao je prijeći gotovo više od 12.000 kilometara kroz nekoliko zemalja kako bi stigao u Pakistan prije nego što mu je viza istekla.

Tada je počeo kalkulirati jer prvotno je predviđao da će trebati četiri godine da dosegne 203 zemlje. UN priznaje 195 suverenih država, ali Pedersen je uključio i djelomično priznate države, ali svijet je imao druge planove. Tijekom godina na putu, Pedersen je trpio višemjesečna kašnjenja vize u mjestima poput Sirije, Irana i Angole.

Također je prebolio teški napad cerebralne malarije u Gani, preživio intenzivnu četverodnevnu oluju dok je prelazio Atlantik od Islanda do Kanade, prolazio zatvorenim kopnenim granicama u zonama sukoba i morao je odgoditi mnoga putovanja zbog pokvarenih brodova ili iscrpljenosti birokracijom. Najznačajnije kašnjenje bilo je zbog pandemije COVID-19.

Početkom 2020. neustrašivi se putnik iznenada našao zaglavljenim u Hong Kongu na dvije godine sa samo devet preostalih zemalja na popisu.

- Gledam unatrag na Hong Kong, i to je pomalo paradoks. Bilo je to najgore vrijeme u mom životu i najbolje vrijeme u mom životu istovremeno. Morao sam se nositi sa situacijom i razmišljao sam trebam li napustiti ovaj projekt iako u devet zemalja još nisam bio - prisjeća se Pedersen.

- Morao sam se zapitati: koliko ću svog života uložiti u ovo? Ali dok sam čekao da se svijet otvori, stvorio sam život u Hong Kongu i stvorio puno posebnih odnosa - kazao je.

Pedersen je ostao zdrav kuhajući večeru s prijateljima, pješačeći brojnim gradskim stazama, radeći s Crvenim križem, držeći motivacijske govore i radeći u Crkvi danskih pomoraca.

Nakon što je dobio radnu vizu i boravište u Hong Kongu, Pedersen se oženio svojom zaručnicom Le, koja se vratila u Dansku, putem službe za virtualna vjenčanja sa sjedištem u SAD-u.

Par nije tako zamišljao svoj veliki dan, ali odluka je omogućila Le da posjeti Pedersena iako je Hong Kong u to vrijeme zabranjivao posjete stranih putnika.

- Proveli smo 100 dana zajedno, što je bilo prekrasno - prisjeća se on, dodajući da je to bilo njihovo najduže zajednički provedeno vrijeme otkako je Pedersen napustio Dansku 2013.

- Morala je upoznati moje prijatelje i razumjeti moj život. Volimo planinariti u Hong Kongu i prošli smo stazu MacLehose, koja je duga oko 100 kilometara na više od pola nadmorske visine Mount Everesta, rame uz rame u jednom potezu - kazao je Pedersen.

Putovanje se nastavlja

Pedersen je 5. siječnja 2022. konačno mogao napustiti Hong Kong i nastaviti preko Pacifika. Njegova prva postaja bio je Palau. Iza kulisa, bilo je potrebno šest mjeseci pregovora s vladom Palaua da mu se dopusti da stigne kontejnerskim brodom. Nakon 15 dana na moru, Pedersen je proveo osam od svojih 14 dana u Palauu u hotelskoj karanteni zbog izbijanja bolesti na otoku.

Slijedio je povratak u Hong Kong u trajanju 16 dana, gdje se vratio u hotelsku karantenu na još dva tjedna. Otprilike mjesec dana kasnije, nastavio je put Australije, zatim Novog Zelanda, Samoe i Tonge – ali ne bez golemih napora.

- Morao sam slati molbe gotovo svakoj vladi. Za Tongu smo bili u kontaktu s ministarstvom zdravstva, mornaricom i vojskom. Nitko nije htio dopustiti mi ulazak u zemlju i ići protiv premijera jer je zemlja bila u izvanrednom stanju zbog COVID-a - kaže Pedersen.

- Konačno sam jedne noći dobio e-mail od premijera u kojem je jednostavno pisalo: ‘U redu je, pusti ga unutra' - prisjetio se putnik.

Nakon Tonge, Pedersen je otišao u Vanuatu, gdje mu se ponovno pridružila Le radi vjenčanja. Njihov organizator vjenčanja pozvao je sve goste i osoblje resorta, koji su izradili nevjerojatne ukrase od palminog lišća i nacrtali golema srca ukrašena školjkama u pijesku.

- Bilo je jednostavno prekrasno - osoblje je bilo slatko i učinili su vjenčanje zaista posebnim - kaže Pedersen.

Posljednja tri putovanja

Pedersen je krenuo u posljednju zemlju na Pacifiku, Tuvalu, oprezan zbog logistike. Dom devet otoka i samo 11.600 ljudi, Tuvalu je jedna od najmanjih i najudaljenijih nacija na svijetu, pa može biti teško nabaviti rezervne dijelove za brodove.

- Prekrasno je. Surfanje je nevjerojatno, nebo je prekrasno, a ljudi su bili tako ljubazni i uslužni. Ali nisam očekivao da ću tamo biti dva mjeseca. Brodovi su se stalno kvarili. Jedan od njih je imao rupu u trupu. Pokušao sam se ukrcati na drugi brod, ali taj nikad nije krenuo - prepričao je Pedersen.

Napokon se uspio vratiti na Fidži tegljačem. Odatle ga je 24-dnevno putovanje kontejnerskim brodom odvelo u Singapur, gdje mu se Le pridružila. Jeli su hranu u trgovačkim centrima, istraživali Nacionalni muzej, pješačili Stazom prirode MacRitchie i trčali uz rijeku Singapore.

Nakon što se vratio u Dansku, Pedersen je prešao kopnenu granicu s Malezijom i uhvatio brod za Šri Lanku prije nego što je otplovio u posljednju zemlju na popisu, Maldive.

Kada je Pedersen stigao u luku u Maléu, glavnom gradu, ugledao je skupinu ljudi kako mašu mašući malim danskim zastavama uz jednog od njegovih sponzora, Ross Energy, i prijatelje poput norveškog putnika rekordera Gunnara Garforsa, prvog čovjeka koji je posjetio svaku zemlju u svijetu dvaput, koji su mu došli pomoći u proslavi.

- Kada sam bio na Maldivima, bilo je jako užurbano i nisam imao puno vremena za razmišljanje. Bio sam mentalno iscrpljen i doživio sam niz emocija. Postoji neizvjesnost dok putujem, ali već sam toliko dugo u operativnom načinu rada da mi se čini donekle sigurnim. Drugačija je neizvjesnost kad dođem kući. Bit ću slobodan raditi što god želim, ići bilo gdje ili ne ići nigdje - kaže Pedersen.

Putovanje sa svrhom

Od početka do kraja, Pedersen je zbrojio neke nevjerojatne statistike tijekom svojih putovanja: 3576 dana, 37 kontejnerskih brodova, 158 vlakova, 351 autobusa, 219 taksija, 33 broda i 43 rikše. Prešao je 359.000 kilometara, što je ekvivalent devet putovanja oko Zemlje - a to ne uključuje dugo putovanje kući. Ističe ipak da ovdje nije riječ o brojevima, nego slavljenju ljubaznosti među ljudima i dijeljenju pozitivnog pogleda na svijet.

- Krenuo sam na ovo putovanje s motom 'Stranac je prijatelj kojeg nikad prije nisi upoznao' i uvijek se iznova pokazalo da je to istina. Ako komunicirate s ljudima, obično su svi pozitivni - objasnio je on.

Pedersen kaže da je upoznao tople, prijateljski raspoložene i uslužne ljude diljem svijeta, od kojih su mu mnogi ponudili čaj, obroke, upoznavanje, podršku u prijevodu ili jednostavno dali upute.

Putovanje je također dokaz Pedersenove ustrajnosti. Bio je blizu odustajanja nekoliko puta, ali je odbio odustati.

- Danas mi je netko napisao da sam osvojio prvu, drugu i treću nagradu u tvrdoglavosti. Uvijek je postojalo rješenje. Samo sam ga ponekad teže pronašao - iskren je Pedersen.

Njegov mentalitet uporne odlučnosti dolazi iz želje da pokaže ljudima da mogu učiniti sve što požele.

- Imao sam najluđi cilj. Ako ja mogu ovo, ti bi mogao smršaviti ili naučiti svirati instrument, naučiti jezik, školovati se, zaposliti se... što god želiš - kaže Pedersen.

Što je sljedeće?

Zadnji put jedrio je na brodu MV Milan Maersk te putovao preko Indijskog oceana do Crvenog mora, preko Sueskog kanala, u Mediteran, uz La Manche, do Njemačke i konačno do Danske.

- Nisam još obradio da je ovaj projekt završio. Kažu da ako želite uvesti novu naviku u život, morate je ponavljati 30 dana. Ovo radim više od 3500 dana. Dakle, ovo je ono što sam sada - kaže Pedersen.

Nakon što se odmori i osloni, Pedersen planira zamijeniti svoj život vječnog putovanja i krenuti naprijed na druge načine.

Za početak, veseli se što će više vremena provoditi sa suprugom i zajedno zasnovati obitelj.

- Imamo puno stvari za proslaviti. Dok sam ja putovao, postigla je toliko stvari – diplomirala je medicinu, završila doktorat, počela raditi u farmaceutskoj tvrtki, dobila promaknuće, završila dva puna Ironman triatlon. Ona je superžena - ističe Pedersen.

Dok otvara novo poglavlje života, Pedersen također radi s kanadskim redateljem Mikeom Douglasom na dovršavanju "The Impossible Journey", dokumentarca o projektu, te planira napisati knjigu o tom putovanju. Nada se da će svoja iskustva usmjeriti u govorničke angažmane kroz vještinu koju je usavršavao u posljednjih 10 godina.

- Sinulo mi je da mi nije bilo ugodno izaći za govornicu kad sam izašao iz kuće. Ali sada mogu hodati na pozornici ispred 300 ljudi nasmijan. Putovanje mi je pomoglo da prepoznam svoje jake strane, a komunikacija s ljudima jedna je od njih. Nadam se da ću kroz govorne angažmane moći živjeti od nasmijavanja ljudi, učenja i inspiriranja uz poruku da nikada ne odustaju - zaključio je Pedersen.